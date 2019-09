Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Cozmin Gușa a afirmat, la Realitatea TV, ca statul paralel, care s-a format și consolidat in cele doua mandate ale lui Traian Basescu, a preferat sa calareasca PSD-ul.”Este limpede pentru oricine care analizeaza campania ca Iohannis, in calitate de protagonist, impune…

- Vicepresedintele PNL Gigel Stirbu spune ca ce nu i-a reusit lui Liviu Dragnea acum doi ani jumatate, sa o numeasca pe Dana Girbovan in fruntea Ministerului Justitiei, ii iese acum, in august 2019, prin schimbarea Anei Birchall, prin controversata decizie CEx a PSD, culmea, pe data de 23 august.

- Scriitoarea Carmen Zamfirescu va candida independent la alegerile prezidențiale:Citește și: VIDEO - Traian Basescu a facut o demonstrație de forța in Parlamentul European: reproșuri fara perdea pentru Uniunea Europeana `Ma numesc Carmen Zamfirescu și sunt scriitoare. M-am nascut la…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a anunțat in aceasta seara, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca va candida ca independent la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an. "Voi candida ca independent la alegerile prezidențiale din acest an, cu susținerea tuturor celor care cred in…

- Intrebat de prezentatoare cum i se pare sondajul CURS, Bogdan Chirieac a raspuns, in direct, la Romania TV: "Eu nu cred in el. Neverosimil, așa cum nu cred in foarte multe sondaje, mai ales in ani electorali. Nu ințeleg de ce ar fi crescut PNL-ul, ca nu a facut nimic. La PSD s-a spus mereu…

- Asocierea dintre compania franceza Naval Group și Șantierul Naval Constanța a caștigat licitația pentru furnizarea de corvete multifuncționale, au declarat pentru MEDIAFAX surse oficiale. Fostul președinte Traian Basescu și fostul premier Victor Ponta spuneau ca Liviu Dragnea iși dorea o licitație…

- Fostul președinte Traian Basescu și acuza pe Liviu Dragnea și pe Victor Ponta ca au facut parte din ceea ce social democrații au numit statul paralel, spunand ca cei doi mergeau la vila SRI, acolo unde se discuta despre lideri vulnerabili care urmau sa fie luați de DNA.Citește și: EXCLUSIV…

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat, marți, la Digi24, ca interdicția grațierii și amnistiei pentru fapte de corupție nu va putea fi introdusa in Constituție, in pofida rezultatului de la referendumul din 26 mai. Basescu a invocat și un argument de ordin pragmatic, anume ca cei condamnați pentru…