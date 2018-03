Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea, avertisment pentru noii membri ai conducerii PSD: Sa nu considerati functiile niste oportunitati pentru proiecte personale Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a cerut, luni, noilor membri ai conducerii partidului sa evite situatiile generate de precedesorii lor care considerau ca pozitiile…

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu. Liderul social-democratilor i-a indemnat…

- Sambata, 10 martie a avut loc Congresul Extraordinar al PSD la Sala Palatului unde s-a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegati social-democrati din intreaga tara si-au exprimat votul si au decis ca premierul Viorica Dancila sa fie presedintele executiv al…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis sambata, la finalul Congresului partidului, un avertisment tuturor celor care doresc sa conteste rezultatul alegerilor, anuntand ca discutia asupra acestui subiect nu se mai poate face in interiorul partidului. "Eu imi doresc foarte mult ca dupa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis sambata, la finalul Congresului partidului, un avertisment tuturor celor care doresc sa conteste rezultatul alegerilor, anuntand ca discutia asupra acestui subiect nu se mai poate face in interiorul partidului. "Eu imi doresc foarte mult ca dupa acest Congres…

- Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului in jurul orei 11:00. Liderul PSD a dat mana cu susținatorii sai și a venit insoțit de Marian Neacșu, care va candida pentru funcția de secretar general și Mihai Fifor. Președintele PSD a declarat ca are emoții pentru aceasta zi. PSD se reuneste…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, vineri, informatiile aparute potrivit carora s-ar lua in calcul in interiorul PSD varianta candidaturii la presedintie din partea partidului a Principesei Margareta. Intrebat daca a luat in calcul ca Principesa Margareta sa fie o varianta de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a declarat, vineri, ca o sustine pe Viorica Dancila pentru functia de presedintele executiv al partidului si a acuzat-o pe Ecaterina Andronescu ca nu s-a implicat in activitatea partidului.

- Cu o saptamana inaintea Congresului PSD, organizatia judeteana Giurgiu a adoptat, in cadrul unei conferinte extraordinare, mai multe rezolutii. Despre acest subiect vorbeste, intr-o postare pe pagina sa, presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina: “Organizația PSD Giurgiu il susține la Congres pe Niculae…

- PSD va avea 16 vicepresedinti, 8 barbati si 8 femei, care vor fi alesi pe regiuni, a decis luni comitetul executiv central al partidului. Anuntul a fost facut de seful PSD, Liviu Dragnea, la finalul sedintei. conducerii executive a social-democratilor.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine pe Nicolae Badalau in conducerea partidului, adaugand ca la Congres se ia decizia privind persoanele care vor ocupa functii, noteaza Agerpres.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine pe Nicolae Badalau in conducerea partidului, adaugand ca la Congres se ia decizia privind persoanele care vor ocupa functii. "Il sustin pe Nicolae Badalau sa fie in conducerea partidului, eu, cu un vot pe care il am. Nu hotarasc eu cine…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca obiectivul principal al Congresului partidului este adoptarea unui document care sa cuprinda si un plan de dezvoltare pe termen lung a Romaniei. „Am avut o discutie cu colegii, ieri si azi. Am spus de la Comitetul Executiv in care am…

- Organizatia judeteana PSD Harghita a adoptat, vineri, in cadrul unei conferinte extraordinare, o rezolutie de sustinere a lui Liviu Dragnea la sefia partidului si a programului de guvernare si a aprobat lista de delegati la congresul extraordinar al PSD, din data de 10 martie. Citeste si:…

- Premierul Viorica Dancila sustine intr-o emisiune televizata ca Liviu Dragnea ar putea fi candidatul cu care PSD va merge in alegerile prezidentiale din 2019. "In ceea ce priveste alegerile, avem doua randuri de alegeri: europarlamentare si prezidentiale. E normal ca un partid sa se gandeasca , sa…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Romania TV, intrebata despre o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale a liderului PSD, Liviu Dragnea, ca este prematura discutia, dar ca "intotdeauna presedintele partidului a candidat la Presedintia Romaniei".

- PSD va avea un Congres Extraordinar pe data de 10 martie, ne-au precizat surse din conducerea PSD. La acest Congres se anunța unul dintre momentele cu tensiune maxima, din interiorul partidului. Citește și: Se agita apele in PSD: Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu candideaza la Congres…

- Ședința la PSD; Conducerea partidului se reunește, miercuri, la Parlament, incepand cu ora 16.00, pentru a discuta detaliile organizarii Congresului Exetraordinar din luna martie. Anunțul privind organizarea Congresului a fost facut, saptamana trecuta, de presedintele PSD, Liviu Dragnea. Datele pentru…

- Ion Mocioalca, președintele PSD Caraș-Severin, precizeaza ca, "la alegerile parlamentare din 2016, PSD a obținut cel mai bun rezultat electoral dinistoria partidului". "In Județul Caraș-Severin, PSD a depașit chiar media naționala, caștigand in premiera trei mandatate de deputat și unul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania "Fara penali in functii publice". El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala.

- Presedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu stie daca va mai candida la functia de presedinte executiv al PSD, la congresul extraordinar al partidului din martie, si ca regreta perioada in care era presedinte al organizatiei judetene…

- Presedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu stie daca va mai candida la functia de presedinte executiv al PSD, la congresul extraordinar al partidului din martie, si ca regreta perioada in care era presedinte al organizatiei judetene…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa le afirme…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- Social-democrații și liberalii și-au pedepsit ieri disidenții din partid care aveau funcții politice in Senat. In timp ce președintele PSD Liviu Dragnea negocia cu liderii județeni ai partidului debarcarea premierului Mihai Tudose, iar fostul prim-ministru iși cauta la randul sau aliați in PSD, președintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa-si faca Guvernul „si nu alte institutii”. Intrebat dupa sedinta Comitetului Executiv National daca membrii PSD care sunt cercetati penal vor putea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu va participa la ședința de marți a PSD, unde se va decide noul premier, a anunțat luni, la Antena 3, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al partidului. ”Liviu Dragnea nu va participa marți, la ședința de la ora 11. Va sta în cladire…

- Tineretul social-democrat din Prahova, prin liderul filialei, Ionut Cretu, nu sustine declaratiile aparute in spatiul public din partea lui Gabriel Petrea, presedintele TSD national. TSD Prahova se alatura, astfel, zecilor de organizatii judetene din tara pro-Dragnea, manifestandu-si sustinerea…

- Arad, 13 ian /Agerpres/ - Presedintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, sustine ca se impune convocarea urgenta a Comitetului Executiv National al partidului, precizand ca va merge pana la capat alaturi de presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea. ''Datorita evolutiei evenimentelor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier, raspunzand astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in CEx trebuie sa se discute inlaturarea lui Tudose. „Eu inca sper ca Mihai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anuntat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. „Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru",…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis un mesaj impaciuitor la Sucevița, incurajand susținerea reciproca intre filialele partidului, dupa ce la un CEx al PSD Suceava, au existat voci care il criticau dur pe Mihai Tudose, premierul Romaniei, și pe Nicolae Badalau, președintele executiv al formațiunii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat, joi, la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv National, in care se va decide o eventuala…

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in emisiunea realizata de Radu Tudor, Oprișan i-a reproșat lui Dragnea ca a luat mai multe detalii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea nu este de acord cu organizarea in perioada urmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. Declarația a fost facuta dupa sedinta Comitetului Executiv Național, un organism de…

- Mihai Tudose declarat ca este de acord cu scrisoarea lui Badalau, care vorbeste si despre decizii controversate luate de PSD in ultimul an. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a lansat, luni seara, o scrisoare deschisa in care cere „punerea in functiune a mecanismelor statuare…

- Situatia lui Liviu Dragnea in PSD nu mai este nici pe departe una foarte comoda, ba din contra. Liderul social-democrat se confrunta cu un val de nemultumiri chiar din interiorul partidului asta dupa luarea ultimelor masuri. Comitetul de ieri al partidului se pare ca nu a avut deloc efectul scontat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres."Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci…

- Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, il invinovateste, intr-un interviu acordat Columna TV, pe seful PSD, Liviu Dragnea, pentru plecarea sa din Minister, spunand ca liderul social-democratilor era probabil deranjat de vizibilitatea si aprecierea sa in cadrul institutiei.

- Comitetul Executiv al PSD, forul extins de conducere a partidului, a fost convocat pentru luni, 8 ianuarie, la ora 14.00, la sediul partidului din Kiseleff, informeaza HotNews.ro. Presedintele PSD Liviu Dragnea anuntase miercuri, imediat dupa demisia Doinei Pana din functia ...

- Premierul Romaniei da explicatii la Romania TV in scandalul salariilor. Cum se schimba salariile de la 1 ianuarie, atat in privat, cat si la stat, ce se intampla cu impozitele pe care le platim. Vor fi anunturi cruciale atat pentru populatie, cat si pentru mediul de afaceri. Nu in ultimul rand, primul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca unor membri ai Guvernului Tudose li s-a spus ca ar sunt buni sa devina presedinti ai PSD si i-a îndemnat pe acestia sa spuna public din partea cui au venit aceste cuvinte, în caz contrar va spune el. "De la început,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca unor membri ai Guvernului Tudose li s-a spus ca ar sunt buni sa devina presedinti ai PSD si i-a indemnat pe acestia sa spuna public din partea cui au venit aceste cuvinte, in caz contrar va spune el. "De la inceput, imediat dupa alegeri,…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat, miercuri, pentru Mediafax, referitor la proiectul pentru modificarea codurilor penale, initiat de social-democratul Catalin Radulescu, ca singura preocupare a PSD este "rezolvarea unor probleme personale ale oamenilor din camarila" partidului.

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a reacționat dur dupa ce in presa a aparut informația potrivit careia Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea…