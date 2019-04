Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis miercuri un avertisment autoritatilor de resort sa realizeze „un sistem” prin care in Romania sa nu mai intre fructe si legume de contrabanda, transmite Agerpres. „Transmit un ultim avertisment celor de la Autoritatea Sanitar Veterinara, celor de la Protectia Consumatorului, Antifrauda si Vamile: Daca intr-un timp foarte scurt nu vor reusi sa realizeze un sistem prin care in Romania sa nu mai intre marfa de contrabanda, ma refer in special la legume si fructe, daca nu vor fi in stare sa analizeze fiecare fruct si fiecare leguma, sa nu mai intre ceva…