- Liviu Dragnea a declarat, in legatura cu batausii despre care a spus ca vin mereu la mitingurile PSD, iar in spatele carora se ascund Klaus Iohannis si PNL, ca spera ca simpatizantii PSD care participa la manifestatii sa se abtina sa discute cu acestia. "Asa cum face si cu faptul ca e de acord cu…

- Razvan Dumitrescu a anunțat la Antena 3 ca Liviu Dragnea, dupa ce a plecat din emisiune, a fost urmarit de doua mașini. "S-a intamplat in jurul orei 23.00. Noi am terminat in jurul orei 22.50 de minute primele doua parți ale emisiunii, la 23.00 Liviu Dragnea a parasit postul nostru și vedeți…

- Intrebat despre zvonurile potrivit carora ministrul Tudorel Toader s-ar fi intalnit cu președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a raspuns, la Antena 3, in emisiunea ”Ediție Speciala” cu Razvan Dumitrescu: ”Am auzit și eu zvonurile astea”. Intrebat daca ar fi adevarate sau e ”o șoparla”, a raspuns…

- Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, sustine ca abia asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa propuna organizarea unui referendum in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare din luna mai. Liderul PSD a declarat, luni seara, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Antena…

- "Am ințeles ca Iohannis vrea sa intru in pușcarie ca sa doarma liniștit. Klaus, poate nu intru! Poate nu intru! Nu te culca pe o ureche", i-a transmis Dragnea președintelui Iohannis. "Anunt timpuriu fata da candidatura la presedintie" "Este, daca vreti, un anunt timpuriu fata da candidatura…

- In timp ce ținea discursul, Liviu Dragnea a rugat sala sa-l aplaude pe Klaus Iohannis, doar ca nimeni nu a facut acest gest. De ce? Pentru ca oamenii nu au simțit ca președintele Klaus Iohannis are de ce sa fie aplaudat. ”Va rog sa-l aplaudați”, a zis Liviu Dragnea care vazand ca sala nu aplauda,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a lansat, luni, un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, acuzandu-l ca, nepromulgand bugetul de stat pe 2019, nu pot fi platite alocațiile majorate de la 1 martie și ca, "pentru a-și hrani orgoliul, face rau copiilor Romaniei". Dragnea a mai spus ca șeful statului…