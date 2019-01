Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Șova, ministrul Transporturilor, urmeaza sa mearga astazi la Guvern pentru a-și prezenta demisia din funcția pe care o ocupa. Informația apare dupa ce inițial s-a vehiculat ca acesta nu iși va depune mandatul. Șova urmeaza sa ajunga in jurul orei 11.00 la Palatul Victoria pentru a prezenta demisia…

- Lia Olguta Vasilescu este nominalizata la Ministerul Dezvoltarii, iar Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor, scrie Romania TV. Amintim ca, liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o intalnire cu mai multi sefi de organizatii din PSD. Sedinta tensionata vine dupa ce, astazi, presedintele Klaus Iohannis…

- UPDATE La Cotroceni a inceput ceremonia de depunere a juramantului. Dupa ceremonia de depunere a juramantului, Klaus Iohannis le-a strans mana premierului Viorica Dancila si ministrilor prezenti la eveniment,apoi s-a retras, fara declaratii. ________ In jurul orei 15,00, noii…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, la Parlament, ca premierul Viorica Dancila, va veni in Parlament, la Ora prim-ministrului, pe 14 noiembrie, adaugand ca data a fost aleasa,„in mod surpinzator”, de catre liderul PSD, Liviu Dragnea, potrivit Mediafax. „Astazi, in…

- "Au mai luat cuvantul, ca sa stiti, Olguța Vasilescu care dadea lecții pe nu știu ce. I-am zis cam așa: pe vremea comuniștilor era un dicton cam așa: fie prostul cat de prost, mintea vine dupa post. I-am spus ca face parte din categoria miniștrilor care au sentimentul ca daca s-au așezat pe scaun…

- L. Dragnea:"rezultatul referendumului nu e un esec al PSD" Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma ca rezultatul referendumului pentru redefinirea familiei în Constitutie nu reprezinta un esec al partidului, deoarece PSD nu a organizat referendumul, ci a facut doar o campanie de informare…

- „Cred ca am vazut la un magistrat de 50.000. Am vazut in presa. Pe registre, avem in plata la Casa Nationala de Pensii... cred ca cea mai mare pensie era undeva la 18.000. O persoana care lucrase in mediul privat, ca director de banca, ceva de genul acesta, si care era pe contributivitate", a spus marti…