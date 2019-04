Dragnea - Dăncilă, relație. Firea: Ar fi păcat să se repete un nou episod ca al nostru ''Nu știu detalii de ceea ce se intampla acum. In primul rand responsabilitatea pe care o are doamna prim-ministru in ceea ce privește actul de guvernare, cu faptul ca este un om de echipa și relația pe care o are cu domnul Dragnea, zic eu buna. Eu nu cred ca se va ajunge la o situație similara cu a noastra in ceea ce ii privește pe doamna Dancila și pe domnul Dragnea. Eu cred ca toți invațam din greșelile noastre și cred ca ar fi pacat sa se repete un nou episod Firea - Dragnea, Dragnea - Dancila, nu. Eu cred ca se va trece. Daca prim-ministrul nu s-ar simți confortabil cu un tip de decizie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

