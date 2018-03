Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis sambata, la finalul Congresului partidului, un avertisment tuturor celor care doresc sa conteste rezultatul alegerilor, anuntand ca discutia asupra acestui subiect nu se mai poate face in interiorul partidului. "Eu imi doresc foarte mult ca dupa…

- Fotografia zilei, cu Dragnea și Dancila, la Congresul PSD. Congresul Extraordinar al PSD de sambata , de la Sala Palatului, a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegați social-democrați și-au exprimat votul și au decis ca premierul Viorica Dancila va fi președintele…

- Dragnea ii amenința pe contestatarii din partid: ”Alegerile s-au incheiat astazi și oricine mai vrea sa discute, nu cred ca mai poate face asta in interiorul partidului”, a spus liderul partidului, precizand ca s-a dat șansa tuturor sa candideze pentru funcțiile de conducere. “Eu imi doresc foarte mult…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la finalul Congresului PSD, ca alegerile s-au finalizat printr-un vot corect si democratic, afirmand ca oricine va mai vrea sa discute despre cele intamplate nu mai poate face in interiorul PSD.

- Liviu Dragnea s-a adresat membrilor PSD la finalul Congresului. Viorica Dancila, noul presedinte executiv al PSD, Marian Neacsu ramane secretar general. Cum arata noua conducere a PSD "Imi doresc foarte mult ca dupa acest Congres toata lumea sa inteleaga si dupa spiritul acestui Congres,…

- Liviu Dragnea i-a avertizat pe cei care pun la indoiala votul de astazi de la Congres ca risca sa fie excluși."Eu imi doresc foarte mult ca dupa acest Congres toata lumea sa ințeleaga ca marea masa a partidului nu mai accepta acțiuni care sa reprezinte atacuri asupra membrilor de partid. Nu…

- Primul eșalon ramane pe poziție Social-democratii participa la Congresul extraordinar al PSD convocat de Liviu Dragnea pentru a primeni o parte din esalonul doi al partidului. Functia de presedinte nu este in niciun fel pusa in discutie, desi demersul a pornit initial de la ideea ca Liviu Dragnea sa…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, reacție dura la Congresul Extraordinar al PSD care a avut loc la Sala Palatului. El a scris pe Facebook ca a fost o zi “foarte trista”, in care s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, adaugand ca s-a ajuns aici “din cauza ticalosiei lui Dragnea”, dar si a “lasitatii…

- Sistemul “ticalos” trebuie schimbat, pentru ca este gresit, iar PSD este dator sa o faca, impreuna cu coalitia de guvernare si cu parlamentarii acesteia, a declarat sambata presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. ”Putem sa arestam cati oameni politici vrem cu un sistem atat de ticalos, dar lucrurile…

- „Acum cateva zeci de minute ar fi trebuit sa vorbim. Ar fi trebuit sa inceapa votul. Ințeleg ca acum se dau buletinele de vot, dar noi nu am apucat inca sa vorbim. Daca ei au considerat un Congres in felul acesta, un simulacru de alegeri, sa o spun foarte clar și foarte romanește, atunci pot sa faca…

- E scandal in toata regula la Congresul PSD, acolo unde Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu acuza jocurile de culise facute in favoarea premierului Viorica Dancila, astfel incat aceasta sa ocupe funcția de președinte-executiv al partidului. Banicioiu a acuzat voalat fraudarea votului…

- Votul din cadrul Congresului extraordinar al PSD pentru cele 18 functii de vicepresedinti, presedinte executiv si secretar general a inceput, iar candidatii nu au mai fost lasati sa tina discursuri. Desi in programul initial erau prevazute si discursuri ale candidatilor, acestea nu au mai…

- ''Eu cu doamna Andronescu nu o sa concuram pe aceleasi functii. (...) Ii rog pe oameni sa aiba incredere, ca suntem seriosi si stim ce avem de facut. Va candida doar unul. (...) Ne-am facut o strategie foarte buna'', a spus Banicioiu, la Sala Palatului. La randul sau, Ecaterina Andronescu…

- Kelemen Hunor, la Congresul Extraordinar al PSD . Liderul UDMR a declarat, in cadrul Congresului, ca Uniunea va susține aceasta coaliție in Parlament atata timp cat vor susține cetațenii. ”Am venit sa va transmit ca maghiarii nu sunt dușmanii țarii, așa cum se aude prea des, pentru a mari lipsa de…

- UPDATE ora 15:00 Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a pledat sambata, de la tribuna Congresului PSD, pentru crearea unui consens politic interpartinic pentru realizarea unui proiect de societate, respectiv pentru ‘un dialog sincer’, apreciind in context ca un ‘discurs al urii a invadat televiziunile,…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti, insa rezultatele sunt dinainte cunoscute. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica…

- Ziua decisiva pentru PSD. Partidul isi alege astazi noua conducere, intr-un Congres fara emotii pentru Liviu Dragnea, care a anuntat deja pe cine sustine pentru a deveni mana sa dreapta. Viorica Dancila este favorita pentru ocuparea functiei de presedinte executiv al formatiunii, pentru care se infrunta…

- Niculae Badalau susține ca PSD nu și-a adus susținatori la Congres. Actualul președinte executiv al PSD, Niculae Badalau, a spus inainte de inceperea Congresului PSD ca nu au fost aduși contra manifestanți in fața Salii Palatului pentru țipa la protestatarii #REZIST. El a adaugat ca este bucuros ca…

- Social-democrații se reunesc, azi, în congres extraordinar, în cadrul caruia vor fi aleși președintele executiv, vicepreședinții și secretarul general, Liviu Dragnea fiind cel care a propus, în februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”.…

- Batalia pentru functia de presedinte executiv al PSD, la Congresul de la Sala Palatului, devine tot mai incinsa. Viorica Dancila, favorita lui Liviu Dragnea pentru aceasta functie, ar putea avea probleme serioase.Oficial, in cursa s-au inscris, pe langa premierul Viorica Dancila, fostii ministri…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica Dancila, de Nicolae Banicioiu si de Ecaterina…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Congresul Extraordinar al PSD va incepe, sambata, la ora 11.00, la Sala Palatului. Peste 4.000 de delegați social-democrați, veniți din toata șara, vor alege o noua echipa de conducere pentru liderul Dragnea, la solicitarea acestuia. Congresul a fost convocat de Liviu Dragnea, imediat dupa ce Mihai…

- Banicioiu, dupa CEx al PSD: Dancila are multa treaba de facut la Guvern. Nu ar trebui "incarcata cu alte treburi” Nicolae Banicioiu a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca reusita zilei este validarea tuturor candidaturilor, precizand ca Viorica Dancila este premierul Romaniei si presedintele…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata, a anunțat Liviu Dragnea. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- UPDATE: Comitetul Executiv National al PSD a decis vineri lista candidatilor pentru functiile puse la bataie in Congresul de sambata. Au fost aprobate 23 de dosare, desi numai 19 indeplineau conditiile de candidatura. Daniel Florea, primarul Sectorului 5, s-a retras din cursa pentru functia de vicepresedinte.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca o sustine pe Viorica Dancila pentru functia de presedintele executiv al partidului si a acuzat-o pe Ecaterina Andronescu ca nu s-a implicat în activitatea partidului.

- Libertatea.ro: Lista finala a candidaților pentru conducerea PSD. Joi, la ora 16.00, a expirat termenul pentru depunerea candidaturilor celor care vor sa ocupe in viitorul Biroul permanent funcțiile de președinte executiv, secretar general și 16 funcții de vicepreședinte, opt barbați și opt…

- Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si, probabil, Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sambata, in timp ce pentru functia de secretar general al partidului vor concura Marian Neacsu si Codrin Stefanescu.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea le-a transmis, joi, contestatarilor din partid ca procedura dupa care se vor desfasura alegerile la congres a fost votata in sedinta Consiliului Executiv și a promis ca va vorbi mai multe, dupa Congresul Extraordinar de sambata. “Daca imi aduc aminte cred ca tot dumnealor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis lui Codrin Ștefanescu, Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu ca tot acest scandal nu face bine PSD-ului și le-a cerut sa se abțina. Mai mult, Liviu Dragnea a anunțat public ca o va vota pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv al…

- Social democratii aradeni vor avea la congresul de sambata 47 de delegati. Din punct de vedere numeric, delegatia este una medie, deci destul de importanta in economia votului, atat pentru vicepresedintii regionali, unde este in cursa si Mihai Fifor, cat si, mai ales, cel pentru desemnarea presedintelui…

- Organizatia judeteana PSD Giurgiu a anuntat ca, la congresul de sambata al formatiunii politice, il va sustine pe Niculae Badalau pentru functia de presedinte executiv al partidului. Pentru functia de presedinte executiv al partidului mai candideaza Viorica Dancila, in timp ce Nicolae Banicioiu si-a…

- Cu o saptamana inaintea Congresului PSD, organizatia judeteana Giurgiu a adoptat, in cadrul unei conferinte extraordinare, mai multe rezolutii. Despre acest subiect vorbeste, intr-o postare pe pagina sa, presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina: “Organizația PSD Giurgiu il susține la Congres pe Niculae…

- Social democratii au decis ieri, in sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca fiecare regiune sa fie reprezentata de catre doi vicepresedinti social democrati o femeie si un barbat. Obiectivul principal al Congresului din 10 martie de la Sala Palatului este adoptarea unui document programatic care…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de zece martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt…

- Rascoala in toata regula in PSD. Liviu Dragnea a convocat un Comitet Executiv National pentru a stabili configuratia partidului. Acesta va cere si un vot de incredere din partea organizatiilor judetene. Numai ca miza mare este aceea ca el sa fie presedintele partidului si anul viitor si astfel sa…

- Cateva zile ii mai despart pe social democrati de Congresul Extraordinar al partidului. Congresul PSD va avea loc pe 10 martie, la Sala Palatului. Pana atunci, fiecare filiala va trimite, la centru, propunerile de modificare a Statutului PSD. Desi era vehiculata pana in momentul de fata ideea indulcirii…

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului permanent national al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal, transmite News.ro . “Sa vedem ce stabilim…

- Social democratii au votat, in sedinta Comitetului Executiv National CExN al PSD, care s a incheiat, dupa aproximativ trei ore, ca in 10 sau in 17 martie sa aiba loc Congresul extraordinar al PSD cerut de liderul partidului, Liviu Dragnea, a declarat senatorul Ecaterina Andronescu, potrivit Digi 24.Intrebata…

- *** Social-democratii s-au reunit în sedinta Comitetului Executiv National pentru a valida componenta Cabinetului Dancila. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca vor fi si nume noi de ministri, dar si din vechiul Cabinet. * Înaintea sedintei, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat…