- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila, transmite News.ro . Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca raspunde la orice invitatie a presedintelui Klaus Iohannis pentru a discuta despre profilul ministrilor. Dragnea raspunde, astfel, declaratiilor presedintelui, care a spus ca, in opinia sa, persoanele cercetate penal nu pot avea o functie in fruntea statului.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, luni seara, ca social-democratii nu au in vedere dezincriminarea abuzului in serviciu, contrazicandu-l astfel pe deputatul Catalin Radulescu. Liviu Dragnea a tinut sa precizeze ca nu este de acord cu declaratiile deputatului Catalin Radulescu. ”Nu dezincriminam…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca președintele Klaus Iohannis ar fi fost „pacalit” privind un plan al lui Liviu Dragnea de suspendare a șefului statului daca nu ar fi desemnat noul premier PSD. „Poate coristii reusesc sa explice public, cat este de constitutional ca…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfacție, dar și cu oarecare surprindere, ca reprezentanții comunitaților evreiești din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce privește…

- Liviu Dragnea este vazut de 41% dintre respondenți drept politicianul care a greșit cel mai mult in 2017. Liderul PSD este urmat la mare distanța de Klaus Iohannis - 9%, dar, in mod surprinzator, și de Traian Basescu - 6% și Victor Ponta - 3%. Urmeaza protagoniștii guvernamentali din ultimul an: Florin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca o delegatie PSD-ALDE va participa la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis în vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. "Am discutat subiectul astazi pentru ca, da, am…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Uniunea Salvati România îl va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge în opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionând ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decât sa…

- Pentru postul de premier sunt vehiculate nume precum cel al Vioricai Dancila, al Liei Olguta Vasilescu sau cel al vicepremierului Paul Stanescu, acesta anuntand insa inca de saptamana trecuta ca nu isi doreste functia de premier, scrie News.ro. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni seara,…

- PNL si USR sustin alegerile anticipate. Ce zic Ciolos si Kelemen Hunor Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie…

- Liderul PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, tranmite un mesaj exploziv catre PSD și avertizeaza ca o noua moțiune de cenzura sau o demisie a premierului ar fi sinucidere curata. Țuțuianu atrage atenția ca toate aceste razboaie din PSD pun piedici in calea indeplinirii programului de guvernare. Citește…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu este de acord cu comparatia facuta de presedintele care a criticat dezbaterile din Comisia speciala pentru legile justitiei, apreciind ca parlamentarii s-au grabit sa îngrase porcul înainte de Craciun.Klaus Iohannis,…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu este, in prezent, alaturi de Liviu Dragnea, lider al coaliției aflate la guvernare. Acesta a intrat in politica inca din 1990, fiind fondator al Partidului Național Liberal, și un impatimit al mașinilor, fiind director general al companiei Automotive Trading Services…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca i-a dat „semnale” presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Kovesi. „Eu vreau sa merg…

- Liviu Dragnea a lansat un atac extrem la adresa președintelui Klaus Iohannis! Liderul PSD il acuza pe Iohannis ca e șeful statului paralel.”Nu cred ca este strain, președintele Iohannis. Crede ca e beneficiar. Eu cred ca se inșala, ar trebui sa se uite in istoria recenta. Structurile au pe…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse legilor justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa indentifice nici macar un articol care sa afecteze independenta justitiei. Liderul PSD…

- Al doilea și al treilea om in stat vor fi la defilarea de 1 Decembrie din București, de la Arcul de Triumf. Ei nu i se vor alatura insa președintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD și liderul ALDE vor sta in fața sediului ALDE. Problema este ca intre Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu,…

- „In urma dezbaterilor si consultarilor cu tot sistemul juridic din Romania (...) am reusit sa modificam ca un prim raport al Comisiei speciale Legea 303 care vizeaza Statutul procurorilor si judecatorilor”, a declarat Florin Iordache. Florin Iordache a precizat in randul modificarilor importante…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu, membru al Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, considera ca in cazul secretarului general al SRI, Dumitru Dumbrava, caruia comisia speciala i-a cerut demisia, nu exista nicio proba care sa arate vreo suspiciune ca 'ar fi comis ceva in afara atributiilor…

- Dragnea respinge invitatia lui Iohannis de a asista la parada de 1 Decembrie: Nu o accept, nu cred in ea Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca nu va accepta invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a asista la parada militara prilejuita de Ziua Nationala, Dragnea precizand ca nu crede…

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, în conditiile în care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte unele modificari la forma initiala.…

- ”Nu mi-a placut ce am vazut in fata DNA (...) Nu vreau sa vad grupuri de cetateni care practic unii il sustin pe Dragnea, altii sunt contra lui Dragnea. Prezenta celor care sunt impotriva lui Dragnea se datoreaza faptului ca domnul Dragnea de fiecare data cand s-a prezentat, fie la DNA, fie la ICCJ…

- „Am avut o invitatie transmisa prin domnul senator Brailoiu Tit si domnul senator Smarandache si mai erau cativa colegi de a merge sa vizitam poligonul SPP, la invitatia domnului general Pahontu”, a spus Badalau, care a mentionat ca invitatia nu a fost adresata in scris, el comentand astfel declaratiile…

- Comisia juridica va include pe ordinea de zi a primei sale ședințe propunerea legislativa referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, act normativ inițiat de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. …

- Liviu Dragnea il ataca pe numarul doi din PSD, Nicolae Badalau. Liderul PSD i-a cerut acestuia sa lamureasca „ce s-a intamplat in comisia de aparare, marți”, atunci cand senatorii din comisia de aparare ai puterii au lipsit in bloc. „In general nu prea cred in coincidențe”, a precizat el.

- Liviu Dragnea a lansat un nou atac la adresa DNA. Liderul PSD a ținut sa precizeze ca DNA nu e cea mai importanta instituție. „Sa vorbim despre legi. Dar nu DNA este cea mai importanta instituție, ci asta. S-a aprobat legea prin care s-a dispus achiziționarea celor șapte sisteme de rachete…

- Comisia de control a activitații SRI continua astazi seria audierilor prin prezența deputatului PSD, Mircea Draghici. Incepand cu ora 15, parlamentarul va fi audiat in fața membrilor comisiei de ancheta, conform președintelui Comisiei de control SRI, Claudiu Manda.

- PSD iși manifesta sprijinul fața de majoritatea PSD-ALDE, modificarea legilor justiției și Guvernul Tudose, este concluzia ședinței de vineri a Comitetului Executiv al PSD. Liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca presedintele Klaus Iohannis "stie bine si e la curent demult"…

- Comisia pentru Aparare din Senat se reuneste luni, in sedinta extraordinara, pentru a discuta achizitia rachetelor Patriot, anuntul oficial fiind facut dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca proiectul de lege va intra pe ordinea de zi a sedintei de plen de luni dupa-amiaza. "Comisia…

- Comisia Europeana considera ca sunt necesare eforturi suplimentare pentru a inregistra progrese cu privire la indeplinirea obiectivului de combatere a coruptiei la toate nivelurile, se arata in cel mai recent raport al executivului comunitar elaborat in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare…

- Procurorul general al Statelor Unite este audiat in Congresul American. Jeff Sessions depune marturie intr-o audiere publica in fata Comisiei pentru Informatii a Senatului. Reamintim ca in Romania, procurorul șef al DNA, Codruța Kovesi, a anunțat ca nu vine la Comisia parlamentara de ancheta privind…

- Maria Vasii a precizat la audieri ca isi asuma raspunderea pentru aceasta declaratie, ea mentionand ca se refera la judecatorul Vasile Alicsandri, de la ICCJ, care a fost "implicat" in procesul electoral din 2009 si care a decedat in 2012, scrie Mediafax. Avocata lui Liviu Dragnea a mentionat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la DNA luni dimineata, el fiind asteptat de aproximativ 50 de membri de partid, intre care vicepremierul Paul Stanescu, deputatul Claudiu Manda si Marian Neacsu, secretarul general al partidului, care a spus ca „orice coleg aflat in impas are nevoie de sustinere”.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, este așteptat luni dimineața la sediul DNA in dosarul legat de compania TelDrum din Teleorman. La primele ore ale dimineții s-a prezentat la sediul Direcției Anticorupție Marian Fiscuci, fost coleg de liceu al lui Dragnea și ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat astazi ca maine se va prezenta la audieri, la DNA. "Ma astept la orice din partea DNA", a mai spus Dragnea. Totodata, liderul PSD nu a dat detalii despre dosarul in care va fi audiat.Se pare ca acesta va fi audiat intr unul dintre dosarele in care este anchetata…

- Membrii comisiei de ancheta au aprobat, in unanimitate, invitarea Mariei Vasii la audieri, urmare a declaratiilor acesteia. De asemenea, parlamentarii din comisie au decis sa ii cheme din nou la audieri pe fostii lideri PDL Radu Berceanu si Adriean Videanu. In schimb, comisia mai asteapta…

- Cel mai mare mister a ramas nedeslusit. Ce cadou a primit presedintele PSD, Liviu Dragnea, de la deputatii sai? Nimeni nu stie, nici macar parlamentarii care i-au facut darul. I-au luat un cadou în grup, dar nu au pus bani mâna de la mâna. Mai multi deputati ne-au povestit…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis nu a criticat masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte, el afirmand ca seful statului sustine aceste masuri. Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat vineri intr-o nota ironica criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis pachetului de legi privind Justitia si a spus, referitor la posibilul referendum pe care seful statului l-ar putea initia pe aceasta tema, ca ii doreste succes. ”Dar foarte bine, ii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a reacționat vineri dimineața la declarațiile de ieri ale lui Klaus Iohannis, din conferința de presa de la Palatul Cotroceni, care a criticat proiectul de modificare a Legilor Justiției despre care spune ca cioparțește legislația. Liderul social-democraților a declarat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, vineri, criticile lui Klaus Iohannis, care a solicitat coalitiei de guvernare sa renunte la ”topaiala fiscal-bugetara”, din care nu castiga nimeni.

- Adrian Sarbu urmeaza sa fie audiat miercuri la Comisia parlamentara pentru controlul SRI. Anunțul a fost facut de presedintele Comisiei pentru controlul SRI, Claudiu Manda, care a precizat ca membrii comisiei se reunesc miercuri, de la ora 10,00, pentru a parcurge partea de corespondenta neterminata…