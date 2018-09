Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat un avertisment pentru colegul sau de coalitie, Calin Popescu-Tariceanu. Social-democratul a precizat ca sefia Senatului ar reveni PSD, dar partidul si-a aratat bunavointa si a cedat functia lui Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE.

- Ea a zis ca a simtit 'o usoara amenintare' in declaratiile lui Liviu Dragnea la adresa sa. 'Am simtit o usoara amenintare din partea domnului Dragnea, dar sunt obisnuita cu metodele domniei sale. A facut o afirmatie ca am facut o echipa timp de doi ani de zile. Am fost loiala atat lui ca presedinte,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca va avea o intervenție extrem de serioasa in viitoarea ședința a Comitetului Executiv al PSD și va raspunde tuturor atacurilor Gabrielei Firea.”Nu am raspuns și nu intenționez sa raspund public la atacurile la persoana, dar voi vorbi in interiorul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa analizeze in Guvern ce acte normative trebuie adoptate pentru ca sa nu ispaseasca pedepse nevinovati acei romani condamnati pe nedrept sau pe baza unor proceduri ilegale, el facand referire si la protocoalele cu…

- Intrebat daca a stiut despre tentativa de asasinare a lui Dragnea, Tariceanu a raspuns: "Nu am fost instiintat". "Amenintare cu moartea, asa oficiala, ca sa zic, nu am primit. Sigur ca, in ultima perioada, ca urmare a radicalizarii pozitiilor in societate, a unora dintre cetateni, unii sunt…

- Intrebat daca a stiut despre tentativa de asasinare a lui Dragnea, Tariceanu a raspuns: "Nu am fost instiintat". "Amenintare cu moartea, asa oficiala, ca sa zic, nu am primit. Sigur ca, in ultima perioada, ca urmare a radicalizarii pozitiilor in societate, a unora dintre cetateni, unii sunt…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explicat ca, spre deosebire de Liviu Dragnea, el nu a fost amenințat cu moartea.”Daca ma intrebați, amenințare cu moartea, așa, oficiala, nu am primit. Dar in ultima perioada, dat fiind faptul ca in societate s-au radicalizat lucrurile au mai fost…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) nu a primit nicio sesizare oficiala din partea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu o presupusa amenintare la integritatea sa fizica, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei, Ovidiu Marincea. Acesta a precizat ca SRI nu…