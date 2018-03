Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca se va intalni, joi, cu membrii Guvernului, pentru a ințelege de ce anumiți miniștri opun rezistența la procesul de descentralizare.”Voi avea joi o intalnire cu domnii și doamnele ministru, am vorbit și cu domnul Tariceanu sa vina, pentru a lamuri…

- Legea referendumului intra luni la votul final in Senat, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, informeaza AGERPRES . “Am discutat despre modificarea Legii referendumului, astazi intra in votul final de la Senat, speram sa se adopte modificarile si sa ajunga la Camera Deputatilor, urmand ca aici,…

- Presedintele PSD le-s pus jurnalistilor ca a discutat cu colegii social-democrati despre modificarea Legii Referendumului si ca odata ce aceasta va trece de cele doua Camere si va fi promulgata, se vor incepe demersurile pentru revizuirea Constitutiei."Am avut cateva teme importante. Am discutat…

- Intrebat daca a discutat in coalitia de guvernare despre calendarul anuntat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a spus ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si de aderare la Euro pana in 2024, Tariceanu a precizat ca nu, ci ca a discutat numai problema…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, întrebat joi de sondajul realizat de ALDE Dolj, care îl da favorit în fata lui Liviu Dragnea într-o competitie pentru presedintie, a declarat ca nu a luat o decizie în

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusa de doi co-presedinti – premierul…

- ''N-as putea sa spun ca intarzie. Ca sa fiu corect, abia la sfarsitul saptamanii trecute, vineri parca, a primit documentele de la CSM. Nu se poate spune ca intarzie. Altceva pot sa spun. Presedintele in loc sa-si ia o marja de rezerva si sa fi spus, in momentul in care Ministrul Justitiei a cerut…

- "Mingea va ajunge in terenul președintelui Iohannis, care pe mine ma surprinde ca nu și-a luat o minima precauție. Mie imi e foarte greu sa ințeleg cum va putea sa refuze președintele cererea de revocare, cand exista acuzații atat de concrete. Președintele este obligat sa vegheze la respectarea Constituției,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca defaimarea propriei tari este o fapta foarte grava, care expune Romania la riscuri, iar PSD va apara suveranitatea statului, inclusiv printr-o lege. Liderul PSD a mai afirmat ca PSD si ALDE vor duce pana la capat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat raspicat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca vor duce pana la capat modificarea legilor Justitiei si a Codurilor Penale si ca vor initia legi noi pentru organizarea si functionarea serviciilor de informatii.

- Audierea lui Florian Coldea in comisia SRI a fost amanata cu o saptamana. Motivul il constituie faptul ca acesta este racit și a anunțat ca nu poate ajunge la discuțiile cu parlamentarii. Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat recent ca dorește sa participe la audieri in Comisia…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca e nevoie sa se ajunga la referendum in ceea ce priveste redefinirea familiei pentru ca este o chestiune ceruta de milioane de romani, sustinand ca isi asuma sa fie considerat conservator la Bruxelles din aceasta cauza,

- Primarul Mihai Chirica s-a adresat magistratilor din cadrul Judecatoriei Iasi, cu o actiune in contencios administrativ si fiscal, in cadrul careia a chemat in fata instantei Partidul Social Democrat (PSD), condus de Liviu Dragnea, dar si organizatia judeteana a formatiunii politice, condusa de Maricel…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii Constitutionale a Romaniei, atributul de a o revoca sau nu pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui…

- Politicianul a spus ca daca președintele Klaus Iohannis o va menține in funcție la DNA, in cazul in care Tudorel Toader va cere revocarea sa, nu va face altceva decat sa o ajute sa creasca in popularitate și incredere, lucru care o va ajuta la prezidențiale. [citeste si] "Daca președintele…

- Coaliția PSD-ALDE are discutii, joi, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, inainte de anuntul pe care urmeaza sa-l faca ministrul Tudorel Toader la ora 18:00. Biroul lui Liviu Dragnea a fost vizitat de mai mulți lideri PSD, iar in urma cu puțin timp acolo au ajuns și liderii ALDE,…

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat jurnalistilor, la sediul PSD, ca va convoca maine birourile permanente reunite pentru a se infiinta o comisie de ancheta pe activitatea SPP, dupa acuzatiile aduse la adresa sefului institutiei, Lucian Pahontu."Azi am decis impreuna cu domnul Calin…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cel care la inceput s-a opus unei comisii parlamentare de ancheta in cazul SPP, pare tentat sa cedeze la insistențele lui Liviu Dragnea. Tariceanu susține ca este deschis și o decizie in acest sens se va lua in proxima ședința a coaliției.”Vreau…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca se are in vedere modificarea Legii salarizarii unitare, avand in vedere toate problemele care au aparut in aplicarea acesteia, el raspunzand ca doar Guvernul poate propune asa ceva.

- PNL sustine ca pozitia exprimata miercuri de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în privinta modificarii Legilor Justitiei de catre majoritatea PSD-ALDE-UDMR, dovedeste faptul ca agenda "paralela" a liderului social-democrat Liviu Dragnea si presedintelui ALDE, Calin…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat intr-o conferinta de presa ca a luat act de decizia Guvernului de a renunta la protectia SPP. Pe de alta parte, intrebat daca va renunta, la randul lui, la serviciile institutiei, Tariceanu a sustinut ca va astepta explicatii din partea vicepremierului…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o mașina a Jandarmeriei. Secretarul general…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri" si a spus ca " e foarte bine sa fie critic". "E foarte bine sa fie critic.…

- Parlamentarii PSD si ALDE, ministrii actuali, dar si cei propusi pentru a face parte din viitorul Cabinet, s-au reunit, duminica, in sedinta, anunta Agerpres. Sedinta, care are loc la Palatul Parlamentului, este condusa de presedintii PSD, Liviu Dragnea, si ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, alaturi de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose."Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca UDMR ar trebui invitat la guvernare. De partea cealalta, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu face invitații la televizor nimanui.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, oferta de ultim moment: invita UDMR la guvernare ”Eu…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca nemultumirile cetatenilor sunt legitime si ca in termen de cel mult o saptamana vor fi anuntate masurile aferente. "Nu este niciun interes sa bulversam catusi de putin…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la ora transmiterii acestei stiri, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD unde urmeaza sa se discute despre programul de guvernare si componenta noului Guvern Dancila. Liderul…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3.Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNA Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai multe ore, in biroul sau, cu șeful…

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca ar fi normal ca liderii politici sa spuna ce cred despre afirmatiile fostului premier Mihai Tudose referitoare la autonomia pentru secui, dar si la declaratiile acestuia privind pedeapsa capitala. "Ce…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat, luni seara, demisia din functie, urmand ca o adresa oficiala sa fie trimisa marti Administratiei Prezidentiale, se arata intr-un comunicat de presa. ”Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare…

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a revenit din vacanța, dupa ședința PSD in care s-a discutat despre remaniere. Cei din ALDE sunt nemulțumiți ca nu au fost consultați cu privire la o posibila restructurare a Guvernului și spun ca nu vor sa cedeze niciun minister din cele patru pe care le dețin.…

- Social-democratii se gândesc deja la candidatul de anul viitor pentru alegerile prezidentiale. Sunt vehiculate doua nume: Gabriela Firea, despre care a vorbit la sfârsitul saptamânii trecute senatorul Florin Cârciumaru, si Liviu Dragnea, anuntat ca prezidentiabil…

- Un deputat PSD cere organizarea unui REFERENDUM extins pe tema AUTONOMIEI LOCALE Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile…

- Adepta a modificarii legilor Justiției in varianta PSD – ALDE și cu proprietați in Alexandria lui Liviu Drganea, Simona Marcu este noul șef al CSM. Prezent la inceputul ședinței, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre modificarea Constituției, astfel incat persoanele cu probleme penale sa nu mai…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține propunerea președintelui Klaus Iohannis de modificare a Constituției in sensul introducerii unui principiu al integritații, in așa fel incat persoanele cu probleme penale sa nu mai ajunga in fruntea statului. Propunerea lui Klaus Iohannis este o lovitura…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…