- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa le afirme…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca i-a aratat presedintelui Klaus Iohannis, minciunile transmise de sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, Angela Cristea, tuturor comisarilor europeni, afirmand ca acest lucru nu poate sa ramana ”netaxat”.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, au schimbat replici dure in sedinta Comitetului Executiv al PSD de vineri, pe tema viitorului ministru al Educatiei. Stefanescu a considerat ca portofoliul ar trebui sa-i revina Ecaterinei Andronescu, in timp ce Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, si-a anuntat de joi intentia de a demisiona din functie, intrucat ar dori sa se ocupe mai mult de organizatia Brasov a partidului. "Ne-a spus de ieri. Vrea sa se ocupe mai mult de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca, prin moartea istoricului Neagu Djuvara, România a pierdut una dintre cele mai mari valori, un reper de moralitate si de civism. „România a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavârsit, Neagu Djuvara…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat, inainte de ședința Comitetului Executiv al PSD, de ce nu va fi stabilita astazi componența Cabinetului Dancila. La CEx vor fi discutate, in schimb, schimbari in programul de guvernare, stabilite impreuna cu partenerii din ALDe și discutate cu premierul desemnat,…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul Comitetului Executiv, la momentul votului Mihai Tudose s-a abținut. Dragnea a precizat ca, maine, se va desemna noua propunere de premier.”A fost discuție lunga, serioasa, cu foarte multe lucruri spuse, profunde chiar, in care s-a discutat…

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Soarta premierului Mihai Tudose / Ce spun unele dintre cele mai cunoscute voci din partid Comitetul Executiv al PSD se va intruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage sprijinul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea forteaza convocarea sedintei Comitetului Executiv pentru a cere demisia premierului Mihai Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid, dupa ce mai multi lideri au solicitat intrunirea cat mai rapida a conducerii partidului pentrua transa disputa interna. Potrivit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este prezent, astazi, la ședința Comitetului Executiv al filialei județene Suceava. La intalnirea care are loc la un hotel din Sucevița participa și vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, în primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Întrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, în primavara acestui an,…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, il refuza categoric pe președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, dupa ce acesta din urma a solicitat organizarea unui Congres extraordinar pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidențiale din 2019.„Ar fi o mare greșeala. Daca noi am desemna un…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca este nevoie de o restructurare…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Surse din PSD au precizat ca Ionel Arsene isi serbeaza ziua intr-un local din Bucuresti alaturi de mai multi colegi de partid, transmite Mediafax.Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, la ora 14:00, la sediul central al partidului, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat…

- Sedinta a Comitetului Executiv al PSD: restructurea guvernului si nemultumirile din partid Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei…

- Inainte de sedinta Comitetului Executiv de luni, unde se va transa soarta premierului Mihai Tudose, eurodeputatul PSD Catalin Ivan face un scurt bilant al modului in care Liviu Dragnea a condus partidul in 2017. Ivan crede ca CEX-ul ar trebui sa-i ceara demisia lui Dragnea din fruntea partidului pentru…

- Relația dintre președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose este tot mai tensionata, miza fiind controlul principalului partid de la guvernare. Dragnea ar vrea sa fie reconfirmat in fruntea PSD de un congres extraordinar, in timp ce Tudose intenționeaza sa apara in fața Parlamentului cu…

- Guvernul Tudose ar putea fi restructurat. Președintele executiv al PSD Niculae Badalau a declarat, la Digi 24, ca este posibil ca Guvernul sa fie format din 16 ministere, in loc de 24. Badalau a mai spus ca, pentru PSD, un Congres extraordinar ar fi util. Declarația vine la o zi dupa ce ministrul Apelor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit intr-un interviu la Antena 3 despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim. „Mie nu mi se pare foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran și are aceleași drepturi pe carele avem și noi. In Israel…

- REGELE MIHAI A MURIT. Social-democratii s-au reunit, marti, la sediul central, pentru a discuta despre mitingul pe care intentioneaza sa îl organizeze în Bucuresti, potrivit unor surse din PSD, în contextul în care Casa Regala a României a anuntat ca Regele Mihai…

- Intrebat daca ar trebui intarite institutiile statului, Solomon a raspuns: „Eu cred ca sunt destul de puternice, numai ca trebuie sa doreasca sa fie cu adevarat institutii ale statului, asta care-l slujim noi si cetatenii”. „Statul paralel il putem defini fiecare cum dorim, dar vedem ca…

- Președintele social-democratilor din Vrancea inca din anul 1992 și carmaci unic al județului, Marian Oprișan pare ca s-a poziționat de partea taberei Tudose in disputele dintre premier, Gabriela Firea și Liviu Dragnea. Duminica seara, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala. In cadrul sedintei s-a decis organizarea de mitinguri in Bucuresti si in tara, care vor avea loc, cel mai probabil, sambata, 9 decembrie.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- La puțin timp dupa terminarea paradei de la Arcul de Triumf, in curtea sediului ALDE au fost intinse mese cu produse tradiționale: sarmale, șorici, șunca, carnați, ceapa roșie, branza și mamaliga, dar și vin și țuica fiarta. Atmosfera a fost intreținuta de Ansamblul Siretul și cantareața Laura…

- Mihai Tudose a anuntat, luni, ca nu va participa la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Nationale, el invocand faptul ca are niste „probleme” in Braila. El spune, insa, ca va fi prezent la parada de Ziua Naționala a Romaniei, de la Arcul de Trimf. Tot acolo urmeaza sa fie prezent…

- Intrebat daca exista o decizie in PSD referitoare la locul unde va merge liderul formatiunii, Liviu Dragnea, de 1 Decembrie, Neacsu a raspuns: „Din cate stiu pana in momentul asta, presedintele partidului si mare parte din conducerea partidului vor participa la parada aici, la Bucuresti, inclusiv…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, îl contrazice pe Liviu Dragnea în privința mitingurilor anuntate de acesta la finalul saptamânii trecute. ”Consider ca avem extraordinar de mult de munca pe Codul administrativ si legile justitiei si nu cred ca aceste mitinguri…

- Președintele executiv al PSD, Nicolae Badalau spune ca mitingurile PSD nu ar trebui sa se desfasoare in viitorul apropiat, pentru ca ele necesita si prezenta parlamentarilor, iar acestia trebuie sa fie prezenti in legislativ pentru a finaliza legile justiției. „Am discutat si discutam tot timpul si…

- ”Consider ca avem extraordinar de mult de munca pe Codul administrativ si legile justitiei si nu cred ca aceste mitinguri ar trebui sa se desfasoare in viitorul apropiat pentru ca este nevoie si de prezenta parlamentarilor”, a declarat senatorul Niculae Badalau. Acesta a spus ca, deocamdata,…

- Rezoluția a fost votata cu unanimitate de voturi. In preambulul rezoluției, social-democrații arata ca Executivul și-a indeplinit toate angajamentele luate in campanie și se face trimitere la raportul cu cele 100 de realizari . Totodata, in textul aprobat este invocata existența „statului paralel și…

- Președintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a apreciat ca parlamentarii care iși deschid un birou parlamentar in alta circumscripție decat cea in care au fost aleși pacalesc electoratul. Opiniile lui Badalau au aparut in aceeași zi in care conducerea Camerei Deputaților aproba cererea președintelui…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Herculane, unde urmeaza sa aiba loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica vreodata. „În permanenta sunt îngrijorari, mereu e ceva la noi, nu cred ca…

