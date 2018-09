Dragnea: De data asta, are dreptate Kelemen Hunor Intrebat la Parlament daca a discutat cu ministrul Educatiei despre nemultumirile celor de la UDMR, Dragnea a spus: ''Da, am discutat, dar nu e vorba numai de UDMR, este vorba de toate minoritatile, nu numai UDMR a ridicat (aceasta problema - n.r.), poate ei au fost cei mai vizibili, toate minoritatile au ridicat-o'. El a adaugat ca asteapta solutia la aceasta problema de la Guvern. Dragnea a admis ca de data aceasta liderul UDMR are dreptate cand spune ca intre Uniune si coalitia de guvernare nu se poate discuta despre alte proiecte legislative pana cand nu se rezolva problema din Educatie.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca a discutat cu ministrul Educatiei despre nemultumirile minoritatilor si a adaugat ca, de data aceasta, liderul UDMR, Kelemen Hunor, are dreptate cand spune ca nu va discuta alte proiecte cu cei din coalitia de guvernare pana nu sunt rezolvate problemele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca a discutat cu ministrul Educatiei despre nemultumirile minoritatilor si a adaugat ca, de data aceasta, liderul UDMR, Kelemen Hunor, are dreptate cand spune...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca pana cand nu se rezolva problema predarii limbii romane in scolile generale cu predare in limba materna nu poate fi deschis subiectul colaborarii parlamentare pe proiecte legislative cu PSD - ALDE, scrie...

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, ca protocolul de colaborare parlamentara cu PSD este in vigoare dar formațiunea maghiara nu deschide „niciu subiect” pana cand Guvernul nu ”rezolva” problema ordonanței simple privind predarea limbii romane.„Nu e vorba de…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, ca protocolul de colaborare parlamentara cu PSD este in vigoare, dar formațiunea maghiara nu deschide "niciun subiect" pana cand Guvernul nu "rezolva" problema ordonanței simple privind predarea limbii romane. Este vorba de un articol…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus ca nu va reînoii colaborarea cu PSD, daca nu va rezolva problema predarii limbii române în scolile generale cu predare în limba materna. ”Nu e vorba de reînnoire a protocolului de colaborare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca pana cand nu se rezolva problema predarii limbii romane in scolile generale cu predare in limba materna nu poate fi deschis subiectul colaborarii parlamentare pe proiecte

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca ministrul Educatiei nu a spus coalitiei despre ordonanta simpla privind predarea limbii romane in scolile cu predare in limba minoritatilor. Acesta a adaugat ca are asigurari de la Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu ca problema va fi rezolvata.