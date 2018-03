Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat suspendarea judecatoarei Mariana Moncea. Sectia pentru judecatori a CSM a decis, miercuri, ca judecatoarea care de 7 ani este responsabila pentru dosarul care vizeaza insolventa Realitatea Media nu isi va mai putea exercita functia pentru urmatoarele sase…

- Tariceanu a precizat ca nu a discutat cu Toader pe marginea anuntului pe care acesta urmeaza sa il faca referitor la DNA. "Nu, nu am mai vorbit, ceea ce stiti cu totii - anuntul pe care l-a facut ministrul, astazi la ora 18,00 va face o declaratie de presa -, nu stiu exact, vom vedea care…

- Ovidiu Ioan Secara, director general adjunct la Posta Romana, va prelua sefia companiei, dupa demisia Elenei Petrascu din functia de director general, a anuntat, vineri, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale(MCSI).

- Elena Petrascu si-a prezentat, astazi, demisia din functia de Director General al Postei Romane, in fata membrilor Consiliului de Administratie al companiei. Mai jos, declaratia sa la finalul scurtului mandat: 0 0 0 0 0 0

- Elena Petrascu a fost numita secretar general la Ministerul Transporturilor printr-o decizie a premierului Vasilica-Viorica Dancila, dupa ce si-a reluat activitatea in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului, tot printr-o decizie a premierului. Din…

- Dupa cum anticipam in urma cu o saptamana, directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, s-a intors la marea sa dragoste – Ministerul Transporturilor, unde a inregistrat in cariera mai multe situații de incompatibilitate, in vremea unui alt Șova, Dan. Elena Petrașcu a demisionat, joi din functie,…

- La patru luni de cand preluase, interimar, functia de director general al companiei, Elena Petrascu a decis sa renunte la aceasta postura. Astfel ca si-a prezentat demisia Consiliului de Administratie al Postei Romane. Un anunt in acest sens a fost facut vineri, din directia companiei. “Astazi, a sosit…

- Elena Petrascu, director general al Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), si-a anuntat joi demisia din functie, in Consiliul de Administratie, dupa patru luni de la numire. "Incepand cu luna octombrie a anului 2017 am acceptat sa preiau atributiile functiei de director general al Companiei…

- Matei Bratianu, liderul Sindicatului Lucratorilor Poștali, a avertizat recent conducerea Companiei Naționale Poșta Romana (CNPR), printr-o scrisoare deschisa (vezi facsimil) adresata in special directorului general interimar Elena Petrașcu, despre faptul ca la nivelul salariaților exista la ora actuala…

- Guvernul a adoptat o in ședința de ieri o hotarare prin care capitalul social al Poștei Romane va fi majorat cu 170 de milioane de lei, suma fiind destinata achitații datoriilor restante la bugetul general consolidat. ”Este vorba, intr-adevar, de o dubla investitie in Posta Romana, o investitie de capital,…

- Procedura de capitalizare a Postei Romane s-a declansat, joi, 8 februarie, prin adoptarea, in Guvernul Romaniei, a Hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al companiei. Vorbim despre un moment unic in istoria Poștei Romane. Este prima capitalizare pe care…

- Unul din punctele importante aflate pe agenda de lucru de azi a Guvernului se refera la capitalizarea Postei Romane, pasul imediat urmator fiind convocarea AGA, plata datoriilor pe care compania o are catre ANAF si demararea procesului de modernizare a Poștei

- Valoarea debitelor restante pe care le are Posta Romana catre grupul de firme Telekom este 87.918.522 lei, nivel al datoriilor care a inceput sa creasca incepand cu 2015, iar aceasta crestere a avut un ritm accelerat pe parcusul anilor 2016 si 2017, au precizat, luni, pentru HotNews.ro, oficialii Ministerului…

- Posta Romana a incheiat un parteneriat cu magazinul de fashion online - Fashion Days, prin care ofera clientilor posibilitatea de a-si ridica produsele comandate din unitatea postala preferata, prin seviciul PostCollect. Astfel, clientii Fashion Days pot opta pentru ridicarea coletelor dintr-unul din…

- Cozmin Gușa a realizat la Realitatea TV o analiza concisa, exacta și taioasa, conform multor opinii, a ceea ce se petrece acum in Romania. Klaus Iohannis a fost lasat singur de o opoziție care pare ca nu exista, Mihai Tudose a cedat fara lupta, lasand tabara anti-Dragnea din PSD debusolata . In tot…

- Președintele Klaus Iohannis a fost lasat singur de catre Opoziție și de fostul premier Mihai Tudose care a cedat mult prea ușor. Din același motiv, și tabara anti-Dragnea din PSD este debusolata și nu se va coagula prea curând.

- Cei sase cetațeni straini judecați in cazul celei mai mari capturi de droguri din Romania, de aproape doua tone și jumatate de cocaina, din Portul Constanța au fost condamnați la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre 18 ani si cinci luni si 19 ani si cinci luni, care, insumate, depasesc 100 de ani.…

- "Din pacate, aceasta propunere este in trendul in care ne-a obisnuit PSD de la inceputul anului. Intai am avut un presedinte Consiliu judetean despre care se mai auzise, dupa care am avut un membru de partid despre care nu se prea auzise si acum vedem ca avem o doamna din Teleorman, care inteleg ca…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. In aceeasi sedinta ar urma sa fie facuta si o evaluare a ministrilor pentru a se decide cine va ramane in viitorul Cabinet.…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a isa scrie, dar…nformat luni seara Guvernul intr-un comunicat. „Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD, dominat de o majoritate covarsitoare pro-Dragnea, i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, care a anuntat ca va demisiona, dar ca nu va asigura interimatul. Dragnea a trantit al doilea Guvern al PSD in decurs de un an. In joc intra acum Klaus Iohannis,…

- Fostul președinte al Romaniei a comentat despre criza interna din PSD. Traian Basescu susține ca, Romania este interesata de fondurile de coeziune, care inseamna autostrazi si cai ferate modernizate, iar Dragnea și Tudose ”se joaca de-a doamna Carmen Dan”. ”Despre criza din PSD! Intr-un context european…

- Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, a publicat o fotografie pe Facebook in care Bogdan Stan, si el fost sef al Fiscului participa la un turneu de poker. Gelu Diaconu sustine ca Bogdan Stan este „omul de casa al lui Dragnea“. Bogdan Stan a fost demis de la sefia ANAF de premierul MihaI Tudose, dar apoi…

- Catalin Ivan a avut o revelatie in timp ce vizita Muzeul Iluziilor din Iasi. "Cele doua cercuri verzi din interior sunt identice. De dimineata eram la Muzeul Iluziilor din Iasi si, alaturi de un domn mai in varsta, admiram lucrarile expuse. Am avut o revelatie. Am inteles de ce unii politicieni, gen…

- Opoziția, prin vocea liderului PNL Ludovic Orban, ii cere premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor. ”Ii solicitam premierului Tudose sa nu mai planga in studiourile unor televiziuni prietene care nu-i pun nicio intrebare incomoda…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a transmis, miercuri, pe Facebook, premierul Mihai Tudose, ca ”a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn”, sfatuind-o pe Camen Dan sa demisioneze de la conducerea MAI si sa arate ca ea este ”singurul barbat” dintre Dragnea si Tudose.

- Restructurarea Guvernului: ALDE nu cedeaza, vrea sa-si pastreze ministerele Mai multi parlamentari ALDE au declarat, marti, ca formatiunea condusa de Calin Popescu-Tariceanu vrea sa isi pastreze ministerele in cazul in care propunerea premierului Mihai Tudose, de a se face o restructurare guvernamentala,…

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD, care a avut loc luni, a fost una extrem de tensionata, iar toți participanții au fost obligați sa-și lase telefoanele in afara salii de ședința, mai exact intr-un...

- Remanierea Guvernului, discutata pe 29 ianuarie, la urmatorul CEX al PSD Ecaterina Andronescu a declarat luni seara, la finalul sedintei conducerii PSD, ca premierul Mihai Tudose "va face o analiza si va veni in urmatorul CEX cu o propunere" privind remanierea guvernului. Conducerea PSD a decis…

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza…

- "Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament. Trebuie sa vedem anul viitor daca forma Guvenului este cea mai buna, daca este nevoie sau nu sa se procedeze la o restructurare a Guvernului. Daca da sau…

- Proiectul de lege semnat de 39 de parlamentari PSD, care modifica legislația penala in sensul stabilirii unui prag de 200.000 de euro pentru infracțiunea de abuz in serviciu nu este susținut de președintele filialei social-democrate din Cluj, deputatul Horia Nasra. El este de parere ca este necesara…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, citat de news.ro....

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerându-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu „Va…

- Orban, catre Tudose: Legile justitiei, casapite; Nu stati cu mainile incrucisate Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta…

- Gigi Becali a tinut sa confirme, inaintea meciului cu Viitorul, ca Nicolae Dica are postul asigurat la FCSB, urmand ca fostul decar sa mai ramana un an pe banca tehnica a vicecampioanei. Daca Victor Piturca a anuntat ca finantatorul FCSB a luat in calcul demiterea lui Nicolae…