Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea si Florin Iordache sunt „revocati de drept“ din functiile pe care le au in conducerea Camerei Deputatilor, cu toate ca nu a fost dat votul final. Presedintele USR, Dan Barna, si liderul PMP, Eugen Tomac, s-au alaturat demersului.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți ca "majoritatea nu se va pierde" dupa excluderea lui Adrian Țuțuianu și a lui Marian Neacșu din partid, in condițiile in care partenerul sau de coaliție, Calin Popescu-Tariceanu, s-a declarat in urma cu o zi preocupat de eventualitatea pierderii majoritații…

- Adrian Tutuianu si Marian Neascu, doi lideri cu greutate in PSD, au fost exclusi luni din partid. Desi acestia au sustinatori in randul parlamentarilor PSD, Liviu Dragnea nu se teme de o eventuala pierdere a majoritatii PSD-ALDE in Parlament."Majoritatea nu va fi influentata. Ceea ce au spus…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat, pentru vineri, pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și pe ministrul Dezvoltarii, Paul Stanescu, pentru o discuție despre „echilibrarea bugetelor locale”, au declarat joi, pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale.Potrivit surselor citate, la…

- 'Foarte, foarte, foarte rau fac. Nici nu pot sa faca lucrul asta', a precizat el, in urma sedintei Biroului Permanent National al PSD, intrebat despre demersul opozitiei de a strange semnaturi pentru demiterea din functie a presedintelui Camerei Deputatilor. Totodata, acesta a negat faptul ca parlamentarii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a confirmat inca o data influenta avuta in randul social-democratilor. Majoritatea membrilor CEx au votat pentru susținerea lui Liviu Dragnea. Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, spune ca au fost 55 de voturi pentru Dragnea, 8 impotriva și o abținere.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a carui demisie este solicitata de mai mulți lideri ai partidului, a declarat, vineri, inainte de sedinta CEx, ca nu va cere excluderi din partid."Categoric, nu", a fost raspunsul lui Liviu Dragnea, intrebat fiind daca va cere excluderea celor care il contexta.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a avut o prima reactie la scrisoarea in care trei lideri ai partidului, Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu, ii cer demisia din fruntea social-democratilor.