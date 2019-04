Aflat intr-o vizita in județul Giurgiu, Liviu Dragnea a refuzat sa mai vorbeasca despre situația ministrului Tudorel Toader, afirmand ca „nu este un personaj despre sa vorbeasca in fiecare zi”. De asemenea, Liviu Dragnea a mai spus ca Tudorel Toader nu mai este asumat de PSD ca ministru al Justiției. „Aveși o foarte mare problema cu justiția și Tudorel Toader. Nu este un personaj despre care sa vorbesc in fiecare zi. Nu știu cat o sa mai fie asmat de PSD. Il considerați prea important pe acest om”, a spus Dragnea. Articolul integral pe ȘTIRILE PROTV .