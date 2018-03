Stiri pe aceeasi tema

Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, luni, ca va fi infiintata o comisie speciala pentru modificarea legii privind securitatea nationala, precizand ca nu si-au propus inca un termen limita pana la care sa fie finalizat proiectul de modificare a legii.

- „Am vorbit despre un proiect de modificare a legii privind securitatea nationala. Am desemnat doi coordonatori, pe Claudiu Manda si Gabriel Vlase. Decizia noastra politica pe care o vom discuta este sa infiintam o comisie speciala. Saptamana viitoare, miercuri, sa o infiintam pentru a porni acest…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, a anuntat luni ca saptamana viitoare va fi infiintata, cel mai probabil, o comisie parlamentara speciala pentru modificarea legislatiei privind securitatea nationala.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, dupa ședința BPN, ca s-a pus in discuție inființarea unei comisii speciale, care va avea ca scop modificarea legislației privind securitatea naționala.„Am vorbit despre un proiect de modificare a legislației privind securitatea naționala. Așa cum…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat ''foarte repede'' la Comisia parlamentara de control asupra activitatii SRI, pentru a detalia declaratiile despre presupusa implicare a Serviciului Roman de Informatii in formarea Guvernului USL in 2012, a afirmat vineri, la RFI, presedintele Comisiei,…

- Președintele PSD Timiș nu este deloc deranjat de faptul ca la Congresul Național al PSD care a avut loc in weekend doar o parte din cei care au candidat pentru funcții de conducere in cadrul partidului au fost lasați sa ia cuvantul. „Uitati, o sa va spun cum mi s-a parut ca reprezentant al Comitetului…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea, miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara”, astfel incat ”statul roman sa corecteze aceste lucruri”.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca este nevoie de un proiect de lege care sa ii pedepseasca intr-un fel pe cei care defaimeaza Romania. Liviu Dragnea a dat exemplul Monicai Macovei și a explicat ca deși fiecare are dreptul la libera exprimare, atunci cand țara pierde ceva ca urmare a defaimarii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sâmbata la Congresul PSD, ca legile justitiei si modificarile la codurile penale vor fi adoptate pâna la finalul actualei sesiuni parlamentare.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Congres, ca in Romania este o atmosfera de „ura si de conflic”, afirmand ca, in cazul legilor justitiei acest conflict se duce intre PSD , care vrea sa aduca legislatia in normaliatea secolului XXI si „adeversari”.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca in cadrul Congresului Extraordinar al PSD vor fi aleși 16 vicepreședinți, 8 femei și 8 barbați. Se va da un vot pentru funcția de președinte executiv și pentru cea de secretar general.”In primul rand s-a luat decizia de alegri pentru președinte…

- Președintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, a declarat luni, înainte de CEx, ca nu s-a hotarât daca va mai candida pentru aceasta funcție, chiar daca anterior Liviu Dragnea declarase ca-l va susține.

Organizatia judeteana PSD Harghita a adoptat, vineri, in cadrul unei conferinte extraordinare, o rezolutie de sustinere a lui Liviu Dragnea la sefia partidului si a programului de guvernare si a aprobat lista de delegati la congresul extraordinar al PSD, din data de 10 martie.

- „Nu am de unde sa stiu daca mi se aplic si mie, pentru ca inca nu am acces la tot dosarul, dar probabil ca nu trebuie sa am acces la tot dosarul, probabil ca pretentiile mele sunt prea mari", a declarat Liviu Dragnea, intrebat daca articolul privind interceptarile pe siguranta nationala i se aplica.…

- Transferul contributiilor de la angajator la angajat era considerat de social-democrati, in septembrie 2016, o masura care „afecteaza siguranta nationala". Presedintele PSD Liviu Dragnea o numea „o bazaconie", Codrin Stefanescu vorbea de „anihilare" si „tradare de tara", iar Liviu Pop spunea ca „afecteaza…

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- Articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala vor fi modificate in Parlament foarte repede, a declarat, duminica seara, la Romania TV, presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta sesiune parlamentara ar trebui sa inceapa discutiile privind modificarea legilor sigurantei nationale. El s-a referit și la numirea unui director SIE, precizand ca este de mult pe agenda Parlamentului, dar ca nu a discutat acest subiect…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat declaratiile facute astazi, la Bruxelles, de presedintele Klaus Iohannis si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, scrie Digi 24."Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, miercuri, ca nu a auzit despre intentia premierului Viorica Dancila de a adopta prin OUG modificarile la Codul penal si la Codul de procedura penala, el catalogand aceste aprecieri drept „petarde”. Solicitat sa comenteze posibilitatea adoptarii modificarilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca exista mulți parlamentari ai PSD care absenteaza și a cerut angajaților de la grupurile PSD sa faca lista absenților, care va fi facuta publica.”Da, am discutat și despre luarile de poziții pe care le-au avut colegii noștri care au fost destul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a citit luni seara, intr-o emisiune televizata, fragmente dintr-un Raport care a stat in spatele comunicatului Comisiei Europene despre legile justiției. Informația a fost prezentata, in premiera, saptamana trecuta, de „Evenimentul zilei”.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania catre CE. "Noi vom prezenta zilele urmatoare o minciuna transmisa oficial de aici. Pentru noi si pentru comisie este important sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va propune o varianta de guvern cu trei vicepremieri, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, cei trei vor fi Paul Stanescu, Gratiela Gavrilescu si Viorel Stefan, care ar urma sa fie vicepremier fara portofoliu. O alta varianta de posibil vicepremier…

- Componența finala a viitorului Cabinet Dancila este pe cale de a fi decisa in forma sa finala. Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea s-a stabilit ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri din…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri ai cabinetului sa faca parte din viitorul guvern. „Diecare actual ministru va fi analizat cu toata seriozitatea”, a mai spus președintele PSD. ”Daca ii vom propune ca un actual membru sa nu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a spus, luni, jurnalistilor, ca nu crede ca legile justitiei ar trebui comparate cu un porc, referindu-se la afirmatia presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca majoritatea parlamentara s-a grabit sa ingrase porcul in ajun cu legile justitiei.

- Presedintele organizatiei Alba a Partidului Social Democrat (PSD), deputatul Ioan Dirzu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, probabil, seful statului nu o sa promulge legile Justitiei, caz in care se va face "efort serios" ca "orice inadvertenta" sa fie "remediata" de catre Parlament. …

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. El a precizat ca aceasta este si una dintre dorintele premierului Mihai Tudose, pentru ca au discutat de mult timp despre…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca nicio prevedere din legile justiției nu afecteaza independența justiției și nici nu afecteaza activitatea magistraților, dand ca asigurari ca modificarile reprezinta un pas contra abuzurilor. „Eu sper ca aceste…