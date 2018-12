Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi seara la Antena 3, ca ANAF trebuie sa se restructureze rapid pentru a se lupta cu marile companii, in caz contrar inseamna „ca trebuie sa scuturam pomul”.„Eu am așteptat ca ANAF sa ințeleaga in acești doi ani ca noi ce am vorbit in campanie nu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi seara la Antena 3, ca ANAF trebuie sa se restructureze rapid pentru a se lupta cu marile companii, in caz contrar inseamna „ca trebuie sa scuturam pomul”.

- Intrebat, la Palatul Victoria, daca a discutat cu seful ANAF despre indeplinirea planului de colectare, Teodorovici a raspuns: "Da, discutiile s-au purtat si cu conducerea ANAF. Lucrurile s-au schimbat, sa spunem, in bine. Eu vreau sa vad cum decurge pana la final de an, cand (...) si cu efortul…

- Agenția Naționala pentru Administrare Fiscala(ANAF) a trimis unei intregi bresle din Romania decizii de impunere pentru o contribuție pe care aceștia nu au de ce sa o plateasca. Poate fi vorba de pana la 24.000 de oameni. ANAF a trimis decizii de impunere pentru plata contributiei pentru pensie (10,5%…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, intrebat despre tragedia de la Colectiv, a declarat marti ca pentru el nu este clar ce s-a intamplat atunci, afirmand insa ca ”zeci de copii au fost ucisi in acea noapte” si ca spera ca acel eveniment sa nu mai fie folosit politic.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a facut totul public. Oficialii ANAF au confirmat marea operațiune care lovește in zeci de mii de romani.Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscala, peste 100.000 de oameni incaseaza o lovitura dezastruoasa.Citește AICI ce LOVITURA DEVASTATOARE…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat vineri ca nu transmite email-uri contribuabililor pentru a anunta controale fiscale. ”Precizam ca ANAF informeaza contribuabilii cu privire la o viitoare inspectie fiscala printr-un aviz de inspectie, conform art. 122 din Legea nr.…

- Din ianuarie 2019, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va comunica cu contribuabilii doar prin Spatiul Privat Virtual (SPV), renuntând la notificarile pe hârtie, care sunt costisitoare, a declarat, miercuri seara, Eugen Teodorovici, ministrul