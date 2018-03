Stiri pe aceeasi tema

- Tema organizarii referendumului pentru familie va fi abordata luni in cadrul Biroului Permanent National la PSD, care are loc la Palatul Parlamentului. Intrebat, inaintea sedintei, daca se va discuta despre referendumul pentru familie, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus: „Da”. Vicepremierul Paul…

- Intrebat daca a discutat in coalitia de guvernare despre calendarul anuntat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a spus ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si de aderare la Euro pana in 2024, Tariceanu a precizat ca nu, ci ca a discutat numai problema…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa "asa se mai ridica...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma, miercuri seara, într-o postare pe Facebook, ca îsi exprima solidaritatea cu Marea Britanie si condamna cu fermitate utilizarea unui agent neurotoxic în Salisbury, pe teritoriul unui stat aliat.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca urmeaza si alte episoade din seria de dezvaluiri pe care le-a facut marti seara. "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la Romania TV, ca a vorbit cu mai multi colegi pentru a lucra la o lege care "sa dea posibilitatea statului roman sa sanctioneze defaimarea”. El spune ca oameni ca Monica Macovei si alti europarlamentari care "mint si defaimeaza despre propria…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut senzație la Congresul PSD, dupa ce s-a afișat in public cu iubita sa, Irina Tanase. Dupa ce presa a remarcat ca tanara purta pe deget un inel, Liviu Dragnea a explicat ca inca nu a cerut-o de soție, iar acel inel este un cadou de 1 Martie.”Pur și simplu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, fiind intrebat daca se casatoreste, ca a observat ca de multa vreme fiecare vrea sa fie "nasul" sau, dar va da detalii atunci cand va fi...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a indemnat, luni, pe colegii sai, in prima sedinta a Biroului Permanent National in noua formula, sa nu ii dezamageasca pe cei care i-au votat, iar proiectele aprobate in Congres nu sunt pentru PSD, ci pentru Romania.

- Ce este proiectul GROWTH, lansat pe Dragnea la Congresul PSD. Acesta a anunțat o foaie de parcurs pentru ceea ce trebuie sa faca statul pentru un cetațean, de la naștere și pana la finalul vietii. Președintele PSD spune ca inițiativa sa urmarește sa creasca nivelul de trai al celor care muncesc și…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat multumit de noua conducere a partidului validata de Congresul extraordinar, aratand ca noua echipa are o reprezentare echilibrata pe regiuni, in care paritatea de gen este respectata. "A fost o zi, dar nu foarte lunga, asa cum era pe vremuri.…

- Liviu Dragnea si-a incheiat discursul sustinut la Congres anuntand ca este dispus sa mearga mai departe, „indiferent de lovituri”, chiar si impotriva celor din interior care sunt „cele mai dureroase”, pentru a indeplini toate obiectivele din programul de guvernare.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, raspunde celor care il acuza ca are un "blat" cu presedintele Iohannis sau cu alte persoane si structuri, facand trimitere indirect la Victor Ponta."Am avut colegi, camarazi ziceau ei, care au inceput sa ma acuze ca am blat cu Iohannis sau cu nu stiu cine.…

- Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente importante ale carierei sale politice, in contextul afirmatiilor liderului PSD care ii recomanda lui Codrin Stefanescu sa discute cu

- Dupa o lunga perioada de tacere, politicianul a transmis un mesaj in care a spus cand l-a ajutat pe Liviu Dragnea. "Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inainte de sedinta CEx, ca partidul va avea opt vicepresedinti, unul pentru fiecare regiune, opt dintre acestia fiind barbati, iar opt femei.

- Imediat dupa discursul din cadrul ceremoniei de prezentare a raportului DNA, in cadrul careia președintele Romaniei, Klaus Iohannis a avut un discurs, președintele PSD, Liviu Dragnea a reacționat rapid, afirmand ca seful statului greseste cand vorbeste despre „inculpati si condamnati” care s-au unit…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, vicepremierul Paul Stanescu și directorul SPP, Lucian-Silvan Pahonțu vor fi, cel mai probabil, audiați in comisia parlamentara de ancheta a activitații serviciului secret care se ocupa cu protecția demnitarilor, a anunțat, ieri, președintele comisiei, senatorul Daniel…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revocarea sefei DNA.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca va fi convocat in maxim 10 zile un Comitet Executiv al PSD, in care se va decide daca la Congresul din 10 martie vor fi organizate alegeri pentru funcțiile de conducere in PSD. Dragnea a spus ca in cazul in care se vor organiza alegeri, atunci iși va…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la Parlament, ca nu vrea sa colaboreze instituțional cu președintele Klaus Iohannis in domeniul justiției, pentru ca el, ca președinte al Camerei, nu are atribuții in acest sens.

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania "Fara penali in functii publice". El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala.

- Președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, i-a acuzat pe doi parlamentari ai PNL, Catalin Toma și Ion Ștefan, ca au purtat negocieri cu Liviu Dragnea, in așa fel incat la Vrancea sa tradeze o serie de consilieri PSD, iar el sa fie schimbat din funcție. "Ma indoiesc ca membrii PNL nu cunoșteau legea, dar…

- Presedintele PDM, Vlad Plahotniuc a solicitat Ministerului Afacerilor Interne sa analizeze cazurile privind violența in familie și sa vina cu soluții pentru rezolvarea acestor probleme.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea Comitetului Executiv National al partidului pentru miercuri, urmand sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si a reafirmat ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus vineri, intrebat de jurnalisti cum comenteaza informatiile potrivit carora fiul sau, Valentin Stefan Dragnea, a cumparat terenuri ale companiei Tel Drum, ca fiul sau nu trebuie sa ii comunice nimic si sustine ca DNA „pregateste sa intre si in familie”.

- Președintele PSD Liviu Dragnea susține ca premierul Viorica Dancila decide daca Darius Valcov ramane cu funcția de consilier, in contextul in care fostul ministru al Finanețelor a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare in prima instanța. Dragnea a precizat ca ii pare rau pentru decizia…

- Președintele TNL, Mara Mareș, a afirmat ca lui Liviu Dragnea nu ii pasa de angajații din domeniul IT pentru ca nu sunt votanți PSD și a solicitat guvernului Dancila sa nu mai amane rezolvarea problemei salariilor scazute din aceasta zona, urmare a trecerii contribuțiilor in sarcina angajatului. „Guvernarea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...

- PNL sustine ca pozitia exprimata miercuri de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în privinta modificarii Legilor Justitiei de catre majoritatea PSD-ALDE-UDMR, dovedeste faptul ca agenda "paralela" a liderului social-democrat Liviu Dragnea si presedintelui ALDE, Calin…

- Liviu Dragnea a incercat sa minimalizeze, invitat fiind la Antena 3, dupa ceremonia depunerii juramantului de cabinetul Dancila, spusele critice ale lui Iohannis. Nu putea rata momentul, data viitoare va spune altceva – referire la țopaiala guvernamentala – , a comentat ironic liderul de fapt al coaliției…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD, relateaza Romania TV.Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Liviu Dragnea ii acuza pe membrii PNL și USR de ipocrizie in cazul Spitalului Metropolitan București. Liderul social-democrat spune ca trebuie sa existe limite ale jocului politic și ca partidele trebuie sa renunțe la partizanat atunci cand vine vorba de proiectele majore facute in beneficiul cetațenilor.…

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a spus ca exista un personaj veninos care ii contamineaza premierii și a lasat sa se ințeleaga ca de acum incolo nu va mai putea acționa impotriva PSD. Surse din cadrul partidului, citate de Realitatea.net, au precizat ca Liviu Dragnea le-a spus colegilor sai ca „omul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca a avut mâna proasta în alegerea premierului. ”A fost o discuție lunga, serioasa, cu foarte multe lucruri spuse, profunde chiar. S-a discutat foarte deschis, nu contondent, și în final s-a supus…

- Tineretul social-democrat din Prahova, prin liderul filialei, Ionut Cretu, nu sustine declaratiile aparute in spatiul public din partea lui Gabriel Petrea, presedintele TSD national. TSD Prahova se alatura, astfel, zecilor de organizatii judetene din tara pro-Dragnea, manifestandu-si sustinerea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca inca spera ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, intrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu potrivit careia Comitetul…

- ”Avem, in Romania, asigurari de sanatate obligatorii. Daca ma uit ca sunt aproape cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de persoane. Cred ca e momentul sa ne intrebam daca ne dorim asigurari de sanatate in Romania, daca ne dorim un sistem bazat pe plata, cat ne dorim si cine sa suporte.…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Majorarile salariale din sanatate ”au redus plecarile medicilor din țara” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine, într-o postare pe o retea de socializare, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din România si aminteste ca acesta era un punct…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a numit, vineri, pe Liviu Dragnea ”Scamatorul de Teleorman”, afirmand ca liderul PSD a facut turul televiziunilor pentru a trambita "succesele" guvernarii PSD-ALDE si ca este "greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna".

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, intrebat daca anul 2018 va aduce o nunta pentru el, ca acest lucru este posibil. Intrebat intr-un interviu difuzat miercuri la Antena 3 daca pentru Liviu Dragnea anul 2018 ar putea aduce o nunta, liderul PSD a raspuns: "E posibil". …