- Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu urmeaza sa se intalneasca joi cu ministrii pe tema descentralizarii, asa cum a anuntat liderul PSD inca de luni, sustinand ca ”este un proces care trebuie sa inceapa foarte repede”, informeaza Mediafax.”Au fost mai…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu urmeaza sa se intalneasca joi cu ministrii pe tema descentralizarii, asa cum a anuntat liderul PSD inca de luni, sustinand ca ”este un proces care trebuie sa inceapa foarte repede”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat miercuri proiectul de lege anuntat de ministrul Justitiei care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, sustinand ca Tudorel Toader ii pregateste "terenul" liderului PSD,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea s-a declarat nemulțumit, luni, dupa ședința conducerii partidului, de acei colegi miniștri care sunt reticenți in privința descentralizarii. El a aratat ca i-a cerut premierului sa convoace joi o intalnire pentru a lamuri atitudinea membrilor Cabinetului fata descentralizare,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Banicioiu, dupa CEx al PSD: Dancila are multa treaba de facut la Guvern. Nu ar trebui "incarcata cu alte treburi” Nicolae Banicioiu a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca reusita zilei este validarea tuturor candidaturilor, precizand ca Viorica Dancila este premierul Romaniei si presedintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, ca a fost realizat un plan de colaborare intre Guvern si Primaria Capitalei si i-a dat dreptate primarului general, Gabriela Firea, in privinta faptului ca anumiti secretari de stat ar fi refuzat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu dorește sa colaboreze cu președintele Klaus Iohannis pe tema justiției, pentru ca el nu are atribuții pe acest domeniu.”Nu vreau sa colaborez cu președintele pe tema justiției, pentru ca eu nu am atribuții aici. Eu am cerut aceasta discuție de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, se amuza pe seama premierului Viorica Dancila, dupa ce aceasta a numit-o in funcția de director de cabinet pe Iuliana Mihaela Zobuian, unul dintre oamenii apropiați de Liviu Dragnea.Citește și: Vlad Cosma prezinta dovada care INGROAPA discursul Laurei Codruța…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca intalnirea de joi cu seful statului, convenita imediat dupa investirea noului Cabinet, la care a participat si premierul Viorica Dancila, a fost una "benefica". "Am avut o discutie cu presedintele dupa depunerea juramantului de catre noul Guvern. Cred ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a confirmat faptul ca a fost la intalnirea de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila. El susține ca s-a abținut sa intervina la discuția despre DNA, pentru ca iși dorește ca aceasta situație sa fie rezolvata pe cale instituționala.”Am…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca 27 dintre secretarii de stat propusi de PSD vor fi inlocuiti. „Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi inlocuiti din 96. Mai sunt 2-3 cazuri in care vor mai fi discutii zilele urmatoare”,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea susține ca premierul Viorica Dancila decide daca Darius Valcov ramane cu funcția de consilier, in contextul in care fostul ministru al Finanețelor a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare in prima instanța. Dragnea a precizat ca ii pare rau pentru decizia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a avut o replica dura la zvonurile care spuneau ca exista voci in partid si chiar in coalitie care ar cere eventuale remanieri in Guvern."Sunt niste prostii. Asta ca sa apreciez aceasta stire. Sunt niste prostii. Nu exista asa ceva: nicio discutie nici in partid,…

- "Am depus declaratia de renuntare la SPP", a precizat ministrul Justitiei pentru site-ul citat In prima sedinta de Guvern, premierul Viorica Dancila a anuntat oficial ca renunta la serviciile SPP, aceeasi decizie fiind luata si de membrii Cabinetului, ca o forma de sevilism fata de Liviu Dragnea. Liderul…

- Deputatul bistritean Daniel Suciu este noul lider al grupului parlamentar al PSD din Camera Deputatilor. Daniel Suciu ii ia locul deputatului Ioan Muntean, care a detinut sefia social-democratilor din Camera inferioara a Parlamentului incepand cu 29 iunie 2017. Ioan Muntean a demisionat din functia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca Darius Valcov este "un om de o valoare rara din punct de vedere economic", care "a fost tot timpul la Guvern", iar Executivul "beneficiaza" de sprijinul acestuia.

- Premierul Dancila și miniștrii din Cabinet au renunțat la paza SPP, iar demnitarii din Executiv vor fi aparați de Jandarmerie. Decizia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, intr-o intervenție la Antena 3. Decizia vine in contextul conflictului aparut intre șeful…

- Peste mai putin de o ora si jumatate, premierul Dancila si ministrii noului Guvern vor merge la Palatul Cotroceni, pentru ceremonia depunerii juramantului de investitura. UPDATE: Aflat inca la Parlament, Liviu Dragnea a confirmat ca va merge la Cotroceni, la fel ca si presedintele Senatului, si, respectiv,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la o televiziune de stiri, ca liberalii vor vota împotriva învestirii noului Guvern, iar ministrilor propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila "le vor face viata grea" la audierile

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, inainte de sedinta CEx al PSD, in care se decide lista ministrilor din Cabinetul Dancila, ca din viitorul Executiv nu vor face parte ministri cu probleme de integritate. Intrebat de Rovana Plumb, liderul PSD a afirmat ca aceasta nu are vreo problema.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, si-a anuntat de joi intentia de a demisiona din functie, intrucat ar dori sa se ocupe mai mult de organizatia Brasov a partidului. "Ne-a spus de ieri. Vrea sa se ocupe mai mult de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila. "Au fost consultari, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dancila. S-ar putea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat miercuri ca PSD va modifica “mult” Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns “pentru ca putem”. De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Liviu Dragnea îi raspunde lui Klaus Iohannis în scandalul penalilor. Președintele PSD nu renunța la posibilitatea ca din Guvern sa faca parte unele persoane cu probleme penale. „Raspund la orice fel de invitație. Comitetul Executiv Național va vota în Plen, vineri,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, ieri, ca a solicitat ca in urmatoarea sedinta de Guvern, pe 31 ianuarie, sa se adopte ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie pentru declaratia 600 "pentru a le da posibilitatea sa mearga pana la eliminarea Declaratiei ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca a solicitat ca in urmatoarea sedinta de Guvern, pe 31 ianuarie, sa se adopte ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie pentru declaratia 600 „pentru a le da posibilitatea sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600″. BREAKING:…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca nemultumirile cetatenilor sunt legitime si ca in termen de cel mult o saptamana vor fi anuntate masurile aferente. "Nu este niciun interes sa bulversam catusi de putin…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, declarat, miercuri, ca, prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier, presedintele Klaus Iohannis “a ales stabilitatea” si a evitat intrarea Romaniei intr-o criza politica. “Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie si a altora…

- "PNL a luat decizia de a nu participa la nicio formula de guvernare care cuprinde PSD, de a vota impotriva oricarei formule de guvernare care contine PSD. Optiunea pe care am exprimat-o si presedintelui este pentru provocare de alegeri anticipate, deoarece consideram ca optiunea populatiei…

- Președintele Iohannis inca nu a propus-o pe Viorica Dancila, susținuta de PSD-ALDE, pentru funcția de prim-ministru, dar liderii coaliției au inceput deja negocierile pentru funcțiile de miniștri.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri ai cabinetului sa faca parte din viitorul guvern si a spus ca "fiecare actual ministru va fi analizat cu toata seriozitatea". "Exista posibilitatea, dar fiecare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri ai cabinetului sa faca parte din viitorul guvern. „Diecare actual ministru va fi analizat cu toata seriozitatea”, a mai spus președintele PSD. ”Daca ii vom propune ca un actual membru sa nu…

- Dragnea, despre Viorica Dancila. Președintele PSD a declarat, marți, dupa votul din Comitetul Executiv Național, pentru noua propunere de premier PSD, Viorica Dancila, ca i-a transmis acesteia sa fie constienta de riscurile la care se expune si de greselile pe care le-ar putea face, in special in relația…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Uniunea merge la consultarile de miercuri de la Cotroceni cu sugestia de a se instala cat mai repede un Guvern pentru a pune punct crizei politice. In ceea ce o priveste pe Viorica Dancila, Hunor spune ca nu o cunoaste, dar ca liderii UDMR ii vor sta la…

- Partidul Social Democrat a decis in cadrul ședinței Comitetului Executiv Național retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca social-democrații vor alege marți un nou premier. Intr-o conferința de presa dupa Comitetul Executiv Național,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca ministrul de Interne Carmen Dan a provocat criza politica, „probabil indemnata de Liviu Dragnea”, afirmand ca mentinerea acesteia in Guvern si inlaturarea lui Mihai Tudose l-ar decredibiliza pe Dragnea.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anunțat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.