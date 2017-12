Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- ”In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea,…

- In ianuarie va avea loc o discuție pe tema unei eventuale remanieri, a declarat joi seara președintele PSD, Liviu Dragnea. Aceasta a precizat ca nu are niciun element care sa ii spuna ca trebuie remaniat un anumit ministru. „Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile…

- "Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament. Trebuie sa vedem anul viitor daca forma Guvenului este cea mai buna, daca este nevoie sau nu sa se procedeze la o restructurare a Guvernului. Daca da sau…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca in luna ianuarie se va face o analiza in coalitie in legatura cu o posibila restructurare a Guvernului. "Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. 'O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…

- "Nevoia de a reglementa functionarea Casei Regale ca fundatie sau altfel de institutie din punctul meu de vedere este obligatorie. Este o discutie pe care o vom purta, in mod serios, in februarie in Parlament si sper si in societate daca, cum si cat statul roman trebuie sa ajute Casa Regala a Romaniei.…

- Sambata, 43 de organizatii civice i-au transmis premierului Mihai Tudose o scrisoare deschisa prin care ii solicita o intalnire pana la finalul anului, spunand ca viitorul Romaniei si libertatea ei trebuie sa primeze, iar pentru asta singura solutie este dialogul. Cele 43 de organizatii civice semnatare…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca este multumit de proiectul de buget pe anul 2018, votat de Parlament, el aratand ca acest buget va asigura venituri mai mari atat pentru romani, ca persoane fizice, cat si pentru firmele din Romania.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerându-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu „Va…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii scrie premierului Tudose: Folosiți-va funcția pentru a stopa atrocitațile propuse prin modificarea legilor Justiției!, i-a transmis președintele PNL șefului Executivului, in scrisoarea deschisa. Va prezentam scrisoarea deschisa transmisa de liderul Opoziției premierului…

- Dupa ce a avut o intalnire in biroul sau de la Camera Deputaților cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, și cu edilii primariilor de sector, Liviu Dragnea a avut o scurta intrevedere la Parlament și cu premierul Mihai Tudose. Ulterior, liderul PSD s-a aratat agasat de intrebarile jurnaliștilor cu privire…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut, miercuri, alaturi de primarii de sector, o intalnire cu premierul Mihai Tudose, la Palatul Victoria, urmata de o alta intalnire, la Parlament, cu președintele PSD, Liviu Dragnea. “De astazi, relația mea cu premierul Mihai Tudose este una calma”,…

- 'Fac un apel catre domnii Dragnea si Tariceanu inca de pe acum, de dimineata, inainte de a incepe sedintele la Parlament, de a opri procesul de a face praf legile Justitiei. Declaratiile venite din ALDE referitoare la problema raspunderii magistratilor sunt doar un pas premergator circului care urmeaza…

- Invitat sa comenteze comunicatul Departamentului de Stat privind legile justitiei, Tudose a spus: ”Ministerul Justitiei nu are nicio implicare in acest proces, doar a coordonat pana la un anumit punct proiectul (...) Ministerul a initiat un proiect ca urmare a necesitatii transpunerii in legislatia…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a transmis in aceasta seara ca a luat act in sedinta de ieri, 27 noiembrie 2017, de declaratiile premierului Mihai Tudose in legatura cu activitatea BNR. “In continuarea bunei colaborari institutionale existente, Consiliul de Administratie al BNR isi exprima…

- Dupa ce au venit la guvernare la mijlocul anului, premierul Mihai Tudose si ministrul Finantelor, Ionut Misa, au luat la tinta bancile si multinationalele, preluand, surprinzator, mai agresiv, avand in vedere ca sunt membri ai guvernului, din retorica sefului PSD, Liviu Dragnea. Sunt banci care nu…

- Liviu Dragnea a dat asigurari ca legea de achiziție a primului sistem de rachete Patriot va fi adoptata luni de Senat, iar marți va ajunge la Camera Deputaților, relateaza B1Tv. Precizarea a venit in contextul in care USR a acuzat PSD ca blocheaza in Parlament achiziția rachetelor, periclitand astfel…

- Avocatul Gheorghe Piperea a anuntat luni seara ca a decis sa isi inainteze demisia din functia de consilier onorific al premierului Mihai Tudose, precizand ca seful Executivului a fost de acord cu decizia sa. 0 0 0 0 0 0 "Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier…

- Liviu Dragnea anunta apocalipsa si spune ca legile justitiei vor fi aprobate in Parlament cat mai repede. In direct la Romania TV, liderul PSD spune ca va fi razboi total si ca acestea vor fi adoptate chiar daca tot partidul ajunge la DNA. La inceputul acestui an, milioane de oameni au iesit in strada…

- Fotbalist in Soseaua Stefan cel Mare timp de trei sezoane, intre 2008 si 2011, Gabi Torje (27 de ani) a inscris de 17 ori in 108 meciuri pentru Dinamo, evolutiile sale aducandu-i pe masa un contract in Serie A, la Udinese. Transferul sau de la Poli Timisoara, formatia patronata la acea…

- Bușoi, despre moțiunea de cenzura PNL impotriva Guvernului Tudose. „Moțiunea de cenzura trebuie sa stranga opoziția in jurul PNL și sa amplifice sciziunile din PSD”, considera vicepreședintele PNL, Cristian Bușoi, potrivit unui comunicat transmis, duminica, Agerpres . „In primul rand, obiectivul strategic…

- Proiectul parteneriatului public-privat va fi adoptat in sedinta de Guvern de miercuri (n.n.-maine), daca toate avizele sunt gata, sau saptamana viitoare, a anuntat, ieri, premierul Mihai Tudose. „Legile privind achizitiile si contractul sunt trei propuneri, sunt gata de a fi trimise direct la Parlament…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa PSD, pe care il acuza ca nu a discutat cu specialistii atunci cand a propus modificarile Codului Fiscal. Presedintele sustine ca aceste modificari sunt "carpeli" si cere Guvernului sa faca un studiu fundamentat cu privire la modificarile in legislatia…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, intervine in scandalul din Guvern. Dupa ce Executivul a amanat de doua ori revolutia fiscala, se pare ca totul a luat-o razna. Basescu le ia apararea lui Mihai Tudose si Ionut Misa si ii considera vinovati pe Liviu Dragnea, Darius Valcov si Lia Olguta Vasilescu.…

- Este sedinta de urgenta a coalitiei de guvernare, luni dupa-amiaza, dar fara ALDE. Președintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sunt la Vila Lac 1, unde discuta despre Codul Fiscal care ar putea arunca România în aer. În acelasi timp, Calin Popescu…

- UPDATE Sedinta de guvern pentru modificarea Codului Fiscal se va tine miercuri, informeaza Romania TV. Postul de stiri il citeaza pe premierul Mihai Tudose ca cel care a facut anuntul, precizand ca nu s-a consultat cu Liviu Dragnea. UPDATE Liviu Dragnea, presedintele PSD, si premierul…

- Coaliția de guvernare dintre PSD și ALDE scarțaie pe la crapaturi, chiar inaintea unor momente extrem de importante in Parlament. Surse politice convergente ne-au explicat ca la ultima ședința a coaliției intre Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu nervii au fost intinși la maxim. Citește…

- Intalnirea are loc dupa ce ministrul de Finanțe a fost in Parlament. La intalnire participa mai mulți membri din conducerea PSD. Este prezenta și Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii. Citeste si: Lia Olguta Vasilescu, despre legea pensiilor: Este un pic amanata. Acum se fac toate calculele…

- Jurnaliștii de la Antena 3 prezinta un scenariu care ar putea incendia scena politica. Potrivit acestor informații, in urmatorul Comitet Executiv al PSD se va duce o batalie intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, in care liderul PSD va incerca debarcarea premierului. Citește și: Klaus Iohannis…

- „Despre o noua lege a pensiilor care este aproape finalizata, practic, ca proiect, v-am spus mereu si va spun in continuare: niciodata nu a fost vorba ca ea sa fie prinsa ca prevedere bugetara in bugetul pe anul 2018, pentru ca ar fi insemnat ca fim nerealisti”, a spus Dragnea. El a explicat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, la Parlament, ca ministrul Mediului, Gartiela Gavrilescu, are ca tema elaborarea unui pachet de masuri pentru limitarea importurilor de masini second-hand in Romania, el precizand ca nu e vorba de reintroducerea unei taxe de poluare.Vezi si:…

- Liderul PSD a încercat sa blocheze remanierea ceruta de premier, folosindu-se de decizia ALDE de a-l sprijini pe ministrul Viorel Ilie. Klaus Iohannis a sugerat, însa, ca va cauta alta majoritate daca și al doilea guvern PSD va fi debarcat. Mihai Tudose și-a nuanțat declarațiile…

- PSD se reunește in ședința pentru a decide solicitarea de remaniere a premierului care a amenințat ca demisioneaza daca revocarea nu este aprobata. Bogdan Chirieac spune ca astazi se va tranșa jocul de putere in partid. Analistul considera ca premierul Mihai Tudose a ridicat ștacheta foarte…

- Liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca a votat din greșeala pentru susținerea moțiunii „PSD dauneaza grav sanatatii”. Camera Deputatilor a respins motiunea simpla intitulata „PSD dauneaza grav sanatatii”, initiata de PNL, USR si PMP. S-au…

- Bogdan Chirieac este convins ca in acest moment nu exista tabere in PSD, ci doar o singura tabara: cea a premierului Mihai Tudose. Analistul politic a subliniat un ”atac fulgerator” al premierului la care ”nu se aștepta” nici Liviu Dragnea. Totodata, Bogdan Chirieac este de parere ca Tudose…

- Mult-vehiculata ruptura dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose a starnit rumoare in Romania, in ultimele zile. Stelian Tanase se intreaba pe blog-ul sau ' ite guverne va mai schimba Dragnea ca sa-și satisfaca pofta de a fi la manșe? Are resurse sa mai treaca prin Parlament o moțiune de cenzura impotriva propriului…

- Uniunea Editorilor din Romania (UER) ii solicita premierului Mihai Tudose sa organizeze o dezbatere reala despre proiectul de lege a manualului scolar, inainte de a introduce pe ordinea de zi a sedintelor de Guvern acest subiect. Editorii sustin ca ”proiectul de lege pus in dezbatere publica de catre…

- “Domnul Dragnea, cel care a blocat personal achiziția de corvete pentru Marina Romana, a vorbit astazi despre necesitatea de a face achiziții militare pentru securitatea la Marea Neagra. Cat de ipocrit puteți fi, domnule Dragnea?”, intreaba retoric deputatul liberal. Deputatul PNL…

- Social-democratii intra in sedinte, dupa anuntul premierului Mihai Tudose privind remanierea unor ministri „cu probleme de perceptie la nivelul opiniei publice si, in unele situatii, la nivelul Comisiei Europene”. Intre timp, surse politice citate de Romania TV au declarat ca ALDE ameninta cu iesirea…

- Jurnalistul considera ca ”bomboana de pe coliva” relației dintre cei doi a fost faptul ca Tudose intenționeaza sa remanieze persoanele care au dosare penale iar Dragnea nu este de acord. Totodata, jurnalistul atrage atenția asupra unei situații ”halucinante”: ca PSD sa-și schimbe un al doilea guvern…

- Cristian Tudor Popescu anunța ca Rovana Plumb și Sevil Shhaideh sunt miniștri vizați de remaniere. In plus, jurnalistul a analizat și relația dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea.”Tudose se afla in aceeași situație in care s-a aflat și Grindeanu. E sub presiunea dictatoriala a lui Dragnea…

- De asemenea, oficialul NATO are programate intalniri cu premierul Mihai Tudose, cu ministrul Apararii si cu presedintii celor doua Camere. "Agenda intrevederii va include evaluarea concreta a stadiului implementarii deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Varsovia, din anul 2016, si…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un atac la adresa PSD si a Guvernului condus de Mihai Tudose, in discursul sustinut sambata la Consiliul National al partidului. Orban a spus ca PNL trebuie sa declanseze un ”razboi total” impotriva PSD – “o banda de hoti, de incompetenti, de tepari, de oameni…

- Pus fata in fata cu revolta bugetarilor, Liviu Dragnea sustine ca aceia care primesc salarii marite protesteaza, iar legea salarizarii in sectorul public nu se poate aplica fara sa se implementeze si transferul de contributii de la angajator la angajat. "Romania are bani, problema noastra…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Mioveni, ca protestele sindicale nu pot determina renunțarea la masura trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Afirmația a fost facuta în contextul în care liderul social-democrat a fost întrebat,…

- Senatorul PNL Carmen HARAU considera ca amenintarile facute atat de Liviu Dragnea, dar si de Mihai Tudose la adresa conducerii Bancii Nationale a Romaniei vizeaza pur și simplul un derapaj al acestora fata de cresterea accelerata a ROBOR: „Pana acum, gurile rele ar fi spus ca PNL acuza nejustificat…