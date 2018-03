Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a fost prezent la ICCJ pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului (DGASPC) Telorman. Dragnea este acuzat ca ar fi intervenit pentru angajarea la DGASPC si mentinerea in functie a doua angajate care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca a fost trimis in judecata de DNA in dosarul DGASPC Teleorman fara probe, doar pe "declaratii, barfe si zvonuri". Dragnea a dat miercuri in instanta o declaratie in calitate de inculpat, in dosarul in care…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a fost prezent la ICCJ pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului (DGASPC) Telorman. Dragnea este acuzat ca ar fi intervenit pentru angajarea la DGASPC si mentinerea in functie a doua angajate care…

- Liviu Dragnea este confruntat de judecatori, la momentul transmiterii stirii, cu fosta sefa a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, intrucat declaratiile date de cei doi prezinta contradictii. Presedintele PSD este acuzat ca ar fi intervenit pentru angajarea fictiva a doua persoane la Directie.…

- Contradicții majore intre declarațiile lui Liviu Dragnea și fosta directoare de la DGASPC Teleorman, in dosarul in care liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Din cauza unor contraziceți intre Liviu Dragnea și Floare Alesu, s-a cerut ca cei doi…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. La termenul de miercuri, Liviu Dragnea, judecat pentru instigare la abuz in serviciu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea este audiat miercuri in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este audiat in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman, ca respinge categoric toate…

- Daca la sosirea la Inalta Curte nu a vrut sa faca declaratii, liderul PSD a rabufnit astazi, cand sedinta s-a suspendat pentru 30 de minute. Curiosi de stadiul audierilor din dosarul in care este judecat pentru abuz in serviciu in cazul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, jurnalistii l-au…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, astazi, un nou termen in dosarul in care Liviu Dragnea, președintele PSD, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC)…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri dimineata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a fost citat pentru audieri in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.

- Bombonica Prodana a platit prejudiciul in dosarul DGASPC Teleorman și a cerut incetarea procesului, transmite Digi 24. Liviu Dragnea a ajuns miercuri dimineața la Curtea Suprema , pentru a fi audiat in dosarul DGASPC Teleorman. In 15 februarie, instanta suprema a stabilit ca Liviu Dragnea sa fie audiat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri dimineata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a fost citat pentru audieri in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman.…

- Sedinta de judecata este programata la ora 10,00. Tot la acest termen vor fi audiati cei trei inculpati care si-au recunoscut vinovatia in acest dosar - Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si Anisa Stoica, precum si trei martori propusi de Liviu Dragnea, respectiv Silvia Oprescu (secretar al CJ Teleorman),…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si fostul vicepremier Gabriel Oprea. La termenul de miercuri, Liviu Dragnea, judecat…

- Filosoful Mihai Sora spune ca judetul Teleorman este iadul saraciei, de unde au fost furate padurile, pamanturile, destinele oamenilor si pana si cimitirele, fiind "acel taram in care mortii voteaza"."Doar aerul a mai ramas de furat”, scrie Sora pe pagina sa de Facebook, distribuind un material…

- ”Domnul Maior și domnul Coldea, daca vor sa vorbeasca, maine Dragnea face 150 de ani de pușcarie. Dragnea nu știe nimic compromițator despre Maior și Coldea. Absolut nimic! In schimb, ei știu despre Dragnea. Deci cocoșelile astea ale lui sunt la stilul ”hai sa negociem”. Și cu Kovesi ați vazut ca…

- Fostul premier Victor Ponta lanseaza un nou atac dur la adresa PSD, despre care spune ca s-a transformat oficial in PDL. ”De ieri, 10 Martie, tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters / nu doar Iliescu, Nastase, Geoana si Ponta (care nu au fost invitati si au fost scosi chiar si de pe siteul…

- Viorica Dancila va intra, cu siguranța, in carțile de istorie! Este prima femeie care a ajuns premier, iar, de sambata, este și prima care a fost aleasa in funcția de președinte executiv al PSD. Insa, propulsarea lui Dancila la Palatul Victoria a surprins pe toata lumea. E al treilea premier social-democrat…

- PSD și-a ales sambata, intr-un congres extraordinar, președintele executiv, secretarul general și 16 vicepreședinți regionali. N-a fost nicio surpriza, iar Viorica Dancila a devenit mana dreapta a lui Liviu Dragnea. Pe regiunea Vest sunt vicepreședinți Mihai Fifor, de la Arad, și Natalia Intotero, din…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii".Victor…

- Iata postarea fostului premier: “Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018” Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta / de la formarea oficiala a PSD in 2001 (prin fuziunea PSDR cu PDSR) am participat la toate Congresele Partidului - si am si luat…

- Dragnea, reacție dura dupa dezvaluirile lui Gabriel Oprea: ”Nu credeam ca poate sa faca o asemenea greșeala. Nu ințeleg ce l-a apucat, e cam urat pentru el și pentru SRI!”, a spus liderul PSD, vineri, la Parlament, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, el precizand ca va spune mai multe…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, vineri, la iesirea de la DNA, unde a fost audiat ca martor in dosarul Tel Drum, ca s-a lamurit toata lumea ca el nu a facut denunt impotriva lui Liviu Dragnea. „E prost, pe bune, Dragnea, ca chiar nu i-am facut nimic”, a afirmat Ponta. „Declaratia a durat jumatate…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta Curte…

- Robert Negoita a ajuns, in aceasta dimineața, la instanța suprema. Primarul sectorului 3 este audiat in calitate de martor in dosarul lui Liviu Dragnea privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman.

- Judecatorii de la Înalta Curte de Casatie si Justitie vor continua joi audierea unor martori în dosarul în care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Intr-o postare pe Facebook, Victor Ponta critica masurile fiscale luate de PSD și ii acuza pe foștii sai colegi de minciuna. Fostul președinte al PSD spune ca sub conducerea lui Dragnea, partidul da dovada de dispreț fața de alegatorii sai iar țara va ajunge in aceeași situație ca și in 2010. Victor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri in Comisia de Aparare, dupa acuzațiile lansate la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea susține ca va merge la Comisie, pentru ca ”așa ne trebuie, daca am indraznit sa vorbim"....

- Președintele Comisiei de control al SRI Claudiu Manda a declarat ca sigur il va chema la audieri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, ca urmare a sesizari in spațiul public a acestuia de a veni la comisie. Totodata, Manda a anunțat ca la comisie a venit o scrisoare din partea doamnei Pippidi, pe care o va…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, acuza delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false. Astfel s-ar fi format opinia negativa a oficialilor europeni privind modificarile facute la legile justiției.

- Compania de construcții Tel Drum, judecata intr-un dosar penal și care și-a cerut recent insolvența, a dat in judecata primaria comunei Saelele din județul Teleorman pentru datorii restante, solicitand instanței emiterea unei ordonanțe care sa oblige primaria la plata acestora, informeaza profit.ro.…

- Viorica Dancila, prin ochii Puterii si ai Opozitiei in Politic / Propunerea PSD pentru functia de premier in persoana eurodeputatei Viorica Dancila a fost, asa cum era de asteptat, privita cu ochi buni de mare parte a social-democratilor din judet, insa cu destul de multa reticenta de reprezentantii…

- In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 1056 din 13 noiembrie 2017 și nr. 1110 din 21 noiembrie 2017, privind suspiciunea savarșirii mai multor infracțiuni, intre care obținerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finanțari din fonduri europene, pentru lucrari de reabilitare de drumuri…

- La iesirea din sediul DNA, Adrian Gadea a declarat ca a primit expertiza in format electronic si o va studia in perioada urmatoare. "O expertiza poate lamuri foarte multe lucruri, dar la acest moment, sa spun in ce sens va lamuri aceste lucruri, atata timp cat nu am apucat sa studiez, nu…

- Din CV-ul candidatului PSD la functia de premier, Viorica Dancila, afisat pe site-ul Parlamentului European, lipseste un detaliu important: in 2004 a candidat la primaria Videle dar a pierdut in fata candidatului PD. Dancila a pierdut la scor mare. Potrivit surselor HotNews.ro, Militaru a castigat cu…

- Una dintre asistentele Vioricai Dancila de la biroul europarlamentar ar fi una dntre persoanele acuzate ca ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman de catre Liviu Dragnea, fapt pentru care liderul PSD este trimis în judecata.

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, are origini in Teleorman si o legatura veche cu Liviu Dragnea. Este din Videle, acelasi oras din care vine si Carmen Daniela Dan, Ministrul Afacerilor Interne.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua marti audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- Situatia in care a ajuns PSD-ul condus de Liviu Dragnea, fost presedinte al Partidului Democrat filiala judeteana Teleorman, este criticata de fostul presedinte al TSD si ulterior al PSD, Victor Ponta. Acesta se arata dezamagit ca PSD-ul este condus de o gasca de indivizi adunati mai degraba de probleme…

- Premierul Tudose nu cunoaste ce este egalitatea de sanse si a umilit-o pe ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri pentru Agerpres liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila. Dancila este unul dintre liderii PSD cei mai loiali lui Liviu Dragnea, fiind si ea originara din Teleorman.

- Ponta: Carmen Dan sa plece. AZI! Fostul premier Victor Ponta afirma ca ministrul de Interne Carmen Dan trebuie sa plece din functie si sustine ca doar Liviu Dragnea este cel care poate si trebuie sa ii ceara acest lucru. "Situatia de azi este cea mai rea posibila: pentru oamenii care vor…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- "Ianuarie 2018 - Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor) :…

- „Manipulare a la Dragnea”, este reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. Astazi, Liviu Dragnea a susținut ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare.

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au bazat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti."Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti", a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Citește și: Carmen…

- Liviu Dragnea a declarat ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti. ”Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti”, a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Liderul PSD a precizat ca a facut deja cumparaturile…