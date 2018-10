Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a apreciat prestația primului ministriu Viorica Dancila din Parlamentul European. El susține ca așteapta rezultatele Comisiei de la Veneția, de care se va ține cont: „Cred ca nu trebuie scapat din vedere urmatorul lucru. Domnul Timmermans este specializat pe MCV. Nu e un advertisment.…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca activarea, la Bruxelles, a Articolului 7, pentru Romania, care ar insemna suspendarea dreptului de vot, "e o poveste". "Eu as privi la cele doua elemente pe care eventual le-ar putea lua in discutie Parlamentul European, daca ne luam dupa informatiile…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca activarea, la Bruxelles, a Articolului 7, pentru Romania, care ar insemna suspendarea dreptului de vot, "e o poveste". "Eu as privi la cele doua elemente pe care eventual le-ar putea lua in discutie Parlamentul European, daca ne luam dupa informatiile…

- 'Am participat la Bruxelles la reuniunea Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, unde am avut ocazia sa vorbesc despre masurile adoptate la nivel guvernamental pentru promovarea reformelor in plan economic si social, pentru cresterea nivelului de trai…

- Premierul Vicorica Dancila a spus, miercuri, la reuniunea Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, ca reformele din domeniul justitiei au urmarit o mai buna calibrare a sistemului judiciar romanesc la practicile europene si la recomandarile Comisiei…

- Viorica Dancila a participat, miercuri la Bruxelles, la reuniunea grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, premierul discutand cu aceștia despre protestele din 10 august și reforma in domeniul justiției in Romania, informeaza Guvernul."Referitor…

- USR transmite ca "deplange" decizia Curții Constituționale "de a ignora recomandarile Comisiei de la Veneția in privința legilor justiției". Partidul anunta ca va iniția in procedura de urgența modificarea lor potrivit recomandarilor Comisiei, "deoarece organismul european a confirmat ceea ce USR…

- Liberalii lanseaza un atac virulent la adresa judecatorilor Curții Constituționale, dupa ce aceștia au decis sa nu țina cont de poziția Comisiei de la Veneția. Liberalii considera ca aceasta atitudine a unei majoritați din CCR este ”revoltatoare” și anunța ca vor face demersuri la nivel european…