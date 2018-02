Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a lansat, duminica seara, la Romania TV, un nou atac la adresa sefului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, sustinand ca aceata avea o practica foarte nociva: isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje.

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, renunța la discursul voalat și il ataca direct pe directorul SPP, generalul Lucian Pahonțu, pe care il acuza ca și-a depașit atribuțiile prin faptul ca strange informații despre oameni politici și se implica in viața interna a partidelor.„Nu am incerere in…

- Ion Iliescu a reactionat in scandalul privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), sustinand ca daca se suspecteaza ca SPP face jocuri politice, se poate actiona institutional si nu prin intermediul declaratiilor de presa.

- "Am remarcat in aceste zile o polemica in spatiul public, al carei obiect il reprezinta activitatea Serviciului de Protectie si Paza. Regret ca aceasta polemica priveste o institutie de ale carei servicii am beneficiat inca de la infiintarea ei, si care s-a comportat ireprosabil in toti acesti ani,…

- Fostul președinte Ion Iliescu are parte de o ieșire neașteptata, in scandalul privind Serviciul de Protecție și Paza. Iliescu arata ca daca anumiți actori politici suspecteaza ca SPP face jocuri politice, atunci pot acționa instituțional, nu prin intermediul declarațiilor de presa. Iliescu arata…

- "SPP este o dramoleta de PR. Eu am fost ministru si nu am avut protectie SPP, pentru ca nu am cerut-o. Puteau foarte bine ministrii sa nu ceara protectie SPP, ea este oferita din oficiu doar primului-ministru. Deci chestia asta ca toti ministrii, care oricum sunt cei mai multi din UE si ne costa…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Presedintele ALDE loveste dur in toti sefii institutiilor de forta. Tariceanu a devoalat ce inseamna pentru el 'statul paralel'. Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior au fost cei atacati de Tariceanu.Citește…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta sesiune parlamentara ar trebui sa inceapa discutiile privind modificarea legilor sigurantei nationale. El s-a referit și la numirea unui director SIE, precizand ca este de mult pe agenda Parlamentului, dar ca nu a discutat acest subiect…

- Chiar daca multi au considerat importanta hotararea luata de catre membrii recent instalatului Guvern, aceea de a renunta la prezenta reprezentantilor Serviciului de Paza si Protectie (SPP), nu la fel pare sa cantareasca decizia si in ochii presedintelui. In conditiile in care de ieri incepand s-a tot…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Paul Stanescu a precizat ca i-a raspuns ca a greșit adresa, acesta neavand ambiția de a prelua conducerea Partidului Social Democrat, așa cum i s-ar fi propus. Ministrul Dezolvarii a precizat ca el considera ca este un atentat grav la democrație. ”A venit un prieten la mine din partea unui…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am…

- Psihologul Libertatea, despre razboiul verbal dintre Basescu și Dragnea. Cezar Laurențiu Cioc explica termenii folosiți de fostul președinte la adresa liderului PSD – nebun, paranoic și psihopat – și face o dezvaluire surprinzatoare: cum trebuie sa fii ca sa recunoști un psihopat. Razboi dur al declarațiilor…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului de Protectie si Paza ca renunta la protectie, gest pe care il fac toti ministrii. Ea a tinut sa precizeze ca nu are o problema cu ofiterii SPP sau cu institutia. „Precizez ca am transmis…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Liderul social-democrat a afirmat ca un trimis de-al sefului Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu, a ajuns la actualul vicepremier Paul Stanescu, pentru a-i transmite un mesaj cat se poate de clar cu privire la Liviu Dragnea. “Un coleg de-al nostru, (…) Paul Stanescu, a spus ca un bun prieten…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca va merge in fața unei comisii parlamentare, daca va fi invitat și acolo va incepe sa vorbeasca despre lucrurile subterane care se petrec in Romania. Fara sa vina cu alte completari, Dragnea a intrebat: ”Credeți ca președintele Iohannis este protejat? Nici…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sâmbata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" România cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca România cu un guvern în care sunt destui…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- In conferința de presa de dupa demisia lui Mihai Tudose, Liviu Dragnea a denunțat „personaj veninos dintr-o institutie romaneasca care a facut foarte mult rau si face in continuare foarte mult rau”. Liderul PSD nu a oferit nume, insa, potrivit unor surse politice, acesta se referea la generalul Lucian…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a devenit cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea, afirmand ca presedintele putea cere un alt premier PSD, cu minima experienta administrativa si politica, daca nu ar fi privit cu nepasare Romania. …

- Opozitia continua atacul dupa desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier. Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, sustine ca in urma acceptarii propunerii facute de PSD, Klaus Iohannis a devenit, astfel, "cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea". "Indecizie și neputința, asta…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- „Un personaj veninos dintr-o institutie romaneasca ce a facut si face mult rau", a raspuns, luni seara, Liviu Dragnea cand a fost intrebat de neintelegerile din partid si daca cineva ar fi putut influenta asta. Dragnea nu a vrut sa spuna si despre cine vorbeste, dar a afirmat ca partidul isi va lua…

- Liviu Dragnea a declarat luni ca exista un personaj veninos intr-o institutie romaneasca ce face mult rau, fara sa spuna despre cine este vorba. Potrivit unor surse, Liviu Dragnea facea referire la generalul Lucian Pahontu, seful SPP, cel pe care l-a acuzat si in trecut de implicarea in politica. …

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența.Victor Ponta, despre Tariceanu: 'O persoana pe care o apreciez și de la care am avut mereu de invațat' ”S-a razbunat pe mine. S-a…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Premierul Romaniei da explicatii la Romania TV in scandalul salariilor. Cum se schimba salariile de la 1 ianuarie, atat in privat, cat si la stat, ce se intampla cu impozitele pe care le platim. Vor fi anunturi cruciale atat pentru populatie, cat si pentru mediul de afaceri. Nu in ultimul rand, primul…

- Prima faza a acordului privind Brexitul satisface Romania, iar problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care participa la reuniunea Consiliului European. "Eu cred că se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte…

- Iulian Dumitrescu sustine ca la Comisia de aparare nu a ajuns vreo invitatie de la SPP pentru vizitarea unui poligon saptamana trecuta, vizita care sa duca la amanarea dezbaterilor din comisiei pe marginea proiectului de lege privind achizitia rachetelor Patriot. ”Pe adresa Comisiei de Aparare…

- Președintele PSD a explicat, marți, ca membrii Comisiei de Aparare din Senat au absentat, saptamana trecuta, de la ședința in care trebuia sa se dezbata și voteze proiectul de lege privind achiziționarea rachetelor Patriot, pe motiv ca au participat la o acțiune a Serviciului de Protecție și Paza. Liviu…

- ”Noua ne-a spus joi la Caras domnul Badalau, presedinte executiv PSD, vicepresedinte al Senatului, ca membrii din Comisia de Aparare de la Senat au fost invitai exact in aceeasi zi si perioada sa viziteze un poligon de tir. In general nu prea cred in concidente, tocmai in ziua aia, la ora aia, drept…

- Ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu a reacționat dur dupa demisia europarlamentarului Sorin Moisa. Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata, pe Facebook, ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia…

- La sosirea la Summitul de la Goteborg, un jurnalist suedez l-a interpelat pe presedintele Klaus Iohannis in problema cersetorilor romani din Suedia. "Domnule Iohannis, avem mulți romani care cerșesc aici, in Suedia. Ce putem face pentru a-i ajuta sa beneficieze de condiții mai bune, pentru…

- SPP: Serviciul isi pastreaza neutralitatea legat de factorii politici Serviciul de Protectie si Paza transmite ca institutia isi pastreaza neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici, ca raspuns la declaratiile presedintelui PSD Liviu Dragnea, care l-a acuzat pe Lucian Pahontu, seful SPP, de…

- "Serviciul de Protectie si Paza isi desfasoara activitatea conform legii. Ca intotdeauna Serviciul de Protectie si Paza iti mentine neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici si nu comentam afirmatiile facute in spatiul public la adresa SPP", se arata intr-un raspuns al Serviciului de Protectie…

- "Serviciul de Protectie si Paza isi desfasoara activitatea conform legii. Ca intotdeauna Serviciul de Protectie si Paza iti mentine neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici si nu comentam afirmatiile facute in spatiul public la adresa SPP", se arata intr-un raspuns al Serviciului de Protectie…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut o serie de acuzații dure la adresa Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Dragnea l-a acuzat pe șeful SPP, generalul Lucian Pahonțu, ca s-ar fi implicat in politica. Mai exact, Dragnea spune ca Pahonțu ar fi abordat membri PSD pentru a-i racola.Mai…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara, pe directorul Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Pahonțu, ca a abordat membri din conducerea PSD pe care a incercat sa ii convinga sa aiba „ganduri de marire”. Dragnea a precizat ca Pahontu este ”vestitorul de serviciu” al…

- "Evident vom sustine initiativa normala, corecta, logica, ca la conducerea Camerei Deputatilor sa vina altcineva. Nu mai poate sa fie Liviu Dragnea si va dau un singur argument pentru cei care isi doresc foarte tare adoptarea legilor justitiei si schimbarea, reformarea sistemului de justitie. Cat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara, pe directorul Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Pahonțu, ca a abordat membri din conducerea PSD pe care a incercat sa ii convinga sa aiba „ganduri de marire”. Dragnea a precizat ca Pahontu este ”vestitorul de serviciu” al…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara, pe directorul Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Pahonțu, ca a abordat membri din conducerea PSD pe care a incercat sa ii convinga sa aiba „ganduri de marire”. Dragnea a precizat ca Pahontu este ”vestitorul de serviciu” al…

- Liviu Dragnea a ales sa-i transmita – in direct la TV -un mesaj transant sefului Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu. “Domnule Pahontu, nu mai incercati la niciun membru PSD sa-l convingeti sa aiba ganduri de marire! Ocupati-va de SPP si de paza lui Iohannis. Sfat prietenesc”, i-a spus,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat, luni, un atac dur la adresa șefului SPP, generalul Lucian Pahonțu, despre care a sugerat ca ar încerca sa racoleze oameni de la PSD. ”Noi nu avem puterea, noi avem guvernarea. Este foarte importanta precizarea aceasta. (...) Apropo,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus luni seara, dupa acuzațiile care i se aduc în noul dosar, ca lupta este una grea, iar miza sa ar fi demisia. ”Nici nu era nevoie sa comande președintele Iohannis, el e cel mai informat om din România. La mine trebuie sa fie moarte,…

- Presedintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, a declarat, luni, ca acuzatiile procurorilor DNA la adresa lui Liviu Dragnea sunt ”niste suspiciuni”, iar instanta va stabili daca acestea sunt adevarate. Badalau a mai spus ca ”in multe zone” nu convine faptul ca in acest moment se face o politica pragmatica…

- stiripesurse.ro va prezinta principalele știri ale zilei, printre care și un articol din cotidianul Național pe tema valului de plecari ale unor luptatori de elita din cadrul Serviciului de Protecție și Paza.National: Gata, dupa ce l-am lasat pe generalul Lucian Pahontu sa-si serbeze in…