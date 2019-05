Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca in urmatorii ani doar prin Fondul de Dezvoltare si Investitii vor fi investiti 10 miliarde de euro in comunitatile din Romania. Potrivit acestuia, "Fondul de Dezvoltare si Investitii si-a aratat utilitatea inca din prima saptamana de functionare". "In doar…

- Liviu Dragnea a declarat ca Guvernul va investi 10 miliarde de euro in comunitațile din Romania, in urmatorii ani. Banii vor veni prin Fondul de Dezvoltare si Investitii, a scris președintele PSD vineri pe Facebook. Cu toate acestea, Liviu Dragnea a vorbit despre proiectele depuse la Fondul de Dezvoltare,…

- "In doar 6 zile s-au depus 310 proiecte in valoare de peste 2,5 miliarde de lei. Cele mai multe solicitari fac referire la infrastructura de transport, apa si canalizare, retele de energie electrica si retele de gaze, inclusiv extinderea acestora. Majoritatea proiectelor au intreaga documentatie…

- Senatorul PNL Florin Citu il acuza pe Liviu Dragnea ca minte cand spune ca, prin intermediul Fondului de Dezvoltare si Investitii, sunt puse la dispozitia primarilor 10 miliarde de euro. Citu sustine ca, in realitate, suma pe care o are la dispozitie FDI este de 63 milioane de euro, adica…

- Incepand de joi, Primariile și universitațile pot depune ​proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare…

- Fondul de Dezvoltare si Investitii, care in teorie este de 10 miliarde de euro, dar nu va avea niciodata suma aceasta in cont, urmeaza sa primeasca primii bani, conform unui proiect al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), institutia care se va ocupa de acest instrument.

- Ministerul Finantelor Publice va imprumuta cu 300 de milioane de lei Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, pe o perioada de cinci ani, la o dobanda de 1% pe an, pentru constituirea sumelor necesare functionarii Fondului de Dezvoltare si Investitii, potrivit unui proiect de Hotarare publicat de…

- Ministerul Finantelor Publice va imprumuta cu 300 de milioane de lei Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, pe o perioada de cinci ani, la o dobanda de 1% pe an, pentru constituirea sumelor necesare functionarii Fondului de Dezvoltare si Investitii, potrivit unui proiect de Hotarare publicat…