- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca au existat colegi din Partidul Socialistilor Europeni care au cerut PSD sa nu sustina referendumul pentru familie, dar ca social-democratii nu pot sa nu tina cont de initiativa a trei milioane de romani. Precizarea a fost facuta…

- 8 octombrie este primul termen stabilit de ICCJ pentru apelul lui Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman. Zilele trecute, completul de trei judecatori de la ICCJ a motivat decizia prin care l-a condamnat pe Dragnea la inchisoare. Potrivit site-ul…

- 8 octombrie este termenul stabilit de ICCJ in care se judeca apelul in dosarul lui Liviu Dragnea. Zilele trecute, completul de trei judecatori de la ICCJ a motivat decizia prin care l-a condamnat pe Dragnea la inchisoare. Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat in 21 iunie la trei ani si sase…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, intr-o emisiune TV, ca pentru social-democrati ”este fundamental” referendumul pentru redefinirea notiunii de familie si ca in viitorul apropiat vor declansa strangerea de semnaturi si pentru alte modificari ale Constitutiei. ”Este fundamental…

- “Intentionam sa avem o actiune de strangere de semnaturi pentru modificarea Constitutiei exact in zona in care ati spus dumneavostra (reforma justitiei -n.r.)”, a spus Liviu Dragnea, luni seara, intrebat daca nu ar trebui modificata Constitutia si in privinta sistemului judiciar, a reformei in justitie.…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, considera ca referendumul pentru familie, care ar urma sa fie organizat pe 7 octombrie, "este o cumpana pentru neamul romanesc". El a declarat duminica, intr-o emisiune la Antena 3, ca PSD va canaliza toate energie catre acest referendum.…

- Referendumul pentru familie va fi organizat pe 7 octombrie, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, sambata, la finalul sedintei CExN de la Neptun. „Am mai vorbit despre referendum (...) Am dat un vot in...