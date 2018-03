Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Ion Iliescu nu a putut fi prezent la Congresul PSD, iar Adrian Nastase, fost presdinte al partidului, a avut reprezentanti printre cei pe care i-a sustinut. Potrivit unor surse politice, Dragnea il banuieste pe Adrian Nastase ca…

- Noua echipa de conducerea a PSD-ului, recent aleasa la Congresul de la Sala Palatului, a si intrat intr-o prima sedinta, una informala. La finele careia, Dragnea a anuntat ca urmeaza sa existe o discutie cu fiecare dintre cei 16 vicepresedinti, pentru a primi “un pachet minim de responsabilitati”, in…

- Victor Ponta a comentat Congresul organizat de PSD. Potrivit fostului șef de partid, evenimentul de sambata a aratat ca PSD a fost “capturat de Grupul de la Teleorman” și avertizeaza ca ceea ce s-a intamplat in partid va determina modul in care PSD se raporteaza și la societate. Victor Ponta a comentat…

- Dragnea raspunde zvonurilor despre casatorie: ”De mult timp am vazut ca fiecare vrea sa fie nașul meu”, a raspuns in gluma, liderul PSD, dupa prima ședința a conducerii partidului. Premierul Viorica Dancila afirma, duminica seara, ca ar accepta sa fie nașa de cununie a lui Dragnea, in cazul unei casatorii…

- Nu au fost putini cei care au remarcat faptul ca printre miile de social democrati care au fost prezenti sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD-ului nu s-au regasit si fostii lideri social-democrati.Cautandu-se o explicatie de la Viorica Dancila in aceasta privinta, noul numar…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, la sediul PSD, ca absenta fostilor presedinti ai partidului de la Congresul extraordinar de sambata a fost „o scapare". "Cred ca a fost o scapare. Am toata aprecierea pentru fostii presedinti ai partidului, a fost o scapare acest lucru (...) nu puteam eu sa…

- Premierul Viorica Dancila vine cu explicatii neasteptate cu privire la absenta fostilor presedinti ai PSD de la congresul din acest weekend. Intrebata de ce nu au fost invitati fosti lideri precum Ion Iliescu sau Adrian Nastase, Dancila sustine ca a fost doar..."o scapare".Citeste si: Gabriela…

- Desi a fost marcat de rebeliunea tandemului Ecaterina Andronescu-Nicolae Banicioiu, dar si de presiunea catorva sute de protestatari #Rezist, care au pichetat zgomotos Sala Palatului, agitand megafoane, bannere si… eugenii, Congresul extraordinar al PSD a consfintit, de la A la Z, toate dorintele politice…

- Congresul extraordinar PSD, organizat sambata la Sala Palatului, s-a terminat, dupa sapte ore, fara prea multe rezultate surprinzatoare.Viorica Dancila, sustinuta de Liviu Dragnea, a devenit noul presedinte executiv, lasandu-i in urma pe Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii sai…

- Traian Basescu a fost taxat dur de fosta sa consiliera, care spune ca fostul președinte a facut o greșeala impardonabila in direct la televiziunea B1. Liderul PMP ar fi spus ca Liviu Dragnea și PSD au votat pentru susținerea lui Klaus Iohannis la șefia Consiliului European. Raluca Boboc a reacționat…

- Codrin Ștefanescu a criticat dur ”dictatura” impusa de Liviu Dragnea, in PSD, inainte de Congresul de sambata! Dupa ce a pierdut cursa pentru funcția de secretar general, Ștefanescu spune ca se așteapta sa fie revocat și din funcția de adjunct al celui impotriva caruia a candidat.”Ma aștept…

- Prezența Irinei Tanase, iubita cu 30 de ani mai tanara a lui Liviu Dragnea la Congresul PSD, a surprins pe toata lumea. Mai ales ca Tanase nu are funcție in PSD și a fost și plasata in primul rand, la Sala Palatului, intre Carmnen Dan și Gabriela Firea.Jurnalistul Cornel Nistorescu l-a atacat…

- Fostul premier PSD Adrian Nastase spune ca nu a fost invitat la Congresul PSD de sambata, deși era in țara. "Diversi prieteni m-au sunat sa ma intrebe ce parere am despre felul in care s-a desfasurat Congresul extraordinar al PSD. Le-am spus ca, nefiind invitat la Congres, eram la Cornu si…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara ca ar accepta sa-i fie nasa de cununie liderului PSD, Liviu Dragnea, daca i-ar cere acest lucru, afirmand ca partenera acestuia de viata, Irina Tanase, este ”o fata deosebita”. ”Sigur ca da (ca as accepta sa-l cunun - n.r.). De ce as…

- Liviu Dragnea a organizat, in viteza maxima, un Congres al PSD, in care a fost aleasa o noua structura de conducere, de la președinte executiv, la vicepreședinți și secretar general. In tot acest timp, șeful PSD nu și-a facut timp pentru a-i invita pe foștii președinți ai PSD la eveniment. Ion Iliescu,…

- Adrian Nastase afirma ca nu a fost invitat, sambata, la Congresul partidului. Fostul lider PSD a urmarit, insa, cu mare atentie de la Cornu ce s-a intamplat la Sala Palatului. „Diversi prieteni m-au sunat sa ma intrebe ce parere am despre felul in care s-a desfasurat Congresul…

- Congresul PSD de la Sala Palatului a fost cu mult diferit fața de ceea ce ne așteptam cu toții. Tensiunea de dinainte de Congres anunța sange pe pereți, discursuri explozive și replici dintre cele mai acide. Nu a fost deloc așa, pentru ca, deși erau organizate alegeri interne, prea puțini lideri…

- Fostul lider PSD Adrian Nastase spune ca nu a fost invitat, sambata, la Congresul partidului, asa ca, fiind la Cornu, nu a urmarit cu mare atentie ce s-a intamplat la Sala Palatului. Adrian Nastase si Liviu Dragnea sunt in relatii reci.

- Intrebat daca vrea sa faca un anunt, dat fiind faptul ca iubita sa era prezenta in sala, Liviu Dragnea a replicat: ”Astazi nu. La Congres? Am partidul in suflet”. Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, a fost prezenta la Congresul extraordinar al PSD de sambata, stand in primul…

- Doamnele social democrate s-au impus prin eleganta tinutelor. Iar rosul a fost alegerea preferata. In mijlocul doamnelor social-democrate s-a remarcat si cea mai puternica sustinatoare a sefului PSD, Liviu Dragnea: viitoarea sa sotie, Irina. La cei 25 de ani ai sai, Irina Tanase a atras multe…

- "Am susținut, inca de cand s-a anunțat Congresul PSD, ca Liviu Dragnea va caștiga de sus și pana jos. De la bun inceput am spus ca disidenții nu au absolut nicio șansa. In PSD, disciplina este pe primul loc. Probabil ca doamna Ecaterina s-a retras pentru ca deși este foarte iubita in partid, la modul…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Foștii lideri PSD au fost ignorati de actuala conducere a partidului. Nici Ion Iliescu, nici Adrian Nastase nu au primit invitatii pentru congresul de azi. Potrivit cutumei, fostii lideri social democrati erau, de fiecare data, pusi la loc de cinste în congresele PSD.

- Victor Ponta a postat sambata, pe Facebook, un discurs pe care l-ar fi tinut daca ar fi participat la Congresul PSD de la Sala Palatului. "Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018. Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta. De la formarea oficiala a PSD…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se adreseaza in aceste momente membilor prezenti la Sala Palatului pentru Congresul formatiunii. La sosire, liderul social-democratilor a demonstrat care este unul dintre secretele popularitatii sale.

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii". Victor Ponta…

- Irina Alexandra Tanase se afla alaturi de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul la care participa peste 4.000 delegați din intreaga țara in care se va alege o noua conducere a partidului. Iubita lui Dragnea a ajuns la Sala Palatului impreuna cu premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei,…

- Congresul PSD in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti, a inceput, informeaza Agerpres.ro. La lucrari participa peste 4.000 de delegati. La reuniune este prezent Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, presedintele…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a ajuns sambata, inainte de ora 11, la Sala Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. La sosirea, liderul ALDE a fost aplaudat de delegatii si simpatizantii PSD stransi in fata Salii Palatului.Intrebat cu ce ganduri vine la Congresul…

- Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului in jurul orei 11:00. Liderul PSD a dat mana cu susținatorii sai și a venit insoțit de Marian Neacșu, care va candida pentru funcția de secretar general și Mihai Fifor. Președintele PSD a declarat ca are emoții pentru aceasta zi. PSD se reuneste…

- Din acest motiv, vineri, la Sala Palatului, pentru a crea front de lucru, polițiștii au facut ordine și au evacuat parcarea din motive de securitate și pentru a face loc delegaților care vor veni. Amintim ca toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze la Congresul PSD…

- Toti cei care si au exprimat dorinta sa candideze la Congresul PSD vor fi trecuti pe buletinele de vot, a anuntat vineri presedintele PSD, Liviu Dragnea, scrie Agerpres.Astazi au fost cateva hotarari adoptate in Comitetul Executiv National al PSD. Am propus colegilor mei sa se aprobe si candidaturile…

- Remus Borza a vorbit despre Congresul PSD. Deputatul independent e de parere ca sambata, delegații social-democrați vor veni și vor aduce ”indelungi ovații, osanale, stapanului absolut Liviu Dragnea”. ”Congresul nu face altceva decat sa formalizeze o situație de fapt, anume puterea absoluta…

- Organizația Județeana a PSD Prahova a anunțat ca a stabilit deja cați reprezentanți vor fi prezenți la congresul partidului care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani. Astfel, conform normei de reprezentare, la lucrarile Congresului PSD de la Sala Palatului, din data de 10 martie 2018, Filiala…

- Social democratii se pregatesc de congres. Situatia tensionata din partid s-a vazut chiar si astazi, ininte si dupa sedinta Comitetului Executiv National, de aceasta data protagonistii fiind Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu si Gabriela Firea. Stefanescu a dorit explicatii de la Dragnea pe tema chermezelor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca un congres al PSD este ''necesar si sanatos'' pentru viata politica, precizand ca nu va candida la o functie de conducere in partid avand in vedere ca este presedinta organizatiei de femei a social-democratilor. "Eu sunt premierul…

- "S-ar putea ca uneori sa vorbesc foarte mult și rau, așa cum spunea Liviu Dragnea, din funcția pe care o am. (...) Nu ma așteptam ca al meu coleg și camarad sa spuna acest lucru in public. (...) Nu imi este frica de nicio competiție in PSD. Sunt foarte sigur ca oamenii care vor fi in sala, la Congesul…

- Congresul extraordinar al PSD, convocat la insistentele lui Liviu Dragnea, va avea trei mize: mazilirea unor vicepresedinti care nu-i sunt loiali liderului PSD, ridicarea interdictiilor pentru social-democratii cercetati penal si acordarea unui vot de incredere, simbolic, pentru Liviu Dragnea, care…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila nu va fi premier in adevaratul sens al cuvantului ci un simplu executant al comenzilor lui Liviu Dragnea."Va conduce Guvernul domnul Dragnea și trebuie sa-și asume acest lucru, nu poate mereu prin altcineva. Tocmai pentru ca-i cunosc…

- PSD este un partid fara noroc la premieri. Incepand cu Petre Roman, exceptandu-l pe Nicolae Vacaroiu, o figura stearsa, partidul fondat de Ion Iliescu si-a canibalizat toti prim-ministrii. Petre Roman a fost debarcat prin violenta de minerii adusi de Ion Iliescu. Peste 10 ani, Adrian Nastase aparent…

- Scrisoarea semnata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in care este criticat dur managemantul lui Liviu Dragnea il are co-autor pe fostul premier Adrian Nastase, spune Antena 3, conform Jurnalul.ro In aceste momente de maxima turbulența in PSD și Guvern, mai mulți lideri ai partidului…

- Viorica Dancila, europarlamentar PSD, a declarat luni, inainte de sedinta Consiliului Executiv al PSD, ca un congres ar face bine sanatatii partidului, insa zvonurile aparute ca in cadrul acestuia va fi schimbat Liviu Dragnea sunt total gresite, deoarece liderul PSD a fost ales de toti membri. Mihai…

- Primele trei luni ale anului vor fi marcate de confruntarilor din PSD. Contextul creat de modificarile aduse de Legile Justitiei e unul exploziv pentru partidul de guvernamant. La asta trebuie adaugate si convulsiile din economie generate de transferul contributiilor de la angajator la angajat,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. 'O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…