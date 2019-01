Stiri pe aceeasi tema

- Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat miercuri ca liderul PSD va decide singur daca se va prezenta la DNA in cazul in care este citat, dar ca nu poate fi adus prin mandat de aducere atata vreme cat iși motiveaza neprezentarea.„Dansul respecta toate drepturile si obligatiile…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a anunțat miercuri ca liderul PSD nu se va prezenta, joi, pe 3 ianuarie, la DNA.Avocata liderului social-democrat a explicat la Antena 3 ca procurorii l-au informat pe Dragnea ca este chemat in sensul „predarii unor documente și atat” și ca pentru…

- „Cat mai repede trebuie sa intre in vigoare Codurile penale, cat mai repede. (...) S-a pus in discutie si eu cred ca domnul ministru Tudorel Toader, ministrul Justitiei, intr-o perioada rezonabila trebuie sa le prezinte primului ministru pentru a fi adoptate prin ordonanta (ordonanta de urgenta - n.r.),…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, pentru care DNA a solicitat incuviintarea urmaririi penale, este audiat marti, incepand cu ora 10,00, in Comisia juridica. Comisia trebuie sa elaboreze un raport, care va fi supus votului in plenul Senatului. Pentru ridicarea imunitatii parlamentare a…

- Maria Vasii, avocata lui Liviu Dragnea, a comentat marți, la Antena3, situația actuala a Romaniei, in contextul in care se așteapta raportul MCV, spunand ca „toți cei din sistemul judiciar ar trebui sa isi puna capul sub cenusa, sa isi asume aceasta rusine pe care Romania trebuie sa o poarte”.„Asistam…

- "Cred ca nici nu mai merita bagat in seama Liviu Dragnea, cu aceste aberatii. Pentru orice se intampla rau in Romania, este de vina presedintele Klaus Iohannis. Eu, ca parlamentar, am un crez: penal este cel stabilit de lege, de instanta. Pana nu se dovedeste clar ca un om este vinovat, este nevinovat.…

- Gabriela Firea a povestit ca i-a cerut socoteala lui Liviu Dragnea pentru presupusa intenție de a o lasa fara majoritate politica in consiliu. "L-am contactat aseara prin SMS pe domnul Dagnea pentru a-i spune ca am luat la cunoștința ca au fost chemați cațiva consilieri generali PSD la domnia sa,…

- Dragnea nu a fost prezent la proces, el fiind reprezentat in sala de judecata de avocata Maria Vasii. Avocata a declarat ca ancheta desfasurata de DNA impotriva lui Dragnea se bazata pe 'speculatii si nu pe dovezi', deoarece OLAF a transmis oficial ca nu l-a investigat niciodata pe liderul PSD.…