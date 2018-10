Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea ajunge din nou in instanța, in momentul in care va avea loc primul termen al apelului sau in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, mai exact, in data de 8 octombrie. Liderul PSD, Liviu Dragnea a contestat condamnarea la 3 ani și 6 luni de inchisoare pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, scrie Agerpres.Apelul va…

- Pe 8 ocombrie se va prezenta din nou in fața Inaltei Curți de Casație și Justiție in Dosarul angajarilor ilegale de la CJ Teleorman.Se vor judeca recursurile inițiate atat de DNA și de Liviu Dragnea. In prima instanța Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni cu executare.Pedeapsa…

- Judecatorul Stefan Pistol, cel care a votat pentru achitarea lui Liviu Dragnea in cazul DGASPC Teleorman, spune ca din rechizitoriul intocmit de DNA nu reiese modalitatea concreta prin care liderul PSD a influentat mentinerea celor doua angajate in cadrul Directiei judetene de Protectia Copilului, iar…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, prin instigarea fostei sefe a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, de a si incalca atributiile de serviciu in sensul mentinerii in functie a celor doua angajate Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica nu a facut…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, prin instigarea fostei sefe a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, de a-si incalca atributiile de serviciu in...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, prin instigarea fostei sefe a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, de a-si incalca atributiile de serviciu in sensul mentinerii in functie a celor doua angajate - Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica - "nu…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat motivarea deciziei de condamnare a lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare, pentru instigare la abuz, in dosarul angajarilor de la DGASPC Teleorman, anunta Antena 3.