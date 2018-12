Stiri pe aceeasi tema

- Romania sustine drumul european al Serbiei, a declarat sambata, la Belgrad, premierul Viorica Dancila, care a anuntat ca l-a invitat pe presedintele sarb Aleksandar Vucic in vizita la Bucuresti, in timpul presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. Vezi galeria foto + 4 + 4 FOTO: GUVERNUL ROMANIEI…

- Saptamana trecuta, presedintele francez Emmanuel Macron a promis ca va adopta imediat masuri, inclusiv cresterea salariului minim. Miscarea "vestele galbene", care si-a inceput demonstratiile pe 17 noiembrie, initial pentru a protesta impotriva cresterii taxelor la combustibili, s-a transformat…

- Elmar Brok a declarat ca articolul 7 ar putea fi activat chiar in perioada in care Romania deține președinția Consiliului European daca nu se va produce o schimbare in politicile Guvernului de la București. Europarlamentarul german care a cerut activarea articolului 7 pentru Romania a facut mai multe…

- Vicepremierul italian si totodata ministru de Interne, Matteo Salvini, a avut astazi intrevederi cu omologul roman Carmen Dan, cu care a discutat intarirea cooperarii pe linie de politie intre cele doua tari, dar si la ministerul Justitiei, unde a discutat despre urgentarea procedurilor de extradare…

- Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, s-a declarat ingrijorat de ceea ce se intampla in Romania, facand trimitere la reformele care au subminat procesul judiciar și la protocoalele secrete despre care a spus ca nu a mai auzit in nicio alta parte.„Am fost in București prima…

- ”Dezbaterea din PE a aratat inca o data ca Dancila e depasita de functie. In loc sa reactioneze la criticile aduse de-a lungul timpului guvernului pe care-l conduce, Dancila a atacat MCV, principalul instrument folosit de Comisia Europeana si PE in dialogul cu Romania”, afirma Cristian Preda. Eurodeputatul…

- Deputatul USR Cristian Ghinea spune ca din discursul Vioricai Dancila din Parlamentul European se intelege ca PSD este gata sa o apuce pe calea Ungariei si Poloniei ”ca sa-l salveze pe Dragnea si pe ceilalti penali”. Ghinea sustine ca PSD a devenit un partid antieuropean.

- Președintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European, unde se discuta despre statul de drept din Romania, ca slabirea procurorilor aș zice ca e un stil Orban-Kaczynski, scrie Mediafax."Romania are doua problema, corupția…