Dragnea, declarații. Coita: Jocuri politice sterile, efecte perverse. Singurul obiectiv "Asistam la o noua etapa dintr-un razboi de uzura. Am intrat in zodia jocurilor politice sterile, ceea ce nu e nimic nou pentru Romania. Din pacate, suntem obisnuiti cu astfel de chestiuni, insa este pacat. Opozitia si cei care i se opun lui Liviu Dragnea si coalitiei PSD-ALDE nu au reusit sa isi joace cartile, pana la aceasta data, pentru ca, intrand in logica de presedintiei, orice zi care inseamna scandal in politica romaneasca este o zi in care imaginea Romaniei se vulnerabilizeaza. Sa nu va imaginati ca ce se intampla la Bucuresti nu se vede si in marile capitale europene si la Bruxelles.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a iesit, miercuri, intr-o declaratie de presa, la scurt timp dupa ce Opozitia, in plenul Camerei Deputatilor, a incercat sa il dea jos de la sefia forului legislativ. Dragnea a venit cu o teorie a conspiratiei, afirmand ca „Marian Neacsu si Raluca Turcan au pus la cale acest…

- "Eu inteleg ca astazi a fost o "tentativa de lovitura de palat" - de Palat al Parlamentului. S-a marit introducerea unui amendament, in asa fel incat, in etapa urmatoare, sa poata fi schimbat presedintele Camerei Deputatilor, ca dansul este tinta. Pentru asta, era nevoie de o majoritate. Faptul ca…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca in Parlamentul Romaniei va fi votata, in scurt timp, ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Vreau sa va asigur inca de la inceput ca Romania este pregatita pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene.…

- Inca un atac extrem de dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa puterii de la București. Șeful statului a declarat, intr-o intalnire cu primarii, ca "lucrurile au luat-o razna" și crede ca Romania nu e pregatita pentru preluarea președinției Consiliului UE. "Din pacate, necesitatea politica este…

- Florin Iordache a reacționat dupa ce Klaus Iohannis a criticat, astazi, Guvernul de la Bruxelles. Mai mult, președintele Comisiei speciale pentru legile din domeniul justitiei a explicat și problema ridicata de președinte cu privire la pensionarea magistraților. Vine și regleaza o parte dintre…

- Klaus Iohannis a atacat din nou Guvernul,dupa adoptarea OUG 92 care aduce modificari legilor justiției. "Aceasta ordonanța este foarte ingrijoratoare. Apoi, ministrul Justitiei a venit, fara nicio explicatie, fara transparenta sau consultari publice, sa schimbe aceste articole. Dar macar de ar fi…

- "Una peste alta, niste bani, cateva sute de mii de euro stau in continuare in conturile lui Iohannis intr-un mod incorect. Banii pe care i-a incasat nelegal in urma unor falsuri dovedite de instanta nu-i da. Ca notarul a fost bun, n-a fost bun, nu stiu. Deocamdata statul roman nu e in stare sa recupereze…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca ar exista un plan ca Guvernul sa fie dat jos pana la 1 ianuarie, deoarece preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania va zadarnici ulterior un astfel de scenariu. "Da, categoric da (exista un plan ca guvernul…