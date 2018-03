Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis pe tema revocarii Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA. Liderul PSD spune ca decizia pe care o va lua seful statului nu il priveste.

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti. Liviu Dragnea a spus luni, ca nu a discutat cu președintele pe aceasta tema.„Nu am discutat cu președintele pe aceasta tema. Ce speranțe sa am…

- Funcția de președinte este ea insași in fața unui atac, spune fostul președinte Traian Basescu. Liderul PMP a comentat modu in care el ar reacționa in situația in care este pus acum președintele Klaus Iohannis, de a accepta sau respinge propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, inaintata…

- Sectia de procurori a CSM a publicat motivarea avizului negativ dat in numai 10 minute solicitarii venite de la ministrul justitiei de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. „€In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca il sustine pr ministrul Justitiei, Tudorel Toader, “fara niciun fel de ezitare”, sustinand ca raportul in baza caruia acesta a propus revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, “nu poate…

- "Eu nu ii voi cere explicatii personal. Eu cred ca e dator el sa dea explicatiile astea in interiorul partidului, sa explice cate intalniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut si in ce context. Poate, pur si simplu, a fost obligat sa participe. Poate a participat din placere. Lucrurile astea…

- Un fost judecator din Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ii da lovitura presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului nu poate refuza cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Toni Grebla a spus in direct la Antena 3 ca cererea ministrului justitiei, Tudorel Toader, trebuie acceptata…

- Peste 100.000 de oameni au semnat, intr-o saptamana, petitia prin care o sustin pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa respinga cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea institutiei. Pana joi seara, petitia fusese semnata de peste 103.600…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, unul din cei mai prezenti parlamentari de la televiziunile aservite, intocmeste o lista pe care se afla cei mai vocali actori impotriva revocarii din functia a Laurei Codruta Kovesi. In opinia lui Plesoianu, cunoscut ca o trompeta a lui Liviu Dragnea, a inceput ”Festivalul…

- Procedura de revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, se joaca pe mai multe paliere. In primul rand, este așteptat un raspuns al președintelui Klaus Iohannis, raspuns care este previzibil datorita declarațiilor sale publice de susținere pentru Kovesi și, cel mai

- Procedura de revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, se joaca pe mai multe paliere. În primul rând, este așteptat un raspuns al președintelui Klaus Iohannis, raspuns care este previzibil datorita declarațiilor sale publice de susținere

- Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a spus ca PSD nu poate contesta…

- "Parerea mea personala este ca-n momentul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, avand in vedere raportul devastator- nu sunt cuvinte mari, am vazut ca foarte multa lume a folosit acest cuvant, dar intr-adevar acest raport realizat de Tudorel Toader este devastator…

- Propunerea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA a fost facuta pe baza unui “raport care invoca texte de lege, care invoca Constitutia”, a declarat, luni, la Parlament, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a afirmat ca “legea este aplicabila pentru toti”. „Eu am vazut un raport care…

- Intrebat daca PSD ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, președintele PSD a declarat:„Categoric, nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa". Acesta a refuzat,…

- PSD vorbește pe mai multe voci, in privința revocarii șefei DNA. Senatorul Adrian Tutuianu a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale. In…

- Intrebat de jurnalisti daca in PSD s-a discutat despre revocarea Codrutei Kovesi, Neacsu a replicat: "Nu e problema partidului". De asemenea, intrebat daca exista o strategie in PSD, Neacsu a negat. "Nu nu avem o strategie, nu este un subiect pe care noi sa-l avem in agenda", a spus acesta,…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale, transmite Agerpres.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca in mod „categoric“ PSD nu ia in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca in mod „categoric“ PSD nu ia in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a declarat luni, ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca reactia Comisiei Europene privind cererea ministrului Justitiei de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una fireasca, adaugand ca Tudorel Toader indeparteaza Romania de perspectiva de ridicare a MCV. …

- "Nu poate sa-i impuna nimeni sa revoce sau sa respinga. La numire poate sa respinga, la fel și la revocare. Nu poți sa-l forțezi pe președinte sa faca cum zici tu", a spus Augustin Zegrean la Digi24. Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a adaugat ca "nu scrie nicaieri" ca respingerea…

- Redam declarația președintelui Romaniei, facuta vineri, la Bruxelles: ”Asta (n.r, revocarea) este o procedura care va mai dura. (…) Nu am vazut raportul, nu l-a vazut nimeni, raportul pe care s-a bazat domnul ministru, insa prestația pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut,…

- Klaus Iohannis a precizat, in legaura cu raportul prezentat de Tudorel Toader, ca este lipsit de claritate iar ministrul nu a aratat motive temeinice pentru revocarea șefei DNA. Prezent la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a precizat ca raportul și motivele prezentate de Tudorel Toader, pentru…

- Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a anunțat ca va urma procedura legala și va raspunde oricând tuturor afirmațiilor prezentate de ministrul Justiției, care a cerut revocarea sa din funcție..“Voi urma procedura legala și ma voi prezenta,…

- UPDATE. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, joi, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a ales sa fie de partea infractorilor, afirmand ca niciunul dintre argumentele invocate de ministrul Justitiei nu este suficient pentru revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.…

- Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi, la finalul unei conferințe de presa privind activitatea DNA. Ministrul justiției a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ. Astfel, decizia finala privind revocarea șefei DNA este…

- Politicianul a spus ca daca președintele Klaus Iohannis o va menține in funcție la DNA, in cazul in care Tudorel Toader va cere revocarea sa, nu va face altceva decat sa o ajute sa creasca in popularitate și incredere, lucru care o va ajuta la prezidențiale. [citeste si] "Daca președintele…

- Fostul premier, Victor Ponta, s-a dezlantuit la adresa marilor sai dusmani, Laura Codruta Kovesi si Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a denuntat legatura dintre cei doi si a devoalat o intalnire petrecuta acasa la Sebastian Ghita.Citește și: Curtea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat miercuri ca nu a discutat cu seful statului Klaus Iohannis despre procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca i-a solicitat presedintelui, la intalnirea avuta recent, sa accepte o revocare a sefei DNA, Dragnea a spus: "Nu am discutat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras."Sa nu se faca de ras", a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al PSD, ce…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Scriitorul Gabriel Liiceanu a afirmat zilele trecuta ca Laura Codruta Kovesi ar fi cel mai bun presedinte al Romaniei. Sperantele acestuia sunt curmate de presedintele PNL, Ludovic Orban, care reafirma ca liberalii il vor tot pe Klaus Iohannis la Cotroceni si dupa 2019."PNL are o decizie a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "nu va avea curajul" sa propuna revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, anticipeaza, la RFI, presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP) Eugen Tomac. El se declara neplacut surprins de "abandonul total” al presedintelui Klaus Iohannis in scandalul…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar…

- „Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce priveste revocarea, evident ca nu exista niciun temei serios. In conditiile in care avem un consilier al premierului condamnat la 8 ani de inchisoare si tinut in vitrina, nu avem ce…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o prima reacție, dupa conferința de presa maraton susținuta de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.In timp ce se indrepta catre Biroul Permanent, Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnaliști la ce s-a uitat aseara la meciul Real Madrid-PSG sau la declarațiile…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre scandalul inregistrarilor din justitie, dar ca ar putea vorbi oricand cu seful statului pe acest subiect sau pe oricare altul. Mai mult, Dragnea nu a vrut sa spuna nimic despre conferinta de presa a Laurei Codruta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit, la Adevarul Live, despre incercarea de a modifica Constitutia, in sensul in care persoanele cu probleme penale sa nu poata ocupa functii publice, o campania demarata de USR alaturi de personalitati publice ca Mihai Sora sau Gabriel Liiceanu. De asemenea, Dan Barna …

- Urgenta numarul 1 in momentul de fata, in privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, spune presedintele PMP, Traian Basescu, invocand mai multe esecuri in ultima perioada. „Trebuie spus foarte clar ca urgenta numarul 1 in momentul de fata, in ceea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am…

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni seara, la Antena 3, criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului Cabinet, Dragnea spunand ca seful statului "nu putea sa rateze momentul". El a mai spus ca spera ca seful statului sa fie "mult…

- Uniunea Salvati România îl va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge în opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionând ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decât sa…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat, luni seara, demisia din functie, urmand ca o adresa oficiala sa fie trimisa marti Administratiei Prezidentiale, se arata intr-un comunicat de presa. ”Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare…