- Vicepremierul Ana Birchall are cele mai mari sanse sa preia Ministerul Afacerilor Europene, dupa demisia lui Victor Negrescu, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Ana Birchall a mai ocupat aceasta functie in Guvernul Grindeanu. Liderul PSD Liviu Dragnea are pe lista si o varianta-surpriza: Mircea…

- ”Conform dispozitiei Prim-ministrului din sedinta de Guvern din 09.11.2018, atributiile legale ale ministrului delegat pentru afaceri europene referitoare la reprezentarea si gestionarea dosarelor CAG (Consiliul Afaceri Generale, la care participa ministrii de afaceri europene din statele membre)…

- Invitat surpriza la ședința dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu din Parlament. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, au ajuns, la ora transmiterii acestei știri, in biroul lui Liviu Dragnea din…

- Pe parcursul vizitei sale, inaltul oficial european se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul-delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu.…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, vine astazi in Romania intr-o vizita oficiala, informeaza un comunicat al Comisiei Europene. ”Pe parcursul vizitei sale, inaltul oficial european se va intalni cu dl. Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, dl. Calin Popescu Tariceanu, presedintele…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat ca este dispus sa iși dea demisia, daca i se va cere acest lucru. Președintele PSD și al Camerei Deputaților a facut acest anunț in ședința la care au participat primarii de sectoare, premierul Viorica Dancila și o parte dintre miniștrii.

