Jack Nicholson a ajuns obez

Odinioara unul dintre cei mai atragatori actori de la Hollywood, Nicholson este in prezent de nerecunoscut. E drept, are 81 de ani, dar a luat mult in greutate si consuma in continuare alimente fast food. Fotografiile publicate de People il arata pe celebrul actor de fiul sau Ray, pe marginea terenului, in timpul unei partide […] Jack Nicholson… [citeste mai departe]