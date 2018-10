Dragnea, anunț despre proiectul legii bugetului 'Proiectul legii bugetului de stat este aproape gata. Urmeaza joi sa mai avem o ultima discutie pe proiectul privind finantarea autoritatilor locale si proiectul de dezvoltare locala. De asemenea, mai trebuie aprobate niste memorandumuri in Guvern si sper sa se inteleaga colegii din Guvern, de la cele doua partide, sa se aprobe acele memorandumuri, pentru ca ele au fost luate in calcul atunci cand s-au construit si bugetul de stat si programul de guvernare. Deci, in interval foarte rezonabil de timp, proiectul de lege al bugetului de stat trebuie sa fie facut public si sa inceapa procedurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

