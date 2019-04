Stiri pe aceeasi tema

- O decizie in PSD privind candidatul la alegerile prezidentiale va fi luata dupa scrutinul pentru Parlamentul European, a declarat joi seara liderul social-democratilor Liviu Dragnea, adaugand in context ca "Iohannis nu e greu de batut". "Eu banuiesc ca si la noi sunt multi pregatiti sa…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, afirma ca nu ii este frica sa se confrunte cu Iohannis, insa candidatul social-democratilor la prezidentiale va fi stabilit abia dupa alegerile europarlamentare."Sunt multi care si-ar dori si e foarte bine (sa candideze la prezidentiale, n.r.). O sa luam decizia…

- PNL, USR, Pro Romania si PMP au depus la Curtea Constitutionala o sesizare privind legea de aprobare a ordonantei de urgenta prin care se reorganizeaza ANAF. In document se prevede desființarea cele opt directii judetene ale institutiei si se infiinteaza directiile finantelor publice judetene, care…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a transmis un atac catre Iohannis, intr-o conferinta de presa la Targu Jiu, susținuta duminica, vorbind despre candidatul la alegerile prezidențiale care va fi anunțat in urmatoarele luni, imediat dupa alegerile europarlamentare. Vorbind despre propria persoana, Dragnea…

- Potrivit informațiilor prezentate de Radu Tudor in emisiunea sa „Punctul de intalnire", de la Antena 3, Norica Nicolai este cap de lista. „Cele patru nume pentru Parlamentul European. Va prezint lista ALDE. Cel mai probabil, aceasta este și ordinea in care vor fi prezentați acești politicieni…

- Victor Dragusin: “Eu cred ca in Teleorman vom castiga si la europarlamentare, si la prezidentiale” in Politic / on 22/01/2019 at 13:52 / – Domnule primar Victor Dragusin, doua mari evenimente vor domina, in acest an, nu numai viața politica, ci și intreaga activitate a primarilor, ca și oameni…

- In urma unei discuții in platoul Romania TV, referitoare la candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Lia Olguța Vasilescu a afirmat ca nu s-a stabilit inca un candidat din partea partidului, insa cel mai indreptațit sa reprezinte social-democrații este insuși președintele partidului, Liviu Dragnea.…

- Jurnalista Andreea Pora sustine ca anul 2019 este esential, mentionand ca alegerile europarlamentare si prezidentiale vor stabili traseul Romaniei. Pora avertizeaza ca va fi o campanie prezidentiala mai grea decat este vazuta de la Cotroceni, daca principalul contracandidat va fi Liviu Dragnea."Campania…