Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca i a spus cineva ca fosta presedinta a ICCJ Livia Stanciu l ar fi achitat in dosarul Referendumului daca ar fi primit garantii de la el ca o propune la Curtea Constitutionala, dar intre timp ea s a razgandit, pentru ca i s a spus de la Cotroceni ca va…

- "Asteptam decizia Curtii, care e fundamentala", a spus Liviu Dragnea, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD, intrebat daca in cadrul reuniunii se va lua vreo decizie privind modul de a-l "contracara" pe presedintele Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Guvernul a sesizat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca asteapta motivarea deciziei CCR cu privire la completurile de judecata pentru a se putea pronunta daca va cere sau nu revizuirea sentintei in dosarul "Referendumul". "Eu nu am surse foarte bune si pana la ora aceasta nu stiu, nu am vazut,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Parlament, ca pana nu citeste motivarea deciziei CCR privind completele de 5 judecatori, nu poate raspunde intrebarilor legate de o intentie a acestuia de a cere revizuirea sentintei in dosarul „Referendumul”:

- „E un infractor care s-a cocoțat in cea mai inalta funcție a statului roman”, a spus șeful PSD. „Am vazut un om in panica, nervos și iritat, dar in panica. Vedem un președinte panicat pentru ca vede cum se destrama sistemul odios care l-a protejat atația ani. Vede cum se strange funia in jurul parului”,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a explicat, intr o conferinta de presa dupa Comitetul Executiv al partidului, de ce au fost exclusi din PSD Adrian Tutuianu si Marian Neacsu, conform Digi24.roPrincipalele declaratii ale lui Liviu Dragnea:"S a convenit ca toata lumea sa faca ce trebuie intr un partid,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a refuzat sa spuna joi daca este sau nu multumit de activitatea lui Tudorel Toader, dar s-a aratat ingrijorat de rezolutia de clasare din dosarul de candidatura a lui Augustin Lazar, care il viza pe Klaus Iohannis.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este "o obraznicie" din partea lui Liviu Dragnea sa propuna eliminarea pragului de participare la referendum, necesar validarii, iar afirmațiile liderului PSD sunt un pretext ca sa ascunda faptul ca oamenii nu au votat