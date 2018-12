Dragnea: Cinci companii au depus oferte pentru parteneriatul public privat privind autostrada Ploieşti-Braşov Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca cinci sau sase companii au depus oferte pentru parteneriatul public privat privind autostrada Ploiesti-Brasov. "Dau si eu o veste buna. am stat cu foarte multa speranta si eu si Guvernul sa asteptam sa vedem cate companii vor depune oferte pentru parteneriatul public privat privind autostrada Ploiesti-Brasov. Cinci, daca nu cumva chiar sase. Mi-au zis oamenii, nu stiu numele, dar companii foarte serioase si asocieri de companii, ceea ce pentru mine reprezinta ceva fabulos. De ce? Am reusit dupa doi ani sa rupem toate piedicile sa punem in opera… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia pentru parteneriatul public privat pentru autostrada A3 Ploiesti-Comarnic-Brasov, anuntat cu emfaza de Guvern luni, si care prevede o concesiune pentru 44 de ani, timp in care castigatorul va incasa contravaloarea taxei de autostrada, este „o gluma proasta”, considera reprezentantii Asociatiei…

- „Mai ticalosilor, avem 43,5 miliarde euro! Aflu din informatiile de la guvern ca in turneul sau in tarile arabe, dincolo de a-i invita pe seici sa are pamantul, sa mulga vaca si sa tunda oaia, Viorica i-a invitat pe seici sa puna banii pentru constructia de autostrazi in parteneriat public – privat.…

- „Mai ticalosilor, avem 43,5 miliarde euro! Aflu din informatiile de la guvern ca in turneul sau in tarile arabe, dincolo de a-i invita pe seici sa are pamantul, sa mulga vaca si sa tunda oaia, Viorica i-a invitat pe seici sa puna banii pentru constructia de autostrazi in parteneriat public – privat.…

- Marti, 23 octombrie 2018, deputatul Cristian Buican a depus la Comisia de munca, familie si protectie sociala din cadrul Senatului, inregistrat cu numarul nr. XXVII/431/23.10.2018, un amendament la Proiectul de lege privind sistemul public de pensii initiat de Guvernul PSD-ALDE, in sensul de a introduce…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca licitatia pentru autostrada Ploiesti-Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, iar in termen de 30 de zile investitorii straini si romani vor putea depune ofertele. Tipul licitatiei va fi selectia competitiva a adaugat prim-ministrul.

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. Este primul proiect strategic pe care autoritațile vor sa-l realizeze in parteneriat public-privat.

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti Brasov, in parteneriat public privat, va fi lansata luni, a anuntat prim ministrul Viorica Dancila, scrie Agerpres.ro. Ma bucur sa anunt ca, luni, se va lansa licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti Brasov, in parteneriat public privat, un proiect…

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Ma bucur sa anunt ca, luni, se va lansa licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, un proiect…