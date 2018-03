Dragnea AMENINȚĂ: Voi pronunța aceste nume. S-au implicat în alegerile din partid si în Guvern "Se face atat de mult rau. Voi pronunța foarte curand aceste nume, dar vreau sa o fac intr-un cadru legal, in fața unei comisii. Statul paralel este un grup de indivizi cu ramificații foarte largi care exercita puterea statului intr-un mod ilegitim. Și inainte și in prezent era format din oameni din serviciile secrete, procurori, oameni din ANAF, oameni din Poliție, oameni din vama, oameni din mediul privat. La un moment da va bubui și ne ingrozi pe toți. Este o caracatița care ne-a sugrumat pe toți, care a scapat infractori, care a protejat interese straine, care s-a implicat in alegerile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Dragnea, despre o candidatura a lui Tariceanu la prezidențiale: ”Inca nu am discutat si inca nu discutam despre asta!”, a spuss liderul PSD, luni, dupa ședința informala a Biroului Permanent Național al partidului. Dragnea comentat ironic și anunțul PNL privind desemnarea lui Klaus Iohannis ca viitor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis sambata, la finalul Congresului partidului, un avertisment tuturor celor care doresc sa conteste rezultatul alegerilor, anuntand ca discutia asupra acestui subiect nu se mai poate face in interiorul partidului. "Eu imi doresc foarte mult ca dupa…

- „Eu imi doresc foarte mult ca dupa acest Congres toata lumea sa ințeleaga ca marea masa a partidului nu mai accepta acțiuni care sa aduca atingere sau sa reprezinte atacuri ale unor membri de partid impotriva acestui partid. Avem obiective mult mai importante, avem o responsabilitate majora pentru…

- Suveranitatea Romaniei va fi protejata de legi explicite, dezbatute si votate in Parlament, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului, subliniind ca atacul impotriva propriei tari reprezinta o insulta la adresa tuturor romanilor. "Romania…

- „Eu, dupa parerea mea, cred ca PSD este sub 10% si PNL are 51%. Creste ca Greuceanu. Una peste alta asa, la doua zile apare un sondaj inainte de Congres. Ne-am prabusit. Cred ca avem undeva 8-9% si PNL se duce spre 60%”, a spus Liviu Dragnea. El spune ca astfel de sondaje au aparut si in 2016,…

- Intr-o intervenție la Romania TV, Bogdan Chirieac a discutat despre ”lupte grele” din PSD in prag de Congres. Analistul politic a aratat ca din acest punct de vedere PSD este un partid viu, facand o comparație cu situația din PNL. „Asta inseamna sa ai un partid autentic, un partid viu. Pe…

- Intrebat daca candideaza pentru o funcție la Congresul PSD din weekend, a raspuns simplu "nu". Discuția s-a indreptat spre candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. "Mai este timp", a spus Eugen Teodorovici. "Probabil, in urmatoarea perioada, la nivelul conducerii partidului, se va lua…

- Fostul premier considera ca liderul-social democrat foloseste partidul in interes propriu si ca unicul scop al congresului programat sambata e ca Liviu Dragnea sa acumuleze si mai multa putere. Victor Ponta: Congresul PSD va fi numai despre PSD. Adica: pe Dragnea il susțin toți ca pe Ceaușescu in…

- "Am vorbit cu doamna Gabriela Firea. Am vazut ce a declarat. I s-au pus bețe in roate, nu i se mai pun. Urmeaza schimbarile la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Am avut discuții și cu primarii de sectoare și cu Viorica Dancila. S-a facut un plan pentru colaborarea cu…

- In Italia, duminica, vor avea loc alegeri generale. Dupa demisia premierului Mateo Renzi, liderul formatiunii de centru-stanga Partidul Democrat, si dizolvarea Parlamentului de catre presedintele republicii in data de 28 decembrie 2017, se vor organiza noi alegeri cu scopul de a incheia criza politica…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca trebuie sa se ajunga la referendum pentru redefinirea familiei in Constitutie, pentru ca este o initiativa semnata de milioane de romani, care nu poate fi tratata fara importanta, scrie News.ro.

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente, Marian Muhulet, a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Presedintele Comisie parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior, ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Protestatarii se impart in doua categorii – oameni care habar n-au de ce protesteaza si oameni care sigur sunt pusi de sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania, a declarat, luni deputatul PSD Catalin Radulescu. Parlamentarul cunoscut drept ”deputatul Mitraliera”, acuza Inspectia Judiciara…

- Ionut Lupescu, care a fost pana acum functia de director al Comisiei Tehnice a UEFA, si-a lansat oficial, luni, candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal programate la 18 aprilie. Campania fostului international se va desfasura sub sloganul "Ionut Lupescu - Din nou pentru...

- Oficiali ai Ambasadei SUA s-ar fi implicat in alegerile din 2016, cand au sustinut „interviuri” cu mai multi candidati din toata tara. In cadrul unui asemenea interviu, secretarul politic al Ambasadei SUA in Romania i-ar fi cerut lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, sa accepte un…

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Intr-o scrisoare adresata lui Jean Claude Juncker, Krichbaum - cunoscut pentru pozitiile extrem de dure din trecut la adresa adversarilor justitiei - ii cere sefului Comisiei Europene ca "in cazul unor noi atacuri asupra independentei sistemului judiciar, ar trebui sa se ia in considerare initierea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea sustine ca nu doreste ca Laura Codruta Kovesi sa plece de la conducerea DNA, comentand stenogramele publicate de procurori luni dimineata. “Eu nu vreau plecat pe nimeni, fiecare sa plece cand ii vine sorocul si aici nu se pune problema sa plece…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca trebuie facuta o ancheta serioasa in urma acuzatiilor aduse Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si este bine ca s-a autosesizat Inspectia Judiciara, insa nu poate fi vorba doar despre abateri dsciplinare, existand ”elemente penale foarte serioase”.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca „incep sa apara tot mai multe dovezi privind existenta statului paralel” si, daca aceste afirmatii aparute in spațiul public se dovedesc adevarate, „atunci exista elemente de politie politica in Romania”. „Eu cred ca cel…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, reactioneaza la inregistrarile prezentate de fostul deputat Vlad Cosma, duminica seara, la Antena 3."Eu cred ca cel mai importat e ca s-a autosesizat Inspectia Judiciara. Nu e suficient. Trebuie facuta o ancheta rapid, stabilit daca probele de aseara sunt adevarate,…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, este de parere ca excluderea lui Mihai Chirica din PSD face parte din planul general al lui Liviu Dragnea de a executa si de a elimina orice fel de opozitie din partid, dar si pentru a crea o alta dezbatere in contextul in care Darius Valcov a fost…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Mesaj incredibil primit de presedintele Klaus Iohannis chiar cand acesta se afla in vacanta in Tenerife. O tanara eleva a transmis o scrisoare deschisa pe facebook in care i-a transmis sefului statului ca atunci cand va termina liceul va pleca din Romania. De ce? Foarte simplu! Tara noastra a ajuns…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca dosarul Black Cube este aproape finalizat, dar totul se oprește din cauza lui Daniel Dragomir. Dupa acuzațiile șefului DIICOT, Dragomir s-a decis sa vorbeasca și a anunțat ca are multe de spus despre ceea ce s-a intamplat in Romania.Citește…

- In situatii exceptionale se poate actiona exceptional. O ocazie pe care PNL o pierde cu gratie. PNL incepe sa semene cu zambetul lui Ludovic Orban, acel zambet cu gura inchisa, cu colturile buzelor ridicate in sus. Ca in mastile de teatru. Una rade, alta plange. Depinde doar de linia gurii. Daca ar…

- Pe cine susține Hagi la șefia FRF. Managerul tehnic al Viitorului a creionat portretul conducatorului ideal și a dezvaluit ce așteptari are de la viitorul președinte al Federației Romane de Fotbal. Alegerile sunt pe 18 aprilie. „Vreti sa va spuna cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca…

- Managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a declarat ca in fotbalul romanesc trebuie conceput un proiect pe urmatorii zece ani, iar cine va fi la sefia Federatiei Romane de Fotbal, in urma alegerilor din acest an, de pe 18 aprilie, trebuie sa resusciteze fotbalul romanesc.Daca vreti sa aducem publicul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca va merge in fața unei comisii parlamentare, daca va fi invitat și acolo va incepe sa vorbeasca despre lucrurile subterane care se petrec in Romania. Fara sa vina cu alte completari, Dragnea a intrebat: ”Credeți ca președintele Iohannis este protejat? Nici…

- Costul pentru Romania al pozitiei oficiale a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui, Frans Timmermans, cu privire la modificarea legilor justitiei, este "afectarea grava a imaginii tarii noastre in plan european si international", se afirma intr-un comunicat…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Alina Gorghiu, senator PNL, e de parere ca PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza în beneficiul României, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD darâmat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu? Consecintele le calculeaza…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca PSD se dovedeste a fi "incapabil" de a conduce Romania si ca liderul acestuia, Liviu Dragnea, ar avea "apucaturi comuniste". Citeste si: Dragnea si Tudose primesc critici DURE dinspre…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- 'In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Liviu Dragnea, președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, a acordat un interviu exclusiv petru Antena 3, în care a vorbit despre partidul pe care îl conduce, despre statul paralel și multe alte subiecte. La începutul interviului, Dragnea a marturisit ca se considera un…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.268.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat…

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Astfel, potrivit datelor inscrise la Registrul Comerțului, acționarii Tel Drum sunt Petre Pitiș, Liviu Dobrescu Lucian, Neda Florea, Panaitov Marilena și Costache Mirela. DNA il acuza pe Liviu Dragnea ca el este cel care controleaza compania. Dupa publicarea numelor acționarilor, europarlamentarul…