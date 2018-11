Dragnea, complet de judecată. Decizie bombă Tragerea la sorți a fost suspendata de Curtea de Apel. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia Colegiului de conducere al ICCJ din luna septembrie, prin care s-a hotarat sa nu fie aplicate noile reglementari privind formarea completurilor de cinci judecatori. Vineri, avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a venit cu o completare si a anuntat in sala de judecata ca liderul PSD solicita atat suspendarea, cat si anularea deciziei din 8 noiembrie a Colegiului de conducere de la ICCJ, in baza careia au fost trase la sorti noile completuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, in procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, in procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, in procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a solicitat Instantei supreme suspendarea procedurii de tragere la sorti a noilor judecatori din completurile de cinci magistrati. Reprezentanti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie au declarat pentru AGERPRES ca solicitarea a fost depusa vineri dimineata.…

- Potrivit informațiilor obținute de Digi24, solicitarea a ajuns la ICCJ și a fost inregistrata dupa ce completurile de 5 judecatori au fost trase la sorți. Tragerile la sorti pentru desemnarea membrilor completurilor de cinci judecatori pentru anul in curs au fost facute astazi la sediul Inaltei…

- Curtea de Apel Bucuresti va analiza azi cererea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de suspendare a deciziei Colegiului de Conducere a Inaltei Curti prin care s a stabilit cum vor fi compuse completele de 5 judecatori. Cauza se afla pe rolul Sectiei a VIII a contencios administrativ si fiscal din Curtea…

- Liviu Dragnea susține, in documentul prin care a chemat in judecata instanța suprema in privința componenței completelor de 5 judecatori, ca Inalta Curte de Casație și Justiție a facut exces de putere prin respingerea punerii in aplicare de indata a noilor prevederi privind componența completelor.Potrivit…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a contestat la Curtea de Apel Bucuresti decizia Colegiului de conducere al Inaltei Curti in cazul constituirii completului de 5 judecatori care judeca apelul impotriva sentintei sale de condamnare, scrie Ziare.com .