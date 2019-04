Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai PSD Iasi au confirmat ca Liviu Dragnea si Viorica Dancila vor tine discursuri in fata Teatrului, in jurul orei 14.00. Despre vizita premierului s-a aflat azi in PSD, iar in filiala s-a dat ordin ca sefii de organizatii sa mobilizeze membri si simpatizanti in piateta din fata institutiei…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Parlament, intrebat ce va face PSD daca presedintele Klaus Iohannis nu accepta noile propuneri de ministri, liderul social-democrat a spus ca va avea loc o sedinta rapida de coalitie.Vezi și: Viorica Dancila anunța OFICIAL - Cine sunt NOII…

- Viorica Dancila incearca sa iasa de sub tutela Ancai Alexandrescu, cerberul trimis de Liviu Dragnea la Palatul Victoria pentru a sufoca, din fasa, orice gand de razvratire al premierului, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Tensiunile dintre Dancila si garda sa impusa de Dragnea vin in contextul…

- Subiectul mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim trebuie discutat in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si luata o decizie, cat mai repede, a declarat, luni, liderul PSD Liviu Dragnea. El a aratat, la Parlament, ca acest "subiect care trebuie finalizat ca si discutie si ca decizie…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca mai multi ministri "s-au mai ingrasat" pentru ca fac mai putina miscare. "Si atunci, chiar daca ne mai doare mijlocul, ne mai doare un picior, mai slabim putin, sa mergem mai mult in teritoriu. Si eu cred ca si doamna prim-ministru o sa le spuna lucrul asta, pentru…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, miercuri, la Parlament, ca soarta ministrului Tudorel Toader se va decide intr-o sedinta a coalitiei, vineri sau luni, dupa o discutie si cu premierul Viorica Dancila. "Lucrurile nu mai pot continua asa", a spus Dragnea, precizand ca sunt mai multe nemultumiri in…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a umilit-o pe Lia Olguța Vasilescu! Acesta a anunțat ca fostul ministru al Muncii i-a cerut premierului Viorica Dancila sa accepte ca ea sa fie consilier onorific pe infrastructura, unul dintre motive fiind dorința de a se implica in realizarea drumului expres Craiova-Pitești.

- Alegerile pentru desemnarea unei noi conduceri la PSD Iasi vor fi din nou amanate. Surse din filiala au declarat ieri ca, cel mai probabil, acestea nu vor mai avea loc vineri, 22 februarie. Liderul interimar Maricel Popa nu a putut fi contactat aseara pentru a confirma informatia. La sfarsitul acestei…