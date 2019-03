Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, intr-un interviu difuzat duminica de un post tv, ca i se pare "foarte grava" negocierea politica din Parlamentul European, cu foarte multa patima, pentru desemnarea viitorului procuror sef european, el adaugand ca acesta va pleca din start cu un mare handicap…

- 'Pentru mine nici nu are importanta cine va fi desemnat procuror european. Pentru mine ceea ce mi se pare foarte grav este aceasta negociere cu foarte multa patima, negociere politica in Parlamentul European, pentru a desemna un procuror european. Cine mai poate avea incredere, indiferent…

- Laura Codruta Kovesi, foarte onorata pentru acest vot Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kövesi a declarat ca votul primit în Comisia LIBE a Parlamentului European este pentru tot sistemul judiciar din România si pentru toti cetatenii tarii. Pe…

- Jurnalistul Dan Tapalaga s-a intalnit cu Laura Codruța Kovesi in aeroportul din Bruxelles, amandoi revenind in Romania, dupa audierile din Parlamentul European. Tapalaga este cel care i-a dat vestea lui Kovesi, prima ei reacție fiind a unui om care a scapat de o mare povara de pe umeri.Citește…

- Laura Codruta Kovesi a declarat marti, la Bruxelles, in Parlamentul European, la audierile pentru sefia Parchetului European, ca in activitatea sa si a colegilor sai la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) ”am anchetat membri din diferite partide politice, nu am anchetat numai membri dintr-un anumit…

- Candidatii pentru primul post de procuror-sef european pentru infractiuni impotriva bugetului Uniunii Europene sint audiati, la Bruxelles, in comisiile pentru libertati civile, justitie si afaceri interne si control bugetar ale Parlamentului European. Cei trei candidati selectionati (in ordine alfabetica)…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, iese la atac dupa prestația miniștrilor din Parlamentul European și ii solicita premierului Viorica Dancila sa faca o evaluare a Cabinetului sau si sa-i demita de urgența. "Dupa prestatia avuta de membrii Cabinetului Dancila, in aceasta saptamana, la…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, catalogheaza decizia Parlamentului European privind condiționarea acordarii de fonduri europene de independeța justiției ca fiind una nucleara."NUCLEARA: Fonduri europene condiționate de independența justiției Visul cel mare a lui Liviu Dragnea de a ramane…