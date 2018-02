Stiri pe aceeasi tema

- „Orice doamna si domnisoara, orice femeie merita un martisor”, a raspuns Liviu Dragnea. Liderul PSD a spus de 1 și 8 martie barbatii au ocazia sa mai spele din pacate. „Dincolo de simbolistica profunda a martisorului, care marcheaza si trecerea din iarna in primavara si semnificatia protectiva a…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a primit miercuri un martisor traditional alcatuit dintr-un snur bicolor de care era prins un banut gaurit. Conform traditiei populare, daca moneda este din argint martisorul simbolizeaza Soarele la trecerea dintre anotimpuri. …

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe fostul director al SRI, George Maior, ca „a ascuns foarte multe lucruri“ la audierile de ieri din Parlament. Si liderul PSD urmeaza sa fie audiat in Comisia pentru controlul SRI, condusa de colegul sau de partid, senatorul Claudiu Manda. Maior a confirmat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revocarea sefei DNA.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras.

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania "Fara penali in functii publice". El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala.

- Este prea devreme pentru un summit cu Phenianul, in pofida apropierii intervenite cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a estimat sambata presedintele sud-coreean Moon Jae-in, informeaza AFP si dpa. "Exista mari sperante legate de un summit Nord-Sud, insa eu cred ca este un pic prea devreme", a declarat…

- Președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, i-a acuzat pe doi parlamentari ai PNL, Catalin Toma și Ion Ștefan, ca au purtat negocieri cu Liviu Dragnea, in așa fel incat la Vrancea sa tradeze o serie de consilieri PSD, iar el sa fie schimbat din funcție. "Ma indoiesc ca membrii PNL nu cunoșteau legea, dar…

- Bucuresti, 14 feb/ Agerpres/- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, intentia organizarii unui congres extraordinar al partidului. El a declarat, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca acest congres ar putea avea loc in luna martie. AGERPRES/ (A - Autor: Cristian Lupascu,…

- Un poligon de tir sportiv din judetul Bistrita-Nasaud le-a lansat barbatilor o provocare cu ocazia zilei de Sfantul Valentin, acestia putand sa-si aduca iubitele la o sesiune gratuita de tragere cu arme si gloante reale. Invitatia a fost lansata pe o retea de socializare la inceputul lunii februarie,…

- Reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD are loc miercuri, pe ordinea de zi fiind in principal evaluarea secretarilor de stat. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea Comitetului Executiv National al partidului pentru miercuri, urmand sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si a reafirmat ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau…

- Președintele PSD Liviu Dragnea susține ca premierul Viorica Dancila decide daca Darius Valcov ramane cu funcția de consilier, in contextul in care fostul ministru al Finanețelor a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare in prima instanța. Dragnea a precizat ca ii pare rau pentru decizia…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a avut o iesire nervoasa in momentul in care a fost intrebat, vineri, daca vor fi schimbari majore la nivelul conducerii partidului, spunand ca se continua seria de fake news si catalogandu-i pe cei care le propaga "prosti".

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a fost intrebat de jurnalisti, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, el raspunzand ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic.Intrebat daca are vreun mesaj al premierului Viorica Dancila…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca se are in vedere modificarea Legii salarizarii unitare, avand in vedere toate problemele care au aparut in aplicarea acesteia, el raspunzand ca doar Guvernul poate propune asa ceva.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii ii…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul sau vor renunța la Serviciile de Paza și Protecție, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahonțu, actualul șef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul. Paza membrilor guvernului va fi asigurata de catre Jandarmeria…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, luni, in plenul reunit. ca Viorica Dancila ”este un om civilizat, o femeie placuta si rezonabila, care are avantajul de a fi stat 9 ani, practic, departe de politica interna ”. Astept de la ea sa dea o noua dimensiune relatiilor cu UE”, a mai spus liderul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sâmbata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" România cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca România cu un guvern în care sunt destui…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, inainte de sedinta CEx al PSD, in care se decide lista ministrilor din Cabinetul Dancila, ca din viitorul Executiv nu vor face parte ministri cu probleme de integritate. Intrebat de Rovana Plumb, liderul PSD a afirmat ca aceasta nu are vreo problema.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR, si nici de...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat, inainte de ședința Comitetului Executiv al PSD, de ce nu va fi stabilita astazi componența Cabinetului Dancila. La CEx vor fi discutate, in schimb, schimbari in programul de guvernare, stabilite impreuna cu partenerii din ALDe și discutate cu premierul desemnat,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca nemultumirile cetatenilor sunt legitime si ca in termen de cel mult o saptamana vor fi anuntate masurile aferente. "Nu este niciun interes sa bulversam catusi de putin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca in sedinta Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adaugand ca, in cazul in care s-ar stabili in cursul acestei zile viitorul Cabinet, coalitia s-ar grabi. ''Parerea unanima a fost ca ne-am grabi daca astazi am…

- Presedintele CJ Dambovita, Alexandru Oprea, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca se considera inca membru al PSD si, in opinia lui, suspendarea din partid, decisa anul trecut, nu este statutara.In martie anul trecut, Oprea a anuntat ca demisioneaza din functia de secretar executiv…

- Dupa ce declarase ca nu va mai merge niciodata la Cotroceni, Liviu Dragnea a marturisit care a fost motivul pentru care s-a razgandit in privința prezenței sale la consultarile cu președintele Klaus Iohannis."Ce limbi straine cunoaște doamna Viorica Dancila? Știe franceza și engleza!…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca ministrul de Interne Carmen Dan a provocat criza politica, „probabil indemnata de Liviu Dragnea”, afirmand ca mentinerea acesteia in Guvern si inlaturarea lui Mihai Tudose l-ar decredibiliza pe Dragnea.

- Tineretul social-democrat din Prahova, prin liderul filialei, Ionut Cretu, nu sustine declaratiile aparute in spatiul public din partea lui Gabriel Petrea, presedintele TSD national. TSD Prahova se alatura, astfel, zecilor de organizatii judetene din tara pro-Dragnea, manifestandu-si sustinerea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, ca nu exista tabere in PSD si ca scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede", transmite Agerpres. Totodata, Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca inca spera ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, intrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu potrivit careia Comitetul…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea va face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD. Se va intalni cu sefii de organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, unde premierul Mihai Tudose este asteptat sa vina cu propuneri concrete de restructurare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, in primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala, informeaza Agerpres.ro. Intrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, in primavara acestui an, a candidatului…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a trimis o scrisoare catre activul PSD in care pune degetul pe rana. Badalau susține ca in partid s-a acceptat suspendarea democrației interne.Badalau le cere membrilor PSD sa restabileasca democrația in partid și vorbește despre o serie de decizii…

- Majorarile salariale din sanatate ”au redus plecarile medicilor din țara” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine, într-o postare pe o retea de socializare, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din România si aminteste ca acesta era un punct…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat o…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune, in mesajul transmis de Anul Nou, ca 2017 a fost mai putin linistit decat a sperat, dar, "daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent". El sustine ca in acest an Parlamentul a reusit sa dezbata si "sa indrepte o parte importanta a legilor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca beneficiarul statului paralel este presedintele Klaus Iohannis. "Nu cred ca este strain presedintele Iohannis. In primul rand crede ca este beneficiar. Parerea mea este ca are o perceptie gresita daca asta crede, pentru ca ar trebui…

- Directivele europene sunt transpuse in legislatia romaneasca pe principiul "golden-plating". Asta inseamna ca legile prin care sunt transpuse contin beneficii care exced prevederile initiale. Insa toate acestea au un cost, care este platit de intreaga societate. La fel se va intampla si…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. UPDATE: Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul…

- Un studiu realizat de firma de consultanta EPC Group arata ca sunt sanse de 2,8 mai mari ca barbatii sa foloseasca cuvantul „password/parola”, pentru a-si securiza un cont online, decat femeile. Cercetarea a fost realizata pe baza unui sondaj la care au participat 600 de persoane. Studiul releva…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri ca protestul parlamentarilor USR in plenul Camerei Deputaților vizeaza faptul ca nu au fost lasați sa susțina amendamentele la modificarile statutului magistraților, el acuzand majoritatea ca nu face altceva decat sa funcționeze ca o casa de avocatura…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se declara, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, "profund intristat" de vestea mortii Regelui Mihai, afirmand ca Regele Mihai "a luptat pentru o Romanie intreaga, democratica si europeana, care-si respecta propria traditie si propriile…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, care a participat vineri la parada de la Arcul de Triumf, a declarat ca rivalitațile trebuie uitate de Ziua Naționala, cu referire la faptul ca președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, nu au fost prezenți in tribuna…