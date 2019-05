Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea a declarat duminica, la Antena 3, ca George Maior nu a lucrat in SUA ca ambasador al Romaniei, ci ca instrument pentru el si pentru Klaus Iohannis. “Daca Iohannis s-a hotarat sa se supere pe Maior, inseamna ca-l va rechema, va semna. Daca s-a hotarat sa-l tina in brate in continuare, il…

- Liviu Dragnea sustine ca președintele Romaniei nu ar fi trebuit sa il trimita pe George Maior in SUA, ca ambasador, acuzand ca fostul șef al SRI nu a lucrat in interesul țarii, ci in interes personal."Daca Iohannis s-a hotarat sa se supere pe Maior, il va rechema, daca il va tine in brate…

- Cateva sute de oameni protesteaza la Iași, langa gardurile montate in Piața Unirii, unde va avea loc un miting PSD, impotriva social-democraților, scandand „PSD, ciuma roșie”, scrie ziaruldeiasi.ro. In zona se afla mulți jandarmi. In afara jandarmilor ieșeni au mai fost aduși, potrivit publicației ieșene,…

- "Am ascultat versurile de la imnul Moldovei si va spun cata nevoie este de aceste versuri astazi, cat de bine intelegem, rostindu-le, menirea acestui popor (...) Dragii mei, vad ca suntem multi, mai multi decat si-au inchipui unii (...) Tara noastra a uitat sa mai fie o patrie. Basescu si Iohannis…

- „Mitingul se va organiza chiar daca nu vine doamna prim-ministru. Adica avem aceasta capacitate. O sa avem un miting la Iasi", a afirmat Liviu Dragnea, marti, la Parlament. Intrebat cu vede faptul ca au fost anuntate contrmanifestatii la acest miting, liderul PSD a spus ca „foarte bine". „Inseamna ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata, ca Guvernul va acorda subventii pentru incalzirea serelor pe timpul iernii, astfel incat producatorii romani de legume sa acopere consumul de pe piata interna. El a afirmat, de asemenea, la Iasi, ca subventiile pentru tomate vor creste,…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca in cazul in care președintele Klaus Iohannis nu va declanșa un referendum pe teme de justiție, atunci iși poate lua adio de la un al doilea mandat.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea scapa hațurile garzii pretoriene: se naște un nou front de duri in…

- "Eu vreau sa va spun ca orice suma in plus alocata la Sanatate inseamna pacientii salvati, inseamna pacienti rezolvati. Nu pot decat sa ma bucur ca exista amendamente legate de cresterea sumelor pe programele nationale. Vitamina D nu este o inventie a domnului Dragnea, este o propunere a Comisiei Nationale…