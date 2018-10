Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a declarat vineri, dupa opt ore de sedinta a Consiliului Executiv PSD, ca s-a supus la vot doar un punct din scrisoarea nemultumitilor, iar votul a fost: 10 voturi ca Liviu Dragnea sa faca un pas lateral, 39 sa continue si o abtinere. Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, dupa sedinta…

- Mihai Tudose a criticat lipsa de comunicare din partid, in timp ce Adrian Țuțuianu a prezentat un sondaj de opinie in care PSD este la scorul prezentat in scrisoarea nemulțumiților, fara a spune cine a realizat sondajul, au declarat surse politice, citate de Mediafax.Fostul premier Mihai Tudose…

- Deja celebra scrisoare asumata de vicepresedintii Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu continua sa iste reactii publice in taara pesedista. Cu o zi inaintea Comitetului Executiv, in care se asteapta sa se transeze nemultumirile exprimate in documentul respectiv, dar nu numai de catre cei…

- Silviu Hurduzeu a declarat pentru Agerpres, ca sustine cele afirmate in scrisoare si este alaturi de deputatul PSD, Ion Mocioalca. "In aceasta dupa-amiaza va avea loc sedinta Comitetului Executiv al PSD Caras-Severin, convocat de presedintele filialei judetene, deputatul Ion Mocioalca. Tema…

- PSD este puternic &"macinat&", chiar din interior. Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, s-a alaturat valului de reacții la scrisoarea anti-Dragnea semnata de Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stanescu.

- Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, a reacționat dur, miercuri, intr-o intervenție la Antena 3, dupa scrisoarea anti-Dragnea semnata de Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stanescu, aratand ca nu ințelege aceasta dorința de putere a celor trei semnatari. „Ar trebui discutata in CEx și nu sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata ca nu crede ca la sedinta largita a Comitetului Executiv care se tine la Neptun se va discuta despre gratiere sau reviziuirea pedepselor, un zvon care a circulat in cursul zilei de vineri. Extrem de critica la adresa Guvernului s-a dovedit in declaratii…

- Dupa ce a iesit din cadrul Comitetului Executiv desfasurat sambata la Neptun, Gabriela Firea a aratat cu degetul in directia ministrului de Interne, dezvaluind, totodata cat se poate de clar faptul ca exista tensiuni in relatia sa cu liderul PSD, cel despre care a amintit ca a propus-o pe Dan in fruntea…