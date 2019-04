Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD raspunde la amenintarea cu excluderea din Partidul Socialistilor Europeni, lansata de Frans Timmermans, candidatul PES pentru presedintia Comisiei Europene."Ar fi bine domnul Timmermans sa se ocupe de cota partidului pe care il reprezinta in Olanda. Ar fi mai interesant. Asa…

- Arhiva si acoperisul primariei din Basesti, judetul Maramures, au fost distruse intr-un incendiu declansat miercuri, intr-o anexa a cladirii principale. La lichidarea incendiului au participat mai multe echipaje de pompieri, cu autospeciale cu apa si spuma din Basesti si Farcasa, judetul Maramures,…

- ''Florin Calinescu nu ar candida cu ura impotriva domnului Liviu Dragnea. Eu i-aș zice sa nu ezite, sa candideze. De abia il aștept la DCNews Live. O sa il și sun. Este o onoare sa vorbești cu Florin Calinescu de toate problemele. Este și actor, și om afaceri, și om al cetații. Este bine sa candideze…

- In mod cert aproape nimeni nu ar fi putut previziona un astfel de scenariu pentru PSD: dupa ce publicatia lui Razvan Savaliuc, „Lumea Justitiei”, a depus o plangere penala la Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie impotriva lui Frans Timmermans, prim vicepresedinte al Comisiei Europene si…

- „A te pretinde socialist, asa cum a facut-o Liviu Dragnea la Madrid, nu e suficient pentru a castiga increderea si respectul socialistilor europeni. Dimpotriva, in locul «impacarii» cu Frans Timmermans de care vorbeste domnul Dragnea la televiziunile de partid, am putut auzi cu totii admonestarile…

- „Miza alegerilor europarlamentare e uriașa. Vorbim de viitorul meu, al nostru, al europenilor al copiilor noștri, al parinților noștri”, a spus el. „PSD va caștiga alegerile in Romania, sunt convins ca și PSOE va caștiga alegerile in Spania. Romanii din Spania au incredere in voi, sunt convins ca…

- Madrid este, astazi si maine, kilometrul zero al socialismului european. PES, familia politica europeana care reuneste partidele de stanga din Uniunea Europeana, isi lanseaza candidatul pentru functia de presedinte al Comisiei Europene - Frans Timmermans. Este o ocazie pentru ei sa prezinte si cum vad…

- "De partea domnului Iohannis cred ca mai este doamna Carmen Iohannis. Cel care castiga din campania electorala prost facuta este Dacian Cioloș. In opinia mea, alianta USR - PLUS va lua mai multe voturi decat PNL, la europarlamentare. Acela va fi momentul in care se transeaza apele pe partea anti-PSD.…