- Este foarte posibil ca cei doi sa discute despre situația scandalului inregistrarilor cu procurorii DNA date in spațiul public de fostul deputat, condamnat la inchisoare in prima instanța, Vlad Cosma. Totodata, un alt subiect care ar putea fi discutat de cei doi este cel legat de anunțul pe care…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citeste si: Intalnire de GRAD ZERO in biroul lui Liviu Dragnea:…

- Prima intalnire Iohannis-Toader dupa scandalul izbucnit in justiția din Romania! Mai exact, ministrul Justiției, Tudorel Toader, va fi prezent marți la ceremonia primirii magistraților absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii, organizata la Palatul Cotroceni. Reamintim ca, in ultima perioada…

- USR sustine ca liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu, sunt dispusi sa vanda in mod netransparent resursele de gaz ale Romaniei pentru a cumpara favorurile si sprijinul lui Viktor Orban in lupta lor impotriva justitiei.”Chiar daca ministrul Melescanu a negat…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat dupa CExN al PSD ca la Congresul extraordinar al formatiunii din martie se intentioneaza prezentarea unui proiect de tara pe 25 de ani, care sa fie ulterior supus dezbaterii publice si transformat in lege, dupa discutii cu opozitia. „La acest Congres vreau…

- Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in intalnirea pe care au avut-o la Bucuresti pe 5 februarie, potrivit unor surse politice. Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz contrar…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese din nou la atac si sustine, intr-o ampla analiza postata pe Facebook ca Romania se indreapta spre o noua criza economica. Mai mult decat atat, Citu se intreaba, retoric, daca PSD, in frunte cu Liviu Dragnea si Darius Valcov au vreun plan pentru redresarea economiei.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- In data de 7 februarie 2018, in intervalul orar 09.00 -10.00, Tudorel Toader, ministrul justiției și Marieta Safta, secretar de stat, s-au intalnit cu urmatorii reprezentanți ai Grupului politic S&D din cadrul Comisiei pentru Libertați civile, justiție și afaceri interne (LIBE): Claude Moraes…

- Vicepremierul Ana Birchall a avut marti o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, context in care a reiterat importanta pe care Romania o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova si a subliniat ca dezvoltarea cooperarii bilaterale…

- Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a organizat, așa cum i-a cerut Liviu Dragnea, o conferința de presa in care a vorbit despre pensiile și salariile din Romania. Vasilescu spune ca doar 3% dintre angajați vor avea salariile scazute, iar asta era cunoscuta inca din mai 2017, a declarat ministrul”PSD…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, ca se va intalni cu premierul Ungariei Viktor Orban, in calitate de șefi de partide. El a facut declarația dupa ce, in urma cu o zi, s-a intalnit, la Parlamenty, cu ministrul ungar de Externe. „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe – n.r.) invitatia…

- Szijjarto si Melescanu au convenit sa coopereze in continuare in opozitia lor fata de aceasta lege, astfel incat Ucraina sa nu poata incalca drepturile dobandite de minoritatile sale etnice. Cei doi oficiali, de acordCei doi oficiali au fost de acord de asemenea ca guvernul ucrainean…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a intalnit luni cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior din Ungaria, Peter Szijjarto, ocazie cu care a subliniat importanta dezvoltarii, in continuare, a cooperarii economice, ''avand in vedere ca Romania si Ungaria sunt, in mod reciproc,…

- ''Suntem angajati in consolidarea si aprofundarea relatiei bilaterale, in baza Parteneriatului Strategic romano-ungar. (...) Suntem interesati de aprofundarea cooperarii sectoriale, in baza proiectelor realizate sau in curs de derulare, indeosebi in domenii precum energia sau infrastructura, precum…

- 'In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...) Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit marti, 30 ianuarie 2018, pe ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. Seful diplomatiei romane a apreciat dinamica relatiilor bilaterale…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare astazi, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. ”Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de luni (n.n. – astazi),…

- "Exista o dorinta ca maine sa se prezinte cat mai bine ministri. S-au pregatit cat mai bine pentru a asimila ceea ce noi consideram puncte importante in program si am convingerea ca si in continuare grupurile parlamentare vor acorda sprijinul de care este nevoie pentru ca viitorul Cabinet sa performeze…

- "Eu sper sa fie un exemplu bun prin ceea ce va face ca ministru al Educatiei daca maine va obtine votul intregul Cabinet", a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului, la finalul reuniunii grupurilor parlamentare PSD si ALDE. Intrebat cum comenteaza greselile gramaticale facute de Popa semnalate…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat, vineri, ca Guvernul care a iesit din Consiliul Executiv al PSD arata ca social-democratii nu sunt interesati de bunastarea romanilor, ci de cum sa isi distribuie banii, afirmand ca noul Cabinet este unul de ”papusi”. ”(…) Guvernul care a iesit azi din CEX…

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati Andronescu”.Citește și: VIRAL…

- Prima referire in termeni critici la ministrul Viorel Ștefan a venit chiar in ianuarie 2017, la scurt timp dupa investirea Guvernului Grindeanu, cand Liviu Dragnea a apreciat, in contextul discuțiilor despre bugetul de stat, ca acesta „a fost puțin mai moale decat trebuia”. „Discutia a fost generata…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contraca un imprumut, „al doilea ca marime din istoria Romaniei” pentru ca tara sa nu se prabuseasca, afirmand ca parteneri strategici discuta la Davos despre „criza romaneasca”. …

- „Preocuparea PSD-ALDE nu a fost sa guverneze Romania, ci sa iși scape șefii de dosarele penale și de inchisoare. In primele zile de mandat pesediștii au dat, noaptea, ca hoții, Ordonanțele Rușinii pentru dezincriminarea celor mai grave fapte de corupție. Pe tot parcursul anului 2017, in loc sa munceasca…

- Vicepresedintele PSD Ionut Vulpescu spune, intr-un mesaj postat miercuri pe Facebook, ca momentele istorice de la 1859 si 1918 au fost rezultate unui proiect politic coerent, dar astazi ne lipseste tuturor acea viziune si proiect de viitor. "Poate ca nu reusim sa facem pe deplin inteleasa semnificatia…

- Declaratia 600: se amana sau dispare? Pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ca se gândeste la o varianta…

- ♦ Luni seara, pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie ♦ Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ieri ca se gandeste la o varianta de inlocuire a formularului…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, dupa o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, ca pozitia sa nu este amenintata si considera ca si-a facut datoria, in conditiile in care Romania are stabilitate macroeconomica. Ministrul participa marti, in Comisia economica din Senat, la o…

- "Am auzit un baiat foarte obraznic si foarte vocal care cand i se apasa pe buton si lui si la inca trei colegi, sunt o echipa de patru cu butoanele la ei tot timpul. Am vorbit si cu colegii, nu-mi aduc aminte ca eu sa fi oprit vreo intalnire politica si sa ma fi uitat la Suleiman Magnificul", a spus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 31 martie, transmite News.ro. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut astazi, 19 ianuarie, o intrevedere cu o delegație condusa de David Harris, președintele American Jewish Committee.Cei doi oficiali au discutat despre rolul activ al Romaniei, la nivel internațional, in combaterea discriminarilor de orice…

- Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Liviu Dragnea, a avut o intalnire cu David Harris, președintele American Jewish Committee. El susține ca s-a discutat inclusiv despre o intensificare a dialogului transatlantic intre Romania și SUA. ”Am avut astazi o intalnire foarte interesanta…

- Analistul politic Cristian Pârvulescu afirma ca actuala criza politica generata de "fortarea" demisiei unui nou prim-ministru este expresia unei viziuni "localiste", care pune pe primul plan "interesele de partid si pe cele personale ale unui lider" în raport…

- Vasile Dincu crede ca Mihai Tudose a fost indepartat din funcție pentru ca nu a reușit sa mulțumeasca partidul. Liviu Dragnea a caștigat confruntarea cu Mihai Tudose. Deocamdata, liderul PSD este caștigator, dar ramane de vazut daca va fi caștigator pe termen lung, deoarece crize periodice…

- Miscare de ultima ora in Comitetul Executiv National (CEXN) al celor de la Partidul Social Democrat (PSD). Romania TV anunta ca sedinta social democratilor a inceput cu 30 de minute intarziere. Motivul a fost unul extrem de important.Citește și: Decizia care-i poate crește averea Simonei Halep:…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu ii cere liderului PSD, pe care il acuza ca se ascunde de cand au inceput dezbaterile pe legile justitiei, sa raspunda daca el este initiatorul din umbra al modificarilor respectivelor acte normative si care este pozitia sa in fata criticilor aduse de profesionistii…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, care s-a intalnit la Washington cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, acestia discutand…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- Autoritatile din Arabia Saudita au ridicat, luni, dupa mai bine de trei decenii, interdictia de functionare a cinematografelor, ca parte a unei serii de reforme sociale ce vizeaza regatul ultra conservator, informeaza AFP.Ministrul saudit al Culturii a transmis intr-un comunicat: "Cinematografele…

- Mitinguri impotriva “statului paralel si ilegitim” vor fi organizate de PSD in Bucuresti si orasele mari din tara, a anuntat secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Acesta a precizat ca mesajul va fi “aceasta este majoritatea” si ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. “Ne-am intalnit…

- Comunicatul Departamentului de Stat al SUA nu ar trebui sa fie o surpriza pentru autoritatile de la Bucuresti, reprezentand, din nou, expresia ingrijorarii SUA privind masurile care pot duce la anularea progresului facut de Romania in lupta anticoruptie, a declarat, marti, ambasadorul american Hans…

- Scrisoarea Departamentului de Stat al SUA, prin care se solicita Parlamentului sa stopeze proiectul de modificare al legilor justiției a produs multa agitație pe scena politica din Romania. O delegație a PNL s-a intalnit cu prim-ministrul landului Hessen si vicepresedintele CDU Germania, Volker Bouffier,…

- Dupa ce au venit la guvernare la mijlocul anului, premierul Mihai Tudose si ministrul Finantelor, Ionut Misa, au luat la tinta bancile si multinationalele, preluand, surprinzator, mai agresiv, avand in vedere ca sunt membri ai guvernului, din retorica sefului PSD, Liviu Dragnea. Sunt banci care nu…