DRAGNEA, campanie de transferuri. A convins un deputat

„Va rog sa luați act de faptul ca incepand cu data de 07.11.2018 imi schimb apartenența grupului parlamentar, incepand cu aceasta data activand in cadrul grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților”, se arata in adresa transmisa Biroului Permanent de deputatul Cristian Sefer. Cristian Sefer a fost ales in 2016 deputat de Calarași pe listele PMP, el fiind la al doilea mandat.