- Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a reacționat la plangerea penala inregistrata la Secția privind investigarea magistraților de la București pe numele lui Frans Timmermans și Vera Jourova.

- Comisia Europeana a reactionat joi la plangerea penala inregistrata la Secția privind investigarea magistraților de la București pe numele vicepresedintelui Frans Timmermans și a comisarului Vera Jourova. Margaritis Schinas, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a explicat ca oficialii Comisiei sunt…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea merge, anul acesta, la Congresul Socialistilor Europeni, care se desfasoara la Madrid. La eveniment este invitata si premierul Viorica Dancila, iar in cadrul intalnirilor este posibil ca oficialii romani sa discute si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.…

- "Apreciem faptul ca reprezentanții Comisiei Europene s-au exprimat fața de eventualitatea unei OUG privind completele ilegale de la Inalta Curte. Amintim insa ca abuzurile impotriva drepturilor omului nu pot fi trecute cu vederea in niciun stat european. La fel cum condamnarile politice de dinainte…

- Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Christian Wigand, a transmis, luni, ca este important ca deciziile judiciare care au devenit definitive sa nu mai poata fi contestate și ca respectarea deciziilor definitive este o componenta esențiala a statului de drept. Tudorel Toader i-a trimis o scrisoare…

- Jean-Michel De Waele, profesor de stiinte politice: Guvernul roman este concentrat complet pe afacerile de coruptie din sanul guvernarii si incearca sa evite inchisoarea, pentru o parte dintre membrii sai. Este singurul lucru de care este interesat in prezent. Asadar, pot exista indoieli ca afacerile…

- Guvernul României va prelua un rol de conducere în Uniunea Europeana, în contextul disensiunilor pe care le are cu Bruxellesul din cauza situației sistemului judiciar, comenteaza corespondentul Kit Gillet într-un editorial publicat în cotidianul The New York Times.…

- Romania este "din punct de vedere tehnic foarte bine pregatita" pentru misiunea de sase luni, a declarat Juncker pentru ziarul german Welt am Sonntag. "Dar cred ca guvernul de la Bucuresti nu a inteles pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE", a adaugat el. "Actiunea prudenta necesita…