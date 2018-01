Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi s-a intors la Viitorul cu un alt moral. Fiul lui Gheorghe Hagi a primit banderola de capitan si spune ca s-a impus printre noii colegi, iar apoi a marturisit ca incearca mereu sa fie diferit. Hagi junior a mai spus ca s-a obinuit sa incerce executii imprevizibile. "Ai…

- Andrei Vochin saluta ideea candidaturii lui Ionut Lupescu la sefia FRF. Consilierul lui Razvan Burleanu considera ca fostul mijlocas are un mare avantaj in fata celorlalti oameni despre care s-a spus ca vor reprezenta Generatia de Aur la scrutinul de pe 18 aprilie 2018. Fotbalistii…

- Gigi Becali a reactionat imediat dupa ce Nicolae Dica a lasat de inteles, intr-o conferinta de presa, ca asteapta o propunere concreta in privinta intelegerii dintre cei doi, care expira in vara. Antrenorul FCSB-ului a sustinut de mai multe ori ca prelungirea contractului depinde exclusiv…

- „Domnule presedinte ai dezamagit multa lume cu aceasta decizie, pacat ca nu a fost Basescu ca-i linistea el pe cei de la psd. Nu stiu ce calcule ati facut, dar ati pierdut multe voturi pt al doilea mandat, trebuia sa respingeti aceasta propunere, sa vina cu alta propunere, asa va vedea lumea ca va bateti…

- „Sa va fie rușine pentru modul in care va bateți joc de oamenii care v-au ales! UNLIKE de la mine!”, este unul dintre mesajele pe care Iohannis le-a primit pe pagina rețelei de socializare. Altcineva scrie: „Rușine domnule președinte! Va complaceți in colaca morala a unui partid fara scrupule și…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi, impreuna cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarsitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB.Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis un mesaj pentru toti romanii: „Este primul nostru Craciun fara Regele Mihai”. Iata mesajul integral al Custodelui Coroanei: Timp de mai multe decenii, trecand prin zilele cele mai intunecate ale razboiului si ale dictaturii comuniste care i-a urmat,…

- Un video filmat de manelista Carmen Șerban in Biblioteca Universitații de Medidicina și Farmacie Carol Davila din București a creat rumoare printre studenții și profesorii acestei facultați, și nu numai. Un student la medicina l-a sesizat despre acest video pe medicul cardiolog Vasi…

- Deputatul USR Stelian Ion a dat marti seara drumul la muzica in plina sedinta a Comisiei speciale conduse de Florin Iordache. Parlamentarul USR si-a justificat astfel decizia de a pune Bach si Requiem de Mozart astfel: "Domnule presedinte, aceasta comisie este o mascarada. V-am rugat la inceput sa suspendati…

- Peste 300 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a protesta fața de modificarile la legile justitiei. Manifestanții scandeaza „Vrem o lege pentru toți, nu facuta pentru hoți”, „Rușine, rușine sa va fie”, „Pacat, pacat de sangele varsat”, „Regele Mihai” sau „Cinste…

- "Transmitem sincerele noastre condoleante romanilor la moartea Majestatii Sale Mihai I. Rolul sau vital in cel de-al Doilea Razboi Mondial, care i-a adus Legiunea de Merit si daruirea sa pentru poporul roman, va dainui permanent", a scris Heather Nauert, pe contul sau oficial de Twitter. Mesajul…

- LIVE. Radiografia IT-ului clujean Radiografia IT-ului clujean, in emisiunea “1 la 1”, de la Realitatea FM Cluj. Miercuri, de la ora 13:00, invitat in studio - Bianca Muntean, director executiv al Clusterului ARIES Transilvania. Emisiunea poate fi urmarita LIVE, începând cu ora 13.00,…

- Intr-un mesaj publicat dupa moartea Regelui Mihai, istoricul Adrian Cioroianu, ambasadorul Romaniei la UNESCO, a afirmat ca fostul suveran ”a reușit, pana la un punct” sa le reziste ”celor mai mari calai ai Istoriei secolului XX, Hitler și Stalin”.

- New York Times a dedicat un articol amplu despre Regelui Mihai, dezvaluind momente inedite din viata sa. „Regele Mihai I al Romaniei, vare a salvat mii de vieti in Al Doilea Razboi Mondial, iar la 22 de ani a avut indrazneala sa-l aresteze pe dictatorul tarii, o marioneta a lui Hitler, a murit marti,…

- Trei barbați au fost acuzați de uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia din Malta. Anchetatorii considera ca au suficiente probe impotriva acestora, dar ei nu și-au recunoscut vina, scrie BBC News. Frații George și Alfred Degiorgio, in varsta de 55 și 53 de ani, și Vincent Muscat, in varsta de 55…

- Regele Mihai a intrat in istorie ca un curajos om de stat, prin faptul ca si-a condus tara in alianta antihitlerista, arata Ambasada Rusiei la Bucuresti, intr-un mesaj de condoleante, la moartea fostului suveran roman."Ambasada Rusiei la Bucuresti, cu regret, a aflat despre moartea fostului…

- Mihai I al Romaniei este o personalitate politica majora de nivel european. In pofida circumstantelor grele, in august 1944 si-a dovedit pe deplin curajul prin decizia de a scoate Romania din alianta cu puterile Axei, gest politic major care a ferit tara de o distrugere masiva si a salvat sute de mii…

- Romania se afla in doliu. Regele Mihai a murit, marți, a anunțat Casa Regala. Decesul Majestații sale a fost pronunțat la ora 13.00. Regele a fost de trei ori la Alba Iulia, ultima data in anul 2007 cand a primit titlul de Cetațean de Onoare de la primarul orașului. Mircea Hava a transmis un mesaj condoleanțele…

- Partidul Social Democrat (PSD) transmite condoleante Familiei Regale dupa moartea Regelui Mihai, aratand ca viata fostului suveran a stat sub semnul dragostei fata de patria pe care nu a parasit-o cu adevarat nici atunci cand istoria a decis altfel, conform Agerpres."Viata Regelui Mihai I…

- Cum arata anul acesta Pomul de Craciun de la Vatican | VIDEO Un brad gigantic, de 25 de metri inalțime, din padurea Romincka, din nord-estul Poloniei, transportat la Vatican la sfarșitul lunii noiembrie, a fost decorat cu mii de ornamente și șiruri de beculețe. Podoabele au fost realizate, printre…

- Mihai I s-a nascut la 21 octombrie 1921, la Palatul Peles. La 6 ani a devenit rege al Romaniei. Fiu si nepot de regi, pe linie paterna si cu origini grecesti din partea mamei, a avut o copilarie grea, din cauza scandalurilor din familie, dar si de contextul in care se afla Romania. A urcat pe tronul…

- Fostul principe Nicolae are din nou speranțe ca titlul care i-a fost retras ar putea sa fie recapatat. Mesajul vine de la un membru al Consiliului Regal.Citeste si: Plangeri PENALE dupa scandalul din Piata Victoriei. Protestatarii, luati in vizor de primarul Capitalei Anders Lindberg,…

- Coreea de Nord a efectuat un nou test balistic, anunțand ulterior ca a fost testata cu succes o noua racheta balistica intercontinentala. Totodata, Phenianul a anunțat ca și-a indeplinit obiectivul și ca a devenit un stat nuclear, relateaza BBC News. In urma acestei noi provocari, Donald Trump a declarat…

- Stela Popescu marturisea ca a avut un mare regret in viața, și anume ca nu a putut sa se bucure de tot ceea ce a agonisit o viața intreaga. A incantat publicul de toata varstele cu rolurile pe care le-a facut in filme, teatru și televiziune. A jucat in toate colțurile țarii și a bucurat sufletelor romanilor…

- Marcel Toader a facut un gest cu totul neașteptat legat de lucrurile fostei sale partenere de viața, solista de muzica populara Maria Constantin. Omul de afaceri Marcel Toader, care a dezvaluit ce are de gand sa faca in procesul cu fosta sa partenera de viața , a luat o decizie cu totul neașteptata…

- Dragnea si Tudose, huiduiti la Herculane. Andronescu, catre protestatari: Dumneavoastra spuneti lozinci. Tara are nevoie de fapte Presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose au fost intampinati, vineri, la sosirea la hotelul din Baile Herculane, unde se desfasoara sedinta CExN al PSD, de cativa…

- "Duminica, m-am aflat la Cahul, in Republica Moldova. Curentul unionist devine tot mai puternic in stanga Prutului. Mesajul meu: «in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire. Nu putem trai la nesfarsit despartiti de deciziile lui Stalin si Hitler, consfiintite prin pactul ticalos…

- Fostul principe Nicolae de Medforth Mills, nepotul Regelui Mihai I, impotriva caruia Casa Regala a depus plangere la Politie dupa ce ar fi avut o „tentativa de violare“ a domiciliului regelui Mihai, a postat pe Facebook o fotografie cu bunicul sau, dupa ce rudele i-au interzis sa-l vada pe patul de…

- Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea pentru autorul atacului din New York, soldat cu opt morți. Președintele american a scris un mesaj pe Twitter, care a ridicat semne de intrebare, in contextul inc are ar putea sa fie considerat o incercare de a influența justiția. Sayfullo Saipov a ucis opt oameni…