- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri, la instanta suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman Continuarea pe ZFCorporate…

- Sedinta de judecata este programata la ora 10,00. Tot la acest termen vor fi audiati cei trei inculpati care si-au recunoscut vinovatia in acest dosar - Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si Anisa Stoica, precum si trei martori propusi de Liviu Dragnea, respectiv Silvia Oprescu (secretar al CJ Teleorman),…

- Gelu Diaconu a foat audiat timp de aproximativ doua ore. La remarca jurnalistilor ca a dat o declaratie in dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal Liviu Dragnea, fostul sef al ANAF a spus: "Cine v-a spus asta? (...) Verificati-va sursele, eu nu stiiu nimic, stiu exact ce stiti si dumneavoastra,…

- Audierea lui Gelu Diaconu la DNA vine in contextul in care in urma cu mai bine de o saptamana, fostul șef al ANAF scria pe Facebook ca Liviu Dragnea ar fi cerut informații despre „situația fiscala” a Tel Drum.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat „foarte repede” la Comisia parlamentara de control asupra activitatii SRI, pentru a detalia declaratiile despre presupusa implicare a Serviciului Roman de Informatii (SRI) in formarea Guvernului USL in 2012, a anunțat vineri, la RFI, presedintele Comisiei,…

- Dragnea, dupa acuzatiile lui Oprea: Este ”cam urat pentru dumnealui si pentru SRI” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, vineri, acuzatiile aduse joi seara de Gabriel Oprea, afirmand ca nu credea ca fostul presedinte al UNPR sa faca ”o asemenea greseala” si ca este ”cam urat pentru dumnealui si…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri la DNA, pentru a fi audiat ca martor in dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal Liviu Dragnea. „Poate o sa-mi aduca noroc, ca ati vazut ca martorii in dosarul asta, unul e...

- Victor Ponta este audiat, vineri, la DNA, in dosarul Tel Drum, spun surse judiciare. Audierea are loc dupa ce fostul premier a publicat joi, pe contul lui de Facebook, o ordonanta a DNA in care se precizeaza ca a avut calitatea de martor intr-un dosar in care a fost acuzat de Liviu Dragnea ca

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, comenteaza decizia PSD-ALDE de infiintare a Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), spunand ca Liviu Dragnea "continua lupta cu adversari inventati pentru a justifica esecul guvernarii PSD" si ca "ar fi in stare chiar sa mute SPP…

- Judecatorii instantei supreme au audiat, joi, mai multi martori in dosarul in care este judecat Liviu Dragnea, unul dintre ei fiind edilul Sectorului 3, Robert Negoita. Urmatorul termen a fost stabilit pentru 21 martie, data la care ar urma sa fie audiat si presedintele PSD.

- Continua audierile de martori in dosarul lui Liviu Dragnea la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Presedintele PSD este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Protectia Copilului Teleorman.

- La Inalta Curte de Casatie si Justitie continua joi audierile in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta…

- Robert Negoita va fi audiat, joi, ca martor, in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, una dintre cele doua angajate DGASPC Teleorman care, potrivit DNA, lucrau la PSD, fiind angajata la cabinetul de parlamentar al actualului edil al Sectorului 3."Eu…

- Robert Negoita a ajuns, in aceasta dimineața, la instanța suprema. Primarul sectorului 3 este audiat in calitate de martor in dosarul lui Liviu Dragnea privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pornit un razboi pe viața și pe moarte cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Pentru ca s-a cerut inclusiv intervenția Parlamentului, Comisia de Aparare din Senat a cerut, prin vocea președintelui Marcel Vela, audierea lui Liviu Dragnea.Reuniți in ședința, senatorii…

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, referindu-se la manifestatia din weekend de la Bucuresti, ca respecta orice forma de protest daca ramâne în limitele non-violente. "Am spus tot timpul ca respect orice forma de protest daca ramâne în niste limite…

- Una dintre asistentele Vioricai Dancila de la biroul europarlamentar ar fi una dntre persoanele acuzate ca ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman de catre Liviu Dragnea, fapt pentru care liderul PSD este trimis în judecata.

- Deputatul USR, Tudor Pop, a scris marti pe Facebook ca una dintre asistentele Vioricai Dancila de la biroul de europarlamentar este "una din cele doua persoane care au fost acuzate ca ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman, de catre Liviu Dragnea, fapte pentru care Liviu Dragnea este trimis…

- Jenica Dumitru, fosta șefa de la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat ca Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, avea cunoștința de cele doua angajate care, deși trecute pe ștatul de plata al instituției, lucrau de fapt pentru PSD. Floarea Alesu, directoarea DGASPC din județ i-ar fi…

- Un martor in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, in legatura cu mentinerea in functie a doua angajate ale institutiei, desi si-ar fi desfasurat activitatea la sediul PSD, sustine ca i s-a spus ca presedintele CJ Teleorman cunostea situatia.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua marti audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost așteptat vineri, la Centrul de Afaceri din Bacau, pentru o intalnire cu liderii social-democrați locali, și de patru protestatari. Aceștia s-au confruntat cu un acces de furie din partea controversatului Ion... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Teodor Nitulescu, fost prefect de Teleorman si fost sef al PSD Teleorman, este martor-cheie in dosarul in care Liviu Dragnea este acuzat de procurorii anticorupție de constituirea unui grup infractional organizat, dosar care are in centru privatizarea si afacerile firmei Tel Drum.Nitulescu…

- Teodor Nitulescu, fost prefect de Teleorman si fost sef al PSD Teleorman, coleg de partid cu Liviu Dragnea, este martor-cheie in dosarul in care liderul PSD este acuzat de procurorii DNA de constituirea unui grup infractional oragnizat, dosar care are in centru privatizarea si afacerile firmei Tel Drum.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns in urma cu scurt timp la sediul partidului. Intampinat de cativa protestatari, care i-au urat sa ajunga dupa gratii, liderul social-democrat le-a raspuns ironic: "Mi-era dor de tine!"Intrebat de jurnalisti daca exista posibilitatea ca premierul Mihai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si fostul prim-ministru Victor Ponta au fost audiati la DNA Ploiesti in dosarul de coruptie in care Valeriu Zgonea, fost presedinte al Camerei Deputatilor, a fost trimis in judecata pe data de 3 ianuarie. In aceeasi cauza au fost audiati si Dan Nica si Constantin Boscodeala,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca nu are acces la dosarul Tel Drum si ca a primit doar ordonanta prin care a fost stabilit suspect in acest dosar. "Eu am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. Din pacate la dosar nu am acces. Eu nu pot sa imi vad dosarul. Uite…

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca nu are acces la dosarul Tel Drum, dosar in care este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, desi a solicitat acest lucru.

- Fostul vicepremier al Romaniei Vasile Dancu a fost audiat la DNA in dosarul Belina, joi, cu referire la vizite ale sale pe insula. Vasile Dancu a confirmat la ieșirea de la audieri ca a fost martor in acest dosar și ca a avut doua vizite pe insula Belina. Mai precis, a explicat fostul demnitar, ar fi…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost colindat, joi, in Parlament de corul de la scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rareș" Falticeni. Aceștia au fost aduși de Dorel Caprar (PSD), președintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala.